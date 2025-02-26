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ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов

ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов - 26.02.2025 Украина.ру

ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов

Украинская армия третирует мирных жителей Запорожской области. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2025-02-26T12:31

2025-02-26T12:31

2025-02-26T12:31

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"Боевики ЗеРейха кошмарят мирных жителей Запорожской области", - сообщил Рогов подписчикам своего телеграм-канала.Он отметил атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Пологовского и Васильевского муниципальных округов.По словам Рогова, ремонтно-восстановительные работы уже проведены, электроснабжение восстановлено. Информация о жертвах и пострадавших отсутствуют.Кроме того, боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Пологи."Били прицельно по жилому многоквартирному дому, пострадали две квартиры. Слава Богу, во всех случаях обошлось без пострадавших", - обратил внимание сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.Также в новостях: Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов

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новости, россия, запорожская область, владимир рогов, всу, военные преступления, мирные жители, сво, новые регионы