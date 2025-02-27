Главное за ночь 27 февраля - 27.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 27 февраля
Главное за ночь 27 февраля - 27.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 27 февраля
Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Орловской областью сбито 12 БПЛА, по три - над Курской и Белгородской... Украина.ру, 27.02.2025
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новости
россия
арктика
орловская область
мария львова-белова
дональд трамп
минобороны
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Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Орловской областью сбито 12 БПЛА, по три - над Курской и Белгородской областями, один - над Крымом.Москва продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста идею создания гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявил замглавы МИД России Вершинин.Аппарат детского омбудсмена работает над возвращением в Россию 10 детей, которые находятся в странах Евросоюза, заявила РИА Новости Львова-Белова.Администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на $60 млрд по оказанию помощи другим странам, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.США и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Подробнее об Арктике - в материале Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, арктика, орловская область, мария львова-белова, дональд трамп, минобороны, ес
Новости, Россия, Арктика, Орловская область, Мария Львова-Белова, Дональд Трамп, Минобороны, ЕС

Главное за ночь 27 февраля

08:08 27.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр"
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны. Над Орловской областью сбито 12 БПЛА, по три - над Курской и Белгородской областями, один - над Крымом.
Москва продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста идею создания гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявил замглавы МИД России Вершинин.
Аппарат детского омбудсмена работает над возвращением в Россию 10 детей, которые находятся в странах Евросоюза, заявила РИА Новости Львова-Белова.
Администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на $60 млрд по оказанию помощи другим странам, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
США и Россия обсуждают возможность совместной добычи природных ресурсов в Арктике и сотрудничества по торговым маршрутам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Подробнее об Арктике - в материале Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАрктикаОрловская областьМария Львова-БеловаДональд ТрампМинобороныЕС
 
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