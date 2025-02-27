"Уже стоим на окраинах": военный эксперт о том, какие города надо взять ВС РФ, чтобы выйти к Запорожью
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Чтобы подойти к Запорожью, ВС РФ надо освободить Орехов и Гуляйполе, сейчас войска фактически стоят на их окраинах. Для этого надо двигаться со стороны Великой Новоселки, чтобы заходить в тыл ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Очень важно, что по мере продвижения российские военные ликвидируют боеготовые бригады ВСУ, а не просто мобилизованных, а также выравнивают линию фронта, рассказал эксперт. Особенно это важно в связи с отдельными контрударами противника под Покровском (Красноармейск), отметил Евсеев.
"Надеюсь, это наше продвижение приведет не только к переносу боевых действий в Днепропетровскую область, но и к активизации Запорожского направления (там мы заждались освобождения нескольких населенных пунктов для выхода к самому Запорожью)", — сказал собеседник Украина.ру.
Чтобы подойти к Запорожью, российским военным надо освободить два населенных пункта: Орехов и Гуляйполе, сейчас ВС России фактически стоят на их окраинах, уточнил Евсеев. Просто для их взятия надо резать коммуникации, добавил он.
"А для этого надо двигаться со стороны Великой Новоселки, чтобы заходить ВСУ в тыл. Когда вы перекрываем гарнизону противника снабжение, населенный пункт быстро оставляется. Другое дело, что это не будет быстро, потому что нам надо избежать потерь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина
Также про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
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