Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине - 27.02.2025 Украина.ру
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Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине
Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине - 27.02.2025 Украина.ру
Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине пословицей "единожды солгавши, кто тебе поверит"
2025-02-27T14:13
2025-02-27T14:13
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сергей шойгу
виктор янукович
ростислав ищенко
совбез
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"Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине - уже дважды", - сказал Шойгу.Он напомнил о соглашении по урегулированию политического кризиса на Украине, которое инициировало досрочные президентские выборы в стране, принятое в феврале 2014 года при участии Виктора Януковича.Также секретарь Совбеза РФ напомнил о Минских соглашениях, принятых в 2014 году.В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.Подробнее - в материале Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко на сайте Украина.ру.
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украина, новости, россия, германия, сергей шойгу, виктор янукович, ростислав ищенко, совбез
Украина, Новости, Россия, Германия, Сергей Шойгу, Виктор Янукович, Ростислав Ищенко, Совбез

Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине

14:13 27.02.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине пословицей "единожды солгавши, кто тебе поверит"
"Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине - уже дважды", - сказал Шойгу.
Он напомнил о соглашении по урегулированию политического кризиса на Украине, которое инициировало досрочные президентские выборы в стране, принятое в феврале 2014 года при участии Виктора Януковича.

"Эти гарантии прожили аж целых три часа", - сыронизировал Шойгу.

Также секретарь Совбеза РФ напомнил о Минских соглашениях, принятых в 2014 году.
В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.
Подробнее - в материале Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко на сайте Украина.ру.
 
УкраинаНовостиРоссияГерманияСергей ШойгуВиктор ЯнуковичРостислав ИщенкоСовбез
 
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