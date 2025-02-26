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Главное за ночь 26 февраля

Главное за ночь 26 февраля - 26.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 26 февраля

Российская ПВО уничтожила 128 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Кубанью сбито 83 БПЛА, 30 - над Крымом, восемь - над Азовским морем, Украина.ру, 26.02.2025

2025-02-26T08:07

2025-02-26T08:07

2025-02-26T08:07

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Российская ПВО уничтожила 128 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Кубанью сбито 83 БПЛА, 30 - над Крымом, восемь - над Азовским морем, пять - над Черным морем, по одному - над Брянской и Курской областями.ВС РФ начали бои за освобождение сразу двух сел, расположенных у Купянска Харьковской области, — Кондрашовки и Радьковки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.ВСУ отрезают пальцы убитым в Курской области сослуживцам, которых не успевают эвакуировать, для учета погибших. Об этом РИА Новости сообщили бойцы российской группировки войск "Север", ссылаясь на радиоперехваты разговоров противника. Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны, тендеры будут объявлены в апреле-мае, пишет газета Türkiye. Эрдоган заявлял, что турецкие компании готовы поддержать Украину в устранении разрушений.Региональные детские омбудсмены продолжают следить за судьбой детей, возвращенных с Украины, рассказала РИА Новости Львова-Белова.Спецпосланник Трампа Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.Подробнее о возможном исходе конфликта - в материале Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта на сайте Украина.ру.

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новости, украина, курская область, андрей марочко, эрдоган, кубань, минобороны, вооруженные силы украины, мария львова-белова