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"Быстрых и легких решений не ждем": Песков назвал украинский конфликт "запущенной проблемой"

"Быстрых и легких решений не ждем": Песков назвал украинский конфликт "запущенной проблемой" - 27.02.2025 Украина.ру

"Быстрых и легких решений не ждем": Песков назвал украинский конфликт "запущенной проблемой"

Никто не ожидает легких и быстрых решений между Россией и США. Об этом заявил 27 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-02-27T13:35

2025-02-27T13:35

2025-02-27T13:35

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"Никто не ожидает, что решения предстоят лёгкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - сказал Песков.По мнению пресс-секретаря президента РФ, при сохранении политической воли и готовности слушать друг друга РФ и США удастся пройти рабочий процесс обсуждения.Он отметил, что президент США Дональд Трамп готов слушать других, в отличие от предыдущего американского лидера Джо Байдена, Москва это видит.Также Песков указал, что у России и США существует широкое поле для потенциального сотрудничества, но предметных разговоров на этот счет пока нет.Подробнее о сотрудничестве - в материале Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден