https://ukraina.ru/20250131/1060720144.html

Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике

Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике - 31.01.2025 Украина.ру

Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике

Альянс занимается разработкой беспилотников, которые могли бы работать в условиях экстремально низких температур, однако последний испытуемый в Артике дрон НАТО разрядился всего за три минуты. Об этом 31 января сообщило агентство Reuters

2025-01-31T14:20

2025-01-31T14:20

2025-01-31T14:20

новости

арктика

нато

дроны

бпла

беспилотники

америка

reuters

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060719990_0:0:718:405_1920x0_80_0_0_476e3f02842015971b8fa692c4863f56.png

Агентство ссылается на данные опроса, который был проведен среди 14 компаний, шести министерств обороны и вооруженных сил в Северной Европе и Америке. Как установил этот опрос, отрасль работает над приобретением или разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение. Отмечается, что основная причина этой деятельности — необходимость "догонять Россию".О новой разработке России — в материале Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила

арктика

америка

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, арктика, нато, дроны, бпла, беспилотники, америка, reuters, россия