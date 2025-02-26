https://ukraina.ru/20250226/1061381214.html

Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ встречный бой, который закончится для них котлом

Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ встречный бой, который закончится для них котлом - 26.02.2025 Украина.ру

Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Сумами ведет с ВСУ встречный бой, который закончится для них котлом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-26T17:48

2025-02-26T17:48

2025-02-26T17:51

эксклюзив

спецоперация

россия

сумы

курская область

вооруженные силы украины

минобороны

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Сейчас из Курской области продолжают поступать много обнадеживающих сообщений.Во-первых, киевский режим столкнулся с большими проблемами в логистике, когда из-за огневой мощи ВС РФ ротация по основной его трассе "Юнаковка-Суджа" стоит 15-20% потерь.Во-вторых, армия России после освобождения Свердликово перенесла боевые действия на территорию Сумской области.В-третьих, Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Погребков на севере украинского плацдарма под Курском.Учитывая все это, полагаю, развязка курской авантюры ВСУ действительно близка.Сейчас основную работу по уничтожению врага проделывают тульские десантники из 106-й дивизии в треугольнике "Свердликово-Юнаковка (Сумская область)-Суджа". Юнаковка фактически стала основным логистическим хабом ВСУ, откуда их техника с личным составом попадают в Курскую область по единственной их транспортной артерии. Ни по каким другим проселочным дорогам они пройти не могут.Нам необходимо ее взять, чтобы физически перерезать эту трассу "Юнаковка-Курск" и оставить противника без снабжения. Хотя сделать это будет непросто.Дело в том, что противник продолжает получать подкрепление из самих Сум, хотя мы наносим по ним удары. Войска накапливаются в населенных пунктах "Хотень-Писаревка-Кияница" и оттуда перебрасываются в Юнаковку. То есть за этот участок враг будет цепляться до последнего.Без встречных боев на чужой территории мы не сможем ликвидировать этот курский выступ. Мы ведь уже полгода вступаем в лобовые столкновения с войсками на нашей территории, куда регулярно поступают резервы. Да, ВСУ никуда не могут продвинуться. Да, их плацдарм сократился в два раза. Но война всегда выигрывается за счет отрезания путей снабжения.Перспективы нашего продвижения к Юнаковке сейчас зависит от расширения нашего контроля вокруг Лебедевки в направлении Никольского (на север) и в направлении Казачьей Локни (на юго-восток). Тогда мы получим разблокированные пути подвоза из Кореневского района через Любимовку и дело пойдет быстрее.Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО.

https://ukraina.ru/20250225/1061353814.html

россия

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, сумы, курская область, вооруженные силы украины, минобороны