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Царев предрек Киеву незавидную участь после слов Трампа о перспективах Украины в НАТО

Царев предрек Киеву незавидную участь после слов Трампа о перспективах Украины в НАТО - 27.02.2025 Украина.ру

Царев предрек Киеву незавидную участь после слов Трампа о перспективах Украины в НАТО

Бывший депутат Верховной Рады Украины, российский политик Олег Царев назвал заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии перспектив для членства Украины в НАТО четким сигналом киевскому режиму, передает РИА Новости

2025-02-27T11:57

2025-02-27T11:57

2025-02-27T11:57

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"По сути, Трамп дал четкий сигнал киевскому режиму во главе с Зеленским, что цель, ради которой Украина спровоцировала военный конфликт с Россией, недостижима. Украину в НАТО не ждут", - сказал Царев.По его словам, с другой стороны, Россия доказала, что с ее точкой зрения надо считаться.Ранее Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту.Подробнее о провалившихся планах Киева по НАТО - в материале Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, олег царев, владимир зеленский, нато, верховная рада