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"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО

"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО - 25.02.2025 Украина.ру

"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО

Украина потерпела поражение в конфликте с Россией и должна смириться с присутствием российских солдат. Об этом в интервью польскому телеканалу Polsat заявил бывший глава правительства Польши Лешек Миллер

2025-02-25T12:25

2025-02-25T12:25

2025-02-25T12:25

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"Похоже на то, что Украина проиграла эту войну. А тот, кто проиграет, должен будет принять во внимание различные последствия", - констатировал бывший премьер-министр Польши.Он также ответил на вопрос о целесообразности присутствия польских военнослужащих на Украине. По мнению. Миллера, официальной Варшаве не следует исходить из того, что " мы должны быть там, где находятся американцы ".По его мнению, присутствие польских солдат на Украине возможно не под эгидой военно-политического блока НАТО, а других структур.Ранее представители официальной Варшавы неоднократно отказывали президенту Франции Эммануэлю Макрону в отправке польских военнослужащих на территорию Украины во время СВО. Подробности в публикации Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск

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