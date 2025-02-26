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Бывший советник по нацбезопасности США Болтон рассказал о "высоком риске раздела Украины"
Бывший советник по нацбезопасности США Болтон рассказал о "высоком риске раздела Украины" - 26.02.2025 Украина.ру
Бывший советник по нацбезопасности США Болтон рассказал о "высоком риске раздела Украины"
Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что существует высокий риск раздела Украины, передает газета Corriere della Sera
2025-02-26T12:00
2025-02-26T12:00
2025-02-26T12:00
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"Риск раздела очень высок, особенно если Украина совершит ошибку, согласившись на прекращение огня в нынешней ситуации: линия фронта может превратиться в стабильную границу. Что касается полезных ископаемых: я не знаю, каковы будут точные условия соглашения", - сказал Болтон.Он отметил, что его не возмущает соглашение о редкоземельных элементах или других ресурсах, однако, по его мнению, дальнейшее "принуждение" или "вымогательство" со стороны США "неприемлемо". По его словам, если Трамп продолжит себя вести подобным образом с Украиной, это подтолкнет украинцев отдалиться от США и Запада, что сблизит их с Россией.По словам экс-советника американского лидера, то, что президент США Дональд Трамп сделал в последние дни является "очень тревожным", поскольку, по его мнению, американский лидер "уступил тактическое преимущество" РФ еще до начала переговоров.Об окончании конфликта - в материале "Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО на сайте Украина.ру
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новости, сша, джон болтон, украина, россия, дональд трамп, марко рубио, нато
Новости, США, Джон Болтон, Украина, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО
Бывший советник по нацбезопасности США Болтон рассказал о "высоком риске раздела Украины"
Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что существует высокий риск раздела Украины, передает газета Corriere della Sera
"Риск раздела очень высок, особенно если Украина совершит ошибку, согласившись на прекращение огня в нынешней ситуации: линия фронта может превратиться в стабильную границу. Что касается полезных ископаемых: я не знаю, каковы будут точные условия соглашения", - сказал Болтон.
Он отметил, что его не возмущает соглашение о редкоземельных элементах или других ресурсах, однако, по его мнению, дальнейшее "принуждение" или "вымогательство" со стороны США "неприемлемо".
По его словам, если Трамп продолжит себя вести подобным образом с Украиной, это подтолкнет украинцев отдалиться от США и Запада
, что сблизит их с Россией
.
По словам экс-советника американского лидера, то, что президент США Дональд Трамп сделал в последние дни является "очень тревожным", поскольку, по его мнению, американский лидер "уступил тактическое преимущество" РФ еще до начала переговоров.
"В частности, он допустил, что Украина не сможет восстановить полный суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, он исключил возможность вступления Киева в НАТО и получения достаточных гарантий безопасности", - добавил Болтон.