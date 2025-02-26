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"Без обязательств": представитель Белого дома рассказал о плане США по Украине

"Без обязательств": представитель Белого дома рассказал о плане США по Украине - 26.02.2025 Украина.ру

"Без обязательств": представитель Белого дома рассказал о плане США по Украине

План американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств США отправить силы в регион или оказывать помощь в случае боевых действий. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома

2025-02-26T09:59

2025-02-26T09:59

2025-02-26T09:59

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эммануэль макрон

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По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Трампом в ходе своего визита в Вашингтон настаивал на том, что США должны оказать поддержку силам, которые Париж и Лондон хотят направить на Украину в случае урегулирования. Источник добавил, что Трамп был открыт этой идее и французский лидер покинул Вашингтон, полагая, что достиг взаимопонимания с коллегой из США.Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников также сообщала, что Макрон не смог добиться от президента США обязательств по поддержке отправки европейских военных на Украину по окончании конфликта.Подробнее о путях решения конфликта - в материале Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, вашингтон