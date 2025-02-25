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Трамп ответил, даст ли денег на восстановление Украины

Трамп ответил, даст ли денег на восстановление Украины - 25.02.2025 Украина.ру

Трамп ответил, даст ли денег на восстановление Украины

Президент США Дональд Трамп назвал странным вопрос о перспективах помощи Вашингтона на восстановление Украины. Эти слова прозвучали на его пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном

2025-02-25T10:44

2025-02-25T10:44

2025-02-25T10:44

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Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что такая сделка "не должна означать капитуляцию Украины", и добавил, что совместные усилия по поддержке Киева крайне важны.В начале февраля Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В понедельник, 17 февраля, британская газета The Telegraph уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.Владимир Зеленский пообещал, что соответствующий документ будет подписан, однако с тех пор это так и не было сделано, несмотря на все попытки Белого дома, включая личную доставку документов американским министром финансов Скоттом Бессентом в Киев.Интересно, что Зеленский с тех пор уже успел обвинить Трампа в попытке получить с Украины двойную цену, однако на Банковой по-прежнему обещают, что отдадут США свои редкоземельные ископаемые.Накануне член комитета Государственной Думы по безопасности Михаил Шеремет объяснил непоследовательное поведение Зеленского отметив, что тот попросту боится признать долги перед США, ведь "тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам: европейцам, англичанам и США". Подробности в материале Боится сразу "трех хозяев": в Госдуме объяснили "хриплые крики" Зеленского.

https://ukraina.ru/20250223/1061296871.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, госдума, долги