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Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов

Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов - 26.02.2025 Украина.ру

Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов

Российские военнослужащие выбили ВСУ из села Скудное на времевском направлении и продвигаются на север. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2025-02-26T11:55

2025-02-26T11:55

2025-02-26T11:55

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"Противник выбит из Скудного. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.Он также сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.В своём телеграм-канале Рогов рассказал также, как украинские военнослужащие третируют мирных жителей Запорожской области.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Большая сделка, провалы ВСУ, ненужный Зеленский. Главное на Украине на утро 26 февраляЭкспертные мнения на эту тему представлены в обзоре "Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений

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россия

донецкая народная республика

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новости, запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, всу, новые регионы, сво