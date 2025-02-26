ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов - 26.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250226/1061367275.html
ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов
ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов - 26.02.2025 Украина.ру
ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов
Украинская армия третирует мирных жителей Запорожской области. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-02-26T12:31
2025-02-26T12:31
новости
россия
запорожская область
владимир рогов
всу
военные преступления
мирные жители
сво
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1a/1061366835_141:0:1140:562_1920x0_80_0_0_628c357cc8ccf6c62ea13d5466da5563.jpg
"Боевики ЗеРейха кошмарят мирных жителей Запорожской области", - сообщил Рогов подписчикам своего телеграм-канала.Он отметил атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Пологовского и Васильевского муниципальных округов.По словам Рогова, ремонтно-восстановительные работы уже проведены, электроснабжение восстановлено. Информация о жертвах и пострадавших отсутствуют.Кроме того, боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Пологи."Били прицельно по жилому многоквартирному дому, пострадали две квартиры. Слава Богу, во всех случаях обошлось без пострадавших", - обратил внимание сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.Также в новостях: Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1a/1061366835_266:0:1015:562_1920x0_80_0_0_87aaeec7a422ab235705fd66eac23ef7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожская область, владимир рогов, всу, военные преступления, мирные жители, сво, новые регионы
Новости, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, СВО, Новые регионы

ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов

12:31 26.02.2025
 
обстрел ВСУ мирных жителей Запорожской области 26.02.2025
обстрел ВСУ мирных жителей Запорожской области 26.02.2025
Читать в
ДзенTelegram
Украинская армия третирует мирных жителей Запорожской области. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Боевики ЗеРейха кошмарят мирных жителей Запорожской области", - сообщил Рогов подписчикам своего телеграм-канала.
Он отметил атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Пологовского и Васильевского муниципальных округов.
"Сегодня ночью беспилотник ВСУ ударил по электроподстанции в селе Басань Пологовского округа, повреждения получил трансформатор. В результате было обесточено четыре села: Басань, Тарасовка, Ульяновка, Шевченко", - сказано в публикации.
По словам Рогова, ремонтно-восстановительные работы уже проведены, электроснабжение восстановлено. Информация о жертвах и пострадавших отсутствуют.
"Утром бандеровцы предприняли попытку атаковать дронами-камикадзе Васильевскую РЭС, - сообщил также Рогов. - Один БпЛА был сбит и сдетонировал в воздушном пространстве".
Кроме того, боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу Пологи.

"Били прицельно по жилому многоквартирному дому, пострадали две квартиры. Слава Богу, во всех случаях обошлось без пострадавших", - обратил внимание сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Также в новостях: Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов
 
НовостиРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВСУВоенные преступлениямирные жителиСВОНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50РФ не рассматривает варианты размещения европейских миротворцев на Украине — Лавров
13:34Санкт-Петербургский горный университет поможет восстановить ДонНТУ
13:27Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны
13:26Как Россия занимает высоты в Сумской области, чтобы похоронить бригады ВСУ под Курском - Евсеев
13:19Жога призвал сберечь полезные ископаемые Урала
13:18Дмитрий Табачник: Евромайдан был почти уничтожен, но его спас злой демон Украины
13:16Трамп ответил, сколько еще продержатся ВСУ без военной помощи США
13:15Дмитрий Данилов: Трамп и Путин могут так договориться по Украине, что Европа вернется к России
12:52Италия продлила обучение ВСУ в рамках миссии ЕС – Messaggero
12:36Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери
12:35Песков рассказал о личной встрече Путина и Трампа
12:31ВСУ "кошмарят мирных жителей Запорожской области" - Рогов
12:19Более 120 беспилотников уничтожены над регионами России: самая масштабная атака ВСУ за ночь 26 февраля
12:11Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на Украине
12:00Бывший советник по нацбезопасности США Болтон рассказал о "высоком риске раздела Украины"
11:55Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов
11:36Бывший вице-премьер Крыма осужден за превышение полномочий, но в колонию не поедет
11:19"Заключайте мир и дайте людям пожить": мэр окруженного Красноармейска по-русски обратился к Зеленскому
11:13Вам посылка! Беженец из Часов Яра рассказал, что ВСУ получают на почте
11:12Виновные в преступлениях киевского режима против россиян будут наказаны — Матвиенко
Лента новостейМолния