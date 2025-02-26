https://ukraina.ru/20250226/1061360679.html
Главное за ночь 26 февраля
Главное за ночь 26 февраля - 26.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 26 февраля
Российская ПВО уничтожила 128 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Кубанью сбито 83 БПЛА, 30 - над Крымом, восемь - над Азовским морем, Украина.ру, 26.02.2025
2025-02-26T08:07
2025-02-26T08:07
2025-02-26T08:07
новости
украина
курская область
андрей марочко
эрдоган
кубань
минобороны
вооруженные силы украины
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060942381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d009e7db22dfb95851e80710a812cbc.jpg
Российская ПВО уничтожила 128 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Кубанью сбито 83 БПЛА, 30 - над Крымом, восемь - над Азовским морем, пять - над Черным морем, по одному - над Брянской и Курской областями.ВС РФ начали бои за освобождение сразу двух сел, расположенных у Купянска Харьковской области, — Кондрашовки и Радьковки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.ВСУ отрезают пальцы убитым в Курской области сослуживцам, которых не успевают эвакуировать, для учета погибших. Об этом РИА Новости сообщили бойцы российской группировки войск "Север", ссылаясь на радиоперехваты разговоров противника. Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны, тендеры будут объявлены в апреле-мае, пишет газета Türkiye. Эрдоган заявлял, что турецкие компании готовы поддержать Украину в устранении разрушений.Региональные детские омбудсмены продолжают следить за судьбой детей, возвращенных с Украины, рассказала РИА Новости Львова-Белова.Спецпосланник Трампа Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.Подробнее о возможном исходе конфликта - в материале Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта на сайте Украина.ру.
украина
курская область
кубань
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060942381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bfab294bc7c5a2a6881089c931f1df9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, курская область, андрей марочко, эрдоган, кубань, минобороны, вооруженные силы украины, мария львова-белова
Новости, Украина, Курская область, Андрей Марочко, Эрдоган, Кубань, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Мария Львова-Белова