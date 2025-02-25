"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО
Украина потерпела поражение в конфликте с Россией и должна смириться с присутствием российских солдат. Об этом в интервью польскому телеканалу Polsat заявил бывший глава правительства Польши Лешек Миллер
"Похоже на то, что Украина проиграла эту войну. А тот, кто проиграет, должен будет принять во внимание различные последствия", - констатировал бывший премьер-министр Польши.
Он также ответил на вопрос о целесообразности присутствия польских военнослужащих на Украине. По мнению. Миллера, официальной Варшаве не следует исходить из того, что " мы должны быть там, где находятся американцы ".
"Если бы американцы вошли на Украину, то постулат о том, что там будут и польские солдаты, имеет смысл. Если там не будет американцев, то и ни один польский солдат там не появится", - сказал Миллер.
По его мнению, присутствие польских солдат на Украине возможно не под эгидой военно-политического блока НАТО, а других структур.
"Если бы мы действительно хотели двигаться в этом направлении, мы, вероятно, могли бы отправить миротворческие войска только под эгидой ООН или, по крайней мере, ОБСЕ", — заявил Миллер.
Ранее представители официальной Варшавы неоднократно отказывали президенту Франции Эммануэлю Макрону в отправке польских военнослужащих на территорию Украины во время СВО. Подробности в публикации Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск