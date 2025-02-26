https://ukraina.ru/20250226/1061378073.html

Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ

Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ - 26.02.2025 Украина.ру

Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ

Военные ВСУ бегут из котла в Константинополе в Донецкой Народной Республике (ДНР), но не все успевают выбраться живыми. Об этом 26 февраля написало издание Life.ru со ссылкой на слова военнослужащего 79-й бригады ВСУ

2025-02-26T16:31

2025-02-26T16:31

2025-02-26T16:31

новости

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

всу

потери всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058794726_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c155bdbdff3cdc3b39d21827a7a06f19.jpg.webp

Авторы публикации прикрепили видео, на кадрах которого солдат ВСУ заявляет, что все подразделения на этом направлении оставляют свои позиции под натиском российских войск. При этом часть войск Украины попала в окружение."Не знаю, выйду я или нет, может это предсмертное видео", — заявляет вэсэушник.По данным издания, которое приводит его слова, от обороны украинской армии в районе Константинополя "практически ничего не осталось". Оставшиеся в живых солдаты бросают раненых сослуживцев и пытаются покинуть населенный пункт. Те же, кто сделать этого не может, остаются на местах и "представляют собой разрозненные отряды смертников".Стоит отметить, что город находится западнее Курахово, за Улаклами, которые российские бойцы освободили 23 февраля. При этом ранее поступала информация, что в окружении в районе Константинополя могут находиться четыре батальона ВСУ помимо того, личный состав которого сейчас пытается сбежать.А вот о том, что ВСУ делают с телами ликвидированных солдат, дабы отправить их родственникам на опознание — в публикации Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают биоматериал сослуживцев с собойА тем временем в Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко.

https://ukraina.ru/20250226/1061362705.html

донецкая народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф