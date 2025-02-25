Шмыгаль подсчитал, сколько миллиардов понадобится на восстановление Украины
14:18 25.02.2025 (обновлено: 14:29 25.02.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
На восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется 542 миллиарда долларов. Об этом сообщил 25 февраля в своем телеграм-канале премьер страны Денис Шмыгаль
"Потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 миллиарда долларов. Это демонстрирует новый отчет Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей… Новые данные превышают предыдущую оценку на 38 миллиардов долларов", - написал Шмыгаль.
По его мнению, восстановление должно стать "проектом глобального масштаба" и происходить уже сейчас.
Накануне Шмыгаль заявлял, что Украина нуждается в 500 миллиардах евро для восстановления, по его словам, такие инвестиции могут стать ключевым заданием для Европы в ближайшие несколько лет.
Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, при этом Киев продолжит направлять в него отчисления до достижения этой суммы, следует из обнародованного 24 февраля проекта двустороннего соглашения США и Украины. В документе говорится, что соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50 процентов от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов.
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