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ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов
ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов - 26.02.2025 Украина.ру
ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов
Украинская армия третирует мирных жителей Запорожской области. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-02-26T12:31
2025-02-26T12:31
2025-02-26T12:31
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"Боевики ЗеРейха кошмарят мирных жителей Запорожской области", - сообщил Рогов подписчикам своего телеграм-канала.Он отметил атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Пологовского и Васильевского муниципальных округов.По словам Рогова, ремонтно-восстановительные работы уже проведены, электроснабжение восстановлено. Информация о жертвах и пострадавших отсутствуют.Кроме того, боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Пологи."Били прицельно по жилому многоквартирному дому, пострадали две квартиры. Слава Богу, во всех случаях обошлось без пострадавших", - обратил внимание сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.Также в новостях: Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов
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новости, россия, запорожская область, владимир рогов, всу, военные преступления, мирные жители, сво, новые регионы
Новости, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, СВО, Новые регионы
ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов
Украинская армия третирует мирных жителей Запорожской области. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Боевики ЗеРейха кошмарят мирных жителей Запорожской области", - сообщил Рогов подписчикам своего телеграм-канала.
Он отметил атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Пологовского и Васильевского муниципальных округов.
"Сегодня ночью беспилотник ВСУ ударил по электроподстанции в селе Басань Пологовского округа, повреждения получил трансформатор. В результате было обесточено четыре села: Басань, Тарасовка, Ульяновка, Шевченко", - сказано в публикации.
По словам Рогова, ремонтно-восстановительные работы уже проведены, электроснабжение восстановлено. Информация о жертвах и пострадавших отсутствуют.
"Утром бандеровцы предприняли попытку атаковать дронами-камикадзе Васильевскую РЭС, - сообщил также Рогов. - Один БпЛА был сбит и сдетонировал в воздушном пространстве".
Кроме того, боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Пологи.
"Били прицельно по жилому многоквартирному дому, пострадали две квартиры. Слава Богу, во всех случаях обошлось без пострадавших", - обратил внимание сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.