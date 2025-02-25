Главное за ночь 25 февраля - 25.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 25 февраля
Главное за ночь 25 февраля - 25.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 25 февраля
ВС и ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам противника. Цели были поражены в Житомире, Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах, а также в Житомирской,... Украина.ру, 25.02.2025
2025-02-25T08:15
2025-02-25T08:15
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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ВС и ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам противника. Цели были поражены в Житомире, Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской и Сумской областях.Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за прошедшую ночь, — Минобороны РФ. Над Брянской областью было сбито 16 БПЛА, над Курской - два, еще один - над Калужской.На территории Сумской области Украины сейчас находятся несколько десятков жителей Курской области, идет диалог для их выезда в Россию, сказал посол МИД РФ по преступлениям украинского режима Родион Мирошник. Он добавил, что обстрелы украинскими войсками российских территорий на фоне переговоров России и США усиливаются.ВСУ, когда российские войска выбивали их из Селидово, расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, — местный житель.Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, следует из доклада Росконгресса.Правоохранители задержали в Башкирии 17-летнего подростка, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.Два человека задержаны в Марселе в ходе проукраинской манифестации в понедельник вечером, один из них подозревается в нападении на консульство России, — сообщает RMC.Защита, установленная на бронетехнику в российских ремонтных подразделениях в зоне СВО, показала высокую эффективность в защите от ударных беспилотников ВСУ. Об этом рассказал старший техник ремонтного подразделения группировки "Днепр" с позывным "Зеркало".О других успехах российских военных - в материале Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области на сайте Украина.ру.
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452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, родион мирошник, сумская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вкс
Новости, Россия, Родион Мирошник, Сумская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВКС

Главное за ночь 25 февраля

08:15 25.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС и ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам противника. Цели были поражены в Житомире, Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской и Сумской областях.
Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за прошедшую ночь, — Минобороны РФ. Над Брянской областью было сбито 16 БПЛА, над Курской - два, еще один - над Калужской.
На территории Сумской области Украины сейчас находятся несколько десятков жителей Курской области, идет диалог для их выезда в Россию, сказал посол МИД РФ по преступлениям украинского режима Родион Мирошник. Он добавил, что обстрелы украинскими войсками российских территорий на фоне переговоров России и США усиливаются.
ВСУ, когда российские войска выбивали их из Селидово, расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, — местный житель.
Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, следует из доклада Росконгресса.
Правоохранители задержали в Башкирии 17-летнего подростка, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.
Два человека задержаны в Марселе в ходе проукраинской манифестации в понедельник вечером, один из них подозревается в нападении на консульство России, — сообщает RMC.
Защита, установленная на бронетехнику в российских ремонтных подразделениях в зоне СВО, показала высокую эффективность в защите от ударных беспилотников ВСУ. Об этом рассказал старший техник ремонтного подразделения группировки "Днепр" с позывным "Зеркало".
О других успехах российских военных - в материале Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияРодион МирошникСумская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВКС
 
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