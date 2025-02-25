https://ukraina.ru/20250225/1061334120.html

Главное за ночь 25 февраля

Главное за ночь 25 февраля - 25.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 25 февраля

ВС и ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам противника. Цели были поражены в Житомире, Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах, а также в Житомирской,... Украина.ру, 25.02.2025

2025-02-25T08:15

2025-02-25T08:15

2025-02-25T08:15

новости

россия

родион мирошник

сумская область

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377765_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_0f4430db20d551009ebfaf33e2771263.jpg

ВС и ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам противника. Цели были поражены в Житомире, Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской и Сумской областях.Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за прошедшую ночь, — Минобороны РФ. Над Брянской областью было сбито 16 БПЛА, над Курской - два, еще один - над Калужской.На территории Сумской области Украины сейчас находятся несколько десятков жителей Курской области, идет диалог для их выезда в Россию, сказал посол МИД РФ по преступлениям украинского режима Родион Мирошник. Он добавил, что обстрелы украинскими войсками российских территорий на фоне переговоров России и США усиливаются.ВСУ, когда российские войска выбивали их из Селидово, расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, — местный житель.Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, следует из доклада Росконгресса.Правоохранители задержали в Башкирии 17-летнего подростка, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.Два человека задержаны в Марселе в ходе проукраинской манифестации в понедельник вечером, один из них подозревается в нападении на консульство России, — сообщает RMC.Защита, установленная на бронетехнику в российских ремонтных подразделениях в зоне СВО, показала высокую эффективность в защите от ударных беспилотников ВСУ. Об этом рассказал старший техник ремонтного подразделения группировки "Днепр" с позывным "Зеркало".О других успехах российских военных - в материале Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области на сайте Украина.ру.

россия

сумская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, родион мирошник, сумская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вкс