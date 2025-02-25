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Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США

Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США - 25.02.2025 Украина.ру

Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля рассказал журналистам о перспективах экономического сотрудничества России и США

2025-02-25T12:56

2025-02-25T12:56

2025-02-25T13:31

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"Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрение возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", - сказал Песков.По его словам, в Кремле видят, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта.Недавно глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", порассуждал, что России нужно от разных стран в экономическом плане. Подробнее - в материале Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, сша, кремль, иван лизан