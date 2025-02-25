Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США - 25.02.2025 Украина.ру
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Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США
Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США - 25.02.2025 Украина.ру
Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля рассказал журналистам о перспективах экономического сотрудничества России и США
2025-02-25T12:56
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новости
россия
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сша
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"Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрение возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", - сказал Песков.По его словам, в Кремле видят, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта.Недавно глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", порассуждал, что России нужно от разных стран в экономическом плане. Подробнее - в материале Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, сша, кремль, иван лизан
Новости, Россия, Дмитрий Песков, США, Кремль, Иван Лизан

Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США

12:56 25.02.2025 (обновлено: 13:31 25.02.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля рассказал журналистам о перспективах экономического сотрудничества России и США
"Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрение возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", - сказал Песков.
По его словам, в Кремле видят, что США занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта.

"Мы, безусловно, это приветствуем. Мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование", - отметил Песков.

Недавно глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", порассуждал, что России нужно от разных стран в экономическом плане. Подробнее - в материале Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковСШАКремльИван Лизан
 
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