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Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов
Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов - 26.02.2025 Украина.ру
Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов
Российские военнослужащие выбили ВСУ из села Скудное на времевском направлении и продвигаются на север. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-02-26T11:55
2025-02-26T11:55
2025-02-26T11:55
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россия
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"Противник выбит из Скудного. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.Он также сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.В своём телеграм-канале Рогов рассказал также, как украинские военнослужащие третируют мирных жителей Запорожской области.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Большая сделка, провалы ВСУ, ненужный Зеленский. Главное на Украине на утро 26 февраляЭкспертные мнения на эту тему представлены в обзоре "Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, всу, новые регионы, сво
Новости, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, ВСУ, Новые регионы, СВО
Армия России выбила ВСУ из Скудного, идёт зачистка – Рогов
Российские военнослужащие выбили ВСУ из села Скудное на времевском направлении и продвигаются на север. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов