Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике - 31.01.2025 Украина.ру
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Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике
Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике - 31.01.2025 Украина.ру
Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике
Альянс занимается разработкой беспилотников, которые могли бы работать в условиях экстремально низких температур, однако последний испытуемый в Артике дрон НАТО разрядился всего за три минуты. Об этом 31 января сообщило агентство Reuters
2025-01-31T14:20
2025-01-31T14:20
новости
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Агентство ссылается на данные опроса, который был проведен среди 14 компаний, шести министерств обороны и вооруженных сил в Северной Европе и Америке. Как установил этот опрос, отрасль работает над приобретением или разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение. Отмечается, что основная причина этой деятельности — необходимость "догонять Россию".О новой разработке России — в материале Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила
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новости, арктика, нато, дроны, бпла, беспилотники, америка, reuters, россия
Новости, Арктика, НАТО, дроны, БПЛА, беспилотники, Америка, Reuters, Россия

Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике

14:20 31.01.2025
 
© MidwestSpace / Fotodom / ShutterstockДрон в снегу
Дрон в снегу
© MidwestSpace / Fotodom / Shutterstock
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Альянс занимается разработкой беспилотников, которые могли бы работать в условиях экстремально низких температур, однако последний испытуемый в Артике дрон НАТО разрядился всего за три минуты. Об этом 31 января сообщило агентство Reuters

"Испытания в 2023 году проводил Мадс Петерсен, владелец стартапа Arctic Unmanned из Гренландии. Он запустил небольшой беспилотник при температуре минус 43 градуса Цельсия, в итоге батарея продержалась три минуты", — говорится в публикации Reuters, как утверждает издание "РГ".

Агентство ссылается на данные опроса, который был проведен среди 14 компаний, шести министерств обороны и вооруженных сил в Северной Европе и Америке.
Как установил этот опрос, отрасль работает над приобретением или разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение. Отмечается, что основная причина этой деятельности — необходимость "догонять Россию".
О новой разработке России — в материале Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила
 
НовостиАрктикаНАТОдроныБПЛАбеспилотникиАмерикаReutersРоссия
 
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