Царев предрек Киеву незавидную участь после слов Трампа о перспективах Украины в НАТО - 27.02.2025 Украина.ру
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Царев предрек Киеву незавидную участь после слов Трампа о перспективах Украины в НАТО
Царев предрек Киеву незавидную участь после слов Трампа о перспективах Украины в НАТО - 27.02.2025 Украина.ру
Царев предрек Киеву незавидную участь после слов Трампа о перспективах Украины в НАТО
Бывший депутат Верховной Рады Украины, российский политик Олег Царев назвал заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии перспектив для членства Украины в НАТО четким сигналом киевскому режиму, передает РИА Новости
2025-02-27T11:57
2025-02-27T11:57
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"По сути, Трамп дал четкий сигнал киевскому режиму во главе с Зеленским, что цель, ради которой Украина спровоцировала военный конфликт с Россией, недостижима. Украину в НАТО не ждут", - сказал Царев.По его словам, с другой стороны, Россия доказала, что с ее точкой зрения надо считаться.Ранее Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту.Подробнее о провалившихся планах Киева по НАТО - в материале Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, олег царев, владимир зеленский, нато, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Олег Царев, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада

Царев предрек Киеву незавидную участь после слов Трампа о перспективах Украины в НАТО

11:57 27.02.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Царев
Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Бывший депутат Верховной Рады Украины, российский политик Олег Царев назвал заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии перспектив для членства Украины в НАТО четким сигналом киевскому режиму, передает РИА Новости
"По сути, Трамп дал четкий сигнал киевскому режиму во главе с Зеленским, что цель, ради которой Украина спровоцировала военный конфликт с Россией, недостижима. Украину в НАТО не ждут", - сказал Царев.
По его словам, с другой стороны, Россия доказала, что с ее точкой зрения надо считаться.
"У Украины участь незавидная. Глядя, как Трамп готовит сделку с Украиной, как суетятся европейцы в желании тоже что-нибудь урвать, создается впечатление, что Украина как раненое, но еще живое животное, а другие хищники уже приготовились разрывать ее еще живое тело", - сказал Царев
Ранее Трамп заявил, что Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту.
Подробнее о провалившихся планах Киева по НАТО - в материале Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияДональд ТрампОлег ЦаревВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада
 
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