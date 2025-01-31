https://ukraina.ru/20250131/1060720144.html
Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике
Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике - 31.01.2025 Украина.ру
Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике
Альянс занимается разработкой беспилотников, которые могли бы работать в условиях экстремально низких температур, однако последний испытуемый в Артике дрон НАТО разрядился всего за три минуты. Об этом 31 января сообщило агентство Reuters
2025-01-31T14:20
2025-01-31T14:20
2025-01-31T14:20
новости
арктика
нато
дроны
бпла
беспилотники
америка
reuters
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060719990_0:0:718:405_1920x0_80_0_0_476e3f02842015971b8fa692c4863f56.png
Агентство ссылается на данные опроса, который был проведен среди 14 компаний, шести министерств обороны и вооруженных сил в Северной Европе и Америке. Как установил этот опрос, отрасль работает над приобретением или разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение. Отмечается, что основная причина этой деятельности — необходимость "догонять Россию".О новой разработке России — в материале Разминировать моря: в России появились дроны, способные работать в шторм и находить бомбы под слоем ила
арктика
америка
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060719990_85:0:669:438_1920x0_80_0_0_9c8b2654c7543b5cdfedb97cd00acda1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, арктика, нато, дроны, бпла, беспилотники, америка, reuters, россия
Новости, Арктика, НАТО, дроны, БПЛА, беспилотники, Америка, Reuters, Россия
Не выдержал мороза: дрон НАТО провалил испытания в Арктике
Альянс занимается разработкой беспилотников, которые могли бы работать в условиях экстремально низких температур, однако последний испытуемый в Артике дрон НАТО разрядился всего за три минуты. Об этом 31 января сообщило агентство Reuters
"Испытания в 2023 году проводил Мадс Петерсен, владелец стартапа Arctic Unmanned из Гренландии. Он запустил небольшой беспилотник при температуре минус 43 градуса Цельсия, в итоге батарея продержалась три минуты", — говорится в публикации Reuters, как утверждает издание "РГ".
Агентство ссылается на данные опроса, который был проведен среди 14 компаний, шести министерств обороны и вооруженных сил в Северной Европе и Америке
.
Как установил этот опрос, отрасль работает над приобретением или разработкой беспилотников, способных выдерживать обледенение. Отмечается, что основная причина этой деятельности — необходимость "догонять Россию".