Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов - 26.02.2025 Украина.ру
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Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов
Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов - 26.02.2025 Украина.ру
Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов
Российские военнослужащие выбили ВСУ из села Скудное на времевском направлении и продвигаются на север. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-02-26T11:55
2025-02-26T11:55
новости
запорожская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
всу
новые регионы
сво
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"Противник выбит из Скудного. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.Он также сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.В своём телеграм-канале Рогов рассказал также, как украинские военнослужащие третируют мирных жителей Запорожской области.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Большая сделка, провалы ВСУ, ненужный Зеленский. Главное на Украине на утро 26 февраляЭкспертные мнения на эту тему представлены в обзоре "Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений
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новости, запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, всу, новые регионы, сво
Новости, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, ВСУ, Новые регионы, СВО

Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов

11:55 26.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие выбили ВСУ из села Скудное на времевском направлении и продвигаются на север. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Противник выбит из Скудного. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.
Он также сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
В своём телеграм-канале Рогов рассказал также, как украинские военнослужащие третируют мирных жителей Запорожской области.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Большая сделка, провалы ВСУ, ненужный Зеленский. Главное на Украине на утро 26 февраля
Экспертные мнения на эту тему представлены в обзоре "Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений
 
НовостиЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВСУНовые регионыСВО
 
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