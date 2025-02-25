Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США
12:56 25.02.2025 (обновлено: 13:31 25.02.2025)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля рассказал журналистам о перспективах экономического сотрудничества России и США
"Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрение возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", - сказал Песков.
По его словам, в Кремле видят, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта.
"Мы, безусловно, это приветствуем. Мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование", - отметил Песков.
Недавно глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", порассуждал, что России нужно от разных стран в экономическом плане. Подробнее - в материале Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане на сайте Украина.ру.