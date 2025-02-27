"Быстрых и легких решений не ждем": Песков назвал украинский конфликт "запущенной проблемой" - 27.02.2025 Украина.ру
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"Быстрых и легких решений не ждем": Песков назвал украинский конфликт "запущенной проблемой"
"Быстрых и легких решений не ждем": Песков назвал украинский конфликт "запущенной проблемой" - 27.02.2025 Украина.ру
"Быстрых и легких решений не ждем": Песков назвал украинский конфликт "запущенной проблемой"
Никто не ожидает легких и быстрых решений между Россией и США. Об этом заявил 27 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-02-27T13:35
2025-02-27T13:35
новости
россия
сша
москва
дмитрий песков
дональд трамп
джо байден
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"Никто не ожидает, что решения предстоят лёгкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - сказал Песков.По мнению пресс-секретаря президента РФ, при сохранении политической воли и готовности слушать друг друга РФ и США удастся пройти рабочий процесс обсуждения.Он отметил, что президент США Дональд Трамп готов слушать других, в отличие от предыдущего американского лидера Джо Байдена, Москва это видит.Также Песков указал, что у России и США существует широкое поле для потенциального сотрудничества, но предметных разговоров на этот счет пока нет.Подробнее о сотрудничестве - в материале Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, москва, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден
Новости, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джо Байден

"Быстрых и легких решений не ждем": Песков назвал украинский конфликт "запущенной проблемой"

13:35 27.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Никто не ожидает легких и быстрых решений между Россией и США. Об этом заявил 27 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Никто не ожидает, что решения предстоят лёгкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - сказал Песков.
По мнению пресс-секретаря президента РФ, при сохранении политической воли и готовности слушать друг друга РФ и США удастся пройти рабочий процесс обсуждения.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп готов слушать других, в отличие от предыдущего американского лидера Джо Байдена, Москва это видит.
Также Песков указал, что у России и США существует широкое поле для потенциального сотрудничества, но предметных разговоров на этот счет пока нет.
Подробнее о сотрудничестве - в материале Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАМоскваДмитрий ПесковДональд ТрампДжо Байден
 
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