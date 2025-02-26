Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ - 26.02.2025 Украина.ру
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Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ
Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ - 26.02.2025 Украина.ру
Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ
Военные ВСУ бегут из котла в Константинополе в Донецкой Народной Республике (ДНР), но не все успевают выбраться живыми. Об этом 26 февраля написало издание Life.ru со ссылкой на слова военнослужащего 79-й бригады ВСУ
2025-02-26T16:31
2025-02-26T16:31
новости
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Авторы публикации прикрепили видео, на кадрах которого солдат ВСУ заявляет, что все подразделения на этом направлении оставляют свои позиции под натиском российских войск. При этом часть войск Украины попала в окружение."Не знаю, выйду я или нет, может это предсмертное видео", — заявляет вэсэушник.По данным издания, которое приводит его слова, от обороны украинской армии в районе Константинополя "практически ничего не осталось". Оставшиеся в живых солдаты бросают раненых сослуживцев и пытаются покинуть населенный пункт. Те же, кто сделать этого не может, остаются на местах и "представляют собой разрозненные отряды смертников".Стоит отметить, что город находится западнее Курахово, за Улаклами, которые российские бойцы освободили 23 февраля. При этом ранее поступала информация, что в окружении в районе Константинополя могут находиться четыре батальона ВСУ помимо того, личный состав которого сейчас пытается сбежать.А вот о том, что ВСУ делают с телами ликвидированных солдат, дабы отправить их родственникам на опознание — в публикации Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают биоматериал сослуживцев с собойА тем временем в Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко.
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новости, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ

16:31 26.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
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Военные ВСУ бегут из котла в Константинополе в Донецкой Народной Республике (ДНР), но не все успевают выбраться живыми. Об этом 26 февраля написало издание Life.ru со ссылкой на слова военнослужащего 79-й бригады ВСУ
Авторы публикации прикрепили видео, на кадрах которого солдат ВСУ заявляет, что все подразделения на этом направлении оставляют свои позиции под натиском российских войск. При этом часть войск Украины попала в окружение.
"Не знаю, выйду я или нет, может это предсмертное видео", — заявляет вэсэушник.
© скриншот видео
© скриншот видео
По данным издания, которое приводит его слова, от обороны украинской армии в районе Константинополя "практически ничего не осталось". Оставшиеся в живых солдаты бросают раненых сослуживцев и пытаются покинуть населенный пункт. Те же, кто сделать этого не может, остаются на местах и "представляют собой разрозненные отряды смертников".
Стоит отметить, что город находится западнее Курахово, за Улаклами, которые российские бойцы освободили 23 февраля. При этом ранее поступала информация, что в окружении в районе Константинополя могут находиться четыре батальона ВСУ помимо того, личный состав которого сейчас пытается сбежать.
А вот о том, что ВСУ делают с телами ликвидированных солдат, дабы отправить их родственникам на опознание — в публикации Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают биоматериал сослуживцев с собой
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
10:20
"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ К маю Украина планирует подготовить новую группу украинских военных в возрасте от 18 лет для участия в боях. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев
А тем временем в Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко.
 
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Заголовок открываемого материала
16:31Около Константинополя ВСУ разбились на "отряды смертников" — СМИ
16:17Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он - не победим
16:08В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко
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