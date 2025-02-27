"Уже стоим на окраинах": военный эксперт о том, какие города надо взять ВС РФ, чтобы выйти к Запорожью - 27.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250227/1061386534.html
"Уже стоим на окраинах": военный эксперт о том, какие города надо взять ВС РФ, чтобы выйти к Запорожью
"Уже стоим на окраинах": военный эксперт о том, какие города надо взять ВС РФ, чтобы выйти к Запорожью - 27.02.2025 Украина.ру
"Уже стоим на окраинах": военный эксперт о том, какие города надо взять ВС РФ, чтобы выйти к Запорожью
Чтобы подойти к Запорожью, ВС РФ надо освободить Орехов и Гуляйполе, сейчас войска фактически стоят на их окраинах. Для этого надо двигаться со стороны Великой Новоселки, чтобы заходить в тыл ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-02-27T03:30
2025-02-27T03:30
новости
россия
запорожье
великая новоселка
владимир евсеев
покровск/красноармейск
орехов
гуляйполе
запорожское направление
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295764_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_e80664bee6ef4160eee7ad63c92256fe.jpg
Очень важно, что по мере продвижения российские военные ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не просто мобилизованных, а также выравнивают линию фронта, рассказал эксперт. Особенно это важно в связи с отдельными контрударами противника под Покровском (Красноармейск), отметил Евсеев.Чтобы подойти к Запорожью, российским военным надо освободить два населенных пункта: Орехов и Гуляйполе, сейчас ВС России фактически стоят на их окраинах, уточнил Евсеев. Просто для их взятия надо резать коммуникации, добавил он."А для этого надо двигаться со стороны Великой Новоселки, чтобы заходить ВСУ в тыл. Когда вы перекрываем гарнизону противника снабжение, населенный пункт быстро оставляется. Другое дело, что это не будет быстро, потому что нам надо избежать потерь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте УкраинаТакже про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250226/1061368195.html
россия
запорожье
великая новоселка
покровск/красноармейск
орехов
запорожское направление
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295764_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_fa2e2f16802600f02237375d6f695a74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожье, великая новоселка, владимир евсеев, покровск/красноармейск, орехов, гуляйполе, запорожское направление, днепропетровская область, сво, спецоперация, наступление
Новости, Россия, Запорожье, Великая Новоселка, Владимир Евсеев, Покровск/Красноармейск, Орехов, Гуляйполе, Запорожское направление, Днепропетровская область, СВО, Спецоперация, наступление

"Уже стоим на окраинах": военный эксперт о том, какие города надо взять ВС РФ, чтобы выйти к Запорожью

03:30 27.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Чтобы подойти к Запорожью, ВС РФ надо освободить Орехов и Гуляйполе, сейчас войска фактически стоят на их окраинах. Для этого надо двигаться со стороны Великой Новоселки, чтобы заходить в тыл ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Очень важно, что по мере продвижения российские военные ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не просто мобилизованных, а также выравнивают линию фронта, рассказал эксперт. Особенно это важно в связи с отдельными контрударами противника под Покровском (Красноармейск), отметил Евсеев.
"Надеюсь, это наше продвижение приведет не только к переносу боевых действий в Днепропетровскую область, но и к активизации Запорожского направления (там мы заждались освобождения нескольких населенных пунктов для выхода к самому Запорожью)", — сказал собеседник Украина.ру.
Чтобы подойти к Запорожью, российским военным надо освободить два населенных пункта: Орехов и Гуляйполе, сейчас ВС России фактически стоят на их окраинах, уточнил Евсеев. Просто для их взятия надо резать коммуникации, добавил он.
"А для этого надо двигаться со стороны Великой Новоселки, чтобы заходить ВСУ в тыл. Когда вы перекрываем гарнизону противника снабжение, населенный пункт быстро оставляется. Другое дело, что это не будет быстро, потому что нам надо избежать потерь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина
Также про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Вчера, 13:16
Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США На данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. ВСУ вполне хватит запасов переданного при экс-президенте США Джо Байдене оружия до момента достижения мирного соглашения с Россией. Такие заявления 26 февраля сделал американский лидер Дональд Трамп, отвечая в Овальном кабинете на вопросы журналистов
 
НовостиРоссияЗапорожьеВеликая НовоселкаВладимир ЕвсеевПокровск/КрасноармейскОреховГуляйполеЗапорожское направлениеДнепропетровская областьСВОСпецоперациянаступление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Главное за ночь 27 февраля
08:06"Небылицы про Ивана" – творческое завещание Ивана Миколайчука
07:52Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского
07:33Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий
07:18"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий
07:14Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
07:00Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
06:52"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского
06:50Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда страмелись
06:45Хочет доверия США и готовится к выборам в октябре. Чем занимается Петр Порошенко*
06:30Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды
06:24Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное
06:15У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте
06:10Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Дмитрий Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ
06:00Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая агонию киевского режима — Ищенко
05:45"Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто
05:45"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров
05:30Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже
05:00"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину
04:30Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии
Лента новостейМолния