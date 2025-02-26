Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
Военные ВСУ бегут из котла в Константинополе в Донецкой Народной Республике (ДНР), но не все успевают выбраться живыми. Об этом 26 февраля написало издание Life.ru со ссылкой на слова военнослужащего 79-й бригады ВСУ
Авторы публикации прикрепили видео, на кадрах которого солдат ВСУ заявляет, что все подразделения на этом направлении оставляют свои позиции под натиском российских войск. При этом часть войск Украины попала в окружение.
"Не знаю, выйду я или нет, может это предсмертное видео", — заявляет вэсэушник.
© скриншот видео
© скриншот видео
По данным издания, которое приводит его слова, от обороны украинской армии в районе Константинополя "практически ничего не осталось". Оставшиеся в живых солдаты бросают раненых сослуживцев и пытаются покинуть населенный пункт. Те же, кто сделать этого не может, остаются на местах и "представляют собой разрозненные отряды смертников".
Стоит отметить, что город находится западнее Курахово, за Улаклами, которые российские бойцы освободили 23 февраля. При этом ранее поступала информация, что в окружении в районе Константинополя могут находиться четыре батальона ВСУ помимо того, личный состав которого сейчас пытается сбежать.
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