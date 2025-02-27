https://ukraina.ru/20250227/1061386534.html

"Уже стоим на окраинах": военный эксперт о том, какие города надо взять ВС РФ, чтобы выйти к Запорожью

"Уже стоим на окраинах": военный эксперт о том, какие города надо взять ВС РФ, чтобы выйти к Запорожью - 27.02.2025 Украина.ру

"Уже стоим на окраинах": военный эксперт о том, какие города надо взять ВС РФ, чтобы выйти к Запорожью

Чтобы подойти к Запорожью, ВС РФ надо освободить Орехов и Гуляйполе, сейчас войска фактически стоят на их окраинах. Для этого надо двигаться со стороны Великой Новоселки, чтобы заходить в тыл ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-02-27T03:30

2025-02-27T03:30

2025-02-27T03:30

новости

россия

запорожье

великая новоселка

владимир евсеев

покровск/красноармейск

орехов

гуляйполе

запорожское направление

днепропетровская область

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Очень важно, что по мере продвижения российские военные ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не просто мобилизованных, а также выравнивают линию фронта, рассказал эксперт. Особенно это важно в связи с отдельными контрударами противника под Покровском (Красноармейск), отметил Евсеев.Чтобы подойти к Запорожью, российским военным надо освободить два населенных пункта: Орехов и Гуляйполе, сейчас ВС России фактически стоят на их окраинах, уточнил Евсеев. Просто для их взятия надо резать коммуникации, добавил он."А для этого надо двигаться со стороны Великой Новоселки, чтобы заходить ВСУ в тыл. Когда вы перекрываем гарнизону противника снабжение, населенный пункт быстро оставляется. Другое дело, что это не будет быстро, потому что нам надо избежать потерь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте УкраинаТакже про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250226/1061368195.html

россия

запорожье

великая новоселка

покровск/красноармейск

орехов

запорожское направление

днепропетровская область

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новости, россия, запорожье, великая новоселка, владимир евсеев, покровск/красноармейск, орехов, гуляйполе, запорожское направление, днепропетровская область, сво, спецоперация, наступление