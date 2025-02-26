Главное за ночь 26 февраля - 26.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 26 февраля
Главное за ночь 26 февраля - 26.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 26 февраля
Российская ПВО уничтожила 128 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Кубанью сбито 83 БПЛА, 30 - над Крымом, восемь - над Азовским морем, Украина.ру, 26.02.2025
2025-02-26T08:07
2025-02-26T08:07
новости
украина
курская область
андрей марочко
эрдоган
кубань
минобороны
вооруженные силы украины
мария львова-белова
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Российская ПВО уничтожила 128 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Кубанью сбито 83 БПЛА, 30 - над Крымом, восемь - над Азовским морем, пять - над Черным морем, по одному - над Брянской и Курской областями.ВС РФ начали бои за освобождение сразу двух сел, расположенных у Купянска Харьковской области, — Кондрашовки и Радьковки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.ВСУ отрезают пальцы убитым в Курской области сослуживцам, которых не успевают эвакуировать, для учета погибших. Об этом РИА Новости сообщили бойцы российской группировки войск "Север", ссылаясь на радиоперехваты разговоров противника. Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны, тендеры будут объявлены в апреле-мае, пишет газета Türkiye. Эрдоган заявлял, что турецкие компании готовы поддержать Украину в устранении разрушений.Региональные детские омбудсмены продолжают следить за судьбой детей, возвращенных с Украины, рассказала РИА Новости Львова-Белова.Спецпосланник Трампа Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.Подробнее о возможном исходе конфликта - в материале Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта на сайте Украина.ру.
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курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, курская область, андрей марочко, эрдоган, кубань, минобороны, вооруженные силы украины, мария львова-белова
Новости, Украина, Курская область, Андрей Марочко, Эрдоган, Кубань, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Мария Львова-Белова

Главное за ночь 26 февраля

08:07 26.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская ПВО уничтожила 128 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Кубанью сбито 83 БПЛА, 30 - над Крымом, восемь - над Азовским морем, пять - над Черным морем, по одному - над Брянской и Курской областями.
ВС РФ начали бои за освобождение сразу двух сел, расположенных у Купянска Харьковской области, — Кондрашовки и Радьковки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
ВСУ отрезают пальцы убитым в Курской области сослуживцам, которых не успевают эвакуировать, для учета погибших. Об этом РИА Новости сообщили бойцы российской группировки войск "Север", ссылаясь на радиоперехваты разговоров противника.
Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны, тендеры будут объявлены в апреле-мае, пишет газета Türkiye. Эрдоган заявлял, что турецкие компании готовы поддержать Украину в устранении разрушений.
Региональные детские омбудсмены продолжают следить за судьбой детей, возвращенных с Украины, рассказала РИА Новости Львова-Белова.
Спецпосланник Трампа Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.
Подробнее о возможном исходе конфликта - в материале Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКурская областьАндрей МарочкоЭрдоганКубаньМинобороныВооруженные силы УкраиныМария Львова-Белова
 
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