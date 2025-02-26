"Без обязательств": представитель Белого дома рассказал о плане США по Украине
План американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств США отправить силы в регион или оказывать помощь в случае боевых действий. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома
По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Трампом в ходе своего визита в Вашингтон настаивал на том, что США должны оказать поддержку силам, которые Париж и Лондон хотят направить на Украину в случае урегулирования.
Источник добавил, что Трамп был открыт этой идее и французский лидер покинул Вашингтон, полагая, что достиг взаимопонимания с коллегой из США.
"Хотя Макрон считает, что у него есть взаимопонимание с Трампом, представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион", - говорится в материале.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников также сообщала, что Макрон не смог добиться от президента США обязательств по поддержке отправки европейских военных на Украину по окончании конфликта.
Подробнее о путях решения конфликта - в материале Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта на сайте Украина.ру.