https://ukraina.ru/20250225/1061334120.html
Главное за ночь 25 февраля
Главное за ночь 25 февраля - 25.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 25 февраля
ВС и ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам противника. Цели были поражены в Житомире, Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах, а также в Житомирской,... Украина.ру, 25.02.2025
2025-02-25T08:15
2025-02-25T08:15
2025-02-25T08:15
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ВС и ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам противника. Цели были поражены в Житомире, Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской и Сумской областях.Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за прошедшую ночь, — Минобороны РФ. Над Брянской областью было сбито 16 БПЛА, над Курской - два, еще один - над Калужской.На территории Сумской области Украины сейчас находятся несколько десятков жителей Курской области, идет диалог для их выезда в Россию, сказал посол МИД РФ по преступлениям украинского режима Родион Мирошник. Он добавил, что обстрелы украинскими войсками российских территорий на фоне переговоров России и США усиливаются.ВСУ, когда российские войска выбивали их из Селидово, расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, — местный житель.Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, следует из доклада Росконгресса.Правоохранители задержали в Башкирии 17-летнего подростка, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.Два человека задержаны в Марселе в ходе проукраинской манифестации в понедельник вечером, один из них подозревается в нападении на консульство России, — сообщает RMC.Защита, установленная на бронетехнику в российских ремонтных подразделениях в зоне СВО, показала высокую эффективность в защите от ударных беспилотников ВСУ. Об этом рассказал старший техник ремонтного подразделения группировки "Днепр" с позывным "Зеркало".О других успехах российских военных - в материале Уже на подходе: Рогов рассказал о продвижении ВС РФ к захваченным ВСУ селам в Запорожской области на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, родион мирошник, сумская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вкс
ВС и ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам противника. Цели были поражены в Житомире, Киеве, Сумах, Харькове, Черкассах, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской и Сумской областях.
Российская ПВО уничтожила 19 украинских дронов за прошедшую ночь, — Минобороны РФ. Над Брянской областью
было сбито 16 БПЛА, над Курской - два, еще один - над Калужской.
На территории Сумской области Украины
сейчас находятся несколько десятков жителей Курской области
, идет диалог для их выезда в Россию, сказал посол МИД РФ по преступлениям украинского режима Родион Мирошник
. Он добавил, что обстрелы украинскими войсками российских территорий на фоне переговоров России и США
усиливаются.
ВСУ
, когда российские войска выбивали их из Селидово
, расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса, — местный житель.
Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР
, ЛНР
, Запорожская и Херсонская области
вошли в состав России, следует из доклада Росконгресса.
Правоохранители задержали в Башкирии 17-летнего подростка, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.
Два человека задержаны в Марселе в ходе проукраинской манифестации в понедельник вечером, один из них подозревается в нападении на консульство России, — сообщает RMC.
Защита, установленная на бронетехнику в российских ремонтных подразделениях в зоне СВО, показала высокую эффективность в защите от ударных беспилотников ВСУ. Об этом рассказал старший техник ремонтного подразделения группировки "Днепр" с позывным "Зеркало".