"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО - 25.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250225/1061340850.html
"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО
"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО - 25.02.2025 Украина.ру
"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО
Украина потерпела поражение в конфликте с Россией и должна смириться с присутствием российских солдат. Об этом в интервью польскому телеканалу Polsat заявил бывший глава правительства Польши Лешек Миллер
2025-02-25T12:25
2025-02-25T12:25
новости
украина
польша
варшава
эммануэль макрон
нато
оон
обсе
сво
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101993/35/1019933582_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_8ce448eb258c02fdd327aae0d4f34eeb.jpg
"Похоже на то, что Украина проиграла эту войну. А тот, кто проиграет, должен будет принять во внимание различные последствия", - констатировал бывший премьер-министр Польши.Он также ответил на вопрос о целесообразности присутствия польских военнослужащих на Украине. По мнению. Миллера, официальной Варшаве не следует исходить из того, что " мы должны быть там, где находятся американцы ".По его мнению, присутствие польских солдат на Украине возможно не под эгидой военно-политического блока НАТО, а других структур.Ранее представители официальной Варшавы неоднократно отказывали президенту Франции Эммануэлю Макрону в отправке польских военнослужащих на территорию Украины во время СВО. Подробности в публикации Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск
украина
польша
варшава
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101993/35/1019933582_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_39a7c4a87855683af72c170eed64f3dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, варшава, эммануэль макрон, нато, оон, обсе, сво, сша, международные отношения, европа
Новости, Украина, Польша, Варшава, Эммануэль Макрон, НАТО, ООН, ОБСЕ, СВО, США, международные отношения, Европа

"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО

12:25 25.02.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина потерпела поражение в конфликте с Россией и должна смириться с присутствием российских солдат. Об этом в интервью польскому телеканалу Polsat заявил бывший глава правительства Польши Лешек Миллер
"Похоже на то, что Украина проиграла эту войну. А тот, кто проиграет, должен будет принять во внимание различные последствия", - констатировал бывший премьер-министр Польши.
Он также ответил на вопрос о целесообразности присутствия польских военнослужащих на Украине. По мнению. Миллера, официальной Варшаве не следует исходить из того, что " мы должны быть там, где находятся американцы ".
"Если бы американцы вошли на Украину, то постулат о том, что там будут и польские солдаты, имеет смысл. Если там не будет американцев, то и ни один польский солдат там не появится", - сказал Миллер.
По его мнению, присутствие польских солдат на Украине возможно не под эгидой военно-политического блока НАТО, а других структур.
"Если бы мы действительно хотели двигаться в этом направлении, мы, вероятно, могли бы отправить миротворческие войска только под эгидой ООН или, по крайней мере, ОБСЕ", — заявил Миллер.
Ранее представители официальной Варшавы неоднократно отказывали президенту Франции Эммануэлю Макрону в отправке польских военнослужащих на территорию Украины во время СВО. Подробности в публикации Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск
 
НовостиУкраинаПольшаВаршаваЭммануэль МакронНАТОООНОБСЕСВОСШАмеждународные отношенияЕвропа
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16"Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" Трампа
13:11Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского
13:01Зеленского продлили, выборы отменили, Макрон активно "торгует" своим "ядерным зонтиком". Главное на 13.00
12:56Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США
12:28Рада снова рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - Железняк
12:25"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО
12:21Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше
12:09Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов
11:51США скоро могут снять с России санкции – FT
11:37СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство России во Франции
11:30Страны ЕС и глава ЕК выступили против передачи Киеву замороженных российских активов - Politico
11:25Путин про Зеленского, Трампа и совместные проекты с США
10:58Энергетический развод: Литва начала демонтаж первой ЛЭП в сторону России
10:44Трамп ответил, даст ли денег на восстановление Украины
10:29В ответ на требование взять с собой: Путин предложил Европе посидеть дома и подумать над своим поведением
10:08Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речь
10:03Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков
09:00Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля
08:53Пранкеры Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность
08:15Главное за ночь 25 февраля
Лента новостейМолния