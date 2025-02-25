Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области - 25.02.2025 Украина.ру
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Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области
Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области - 25.02.2025 Украина.ру
Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области
Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье. Такая авантюра чревата потерей управляемости внутри ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-02-25T06:00
2025-02-25T06:00
новости
брянская область
белоруссия
россия
алексей анпилогов
всу
белгородская область
приднестровье
нападение
сво
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Ранее представитель Минобороны опроверг информацию о том, что ВСУ готовят попытку прорыва в Брянскую область, чтобы сорвать российско-американские переговоры.По мнению эксперта, баланс сил уже давно не в пользу ВСУ. С точки зрения военной целесообразности такое наступление выглядит как авантюра. Удлинять линию боевого соприкосновения армии, которая проигрывает войну на истощение – смерти подобно, добавил он.Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье, указал эксперт.Любая из таких авантюр чревата потерей управляемости и катастрофическими процессами внутри украинской армии, считает он."Нападение на Брянскую область – абсолютно безумный сценарий. Но если бы ВСУ попробовали его реализовать, то его целями было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии от России", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250224/1061324614.html
брянская область
белоруссия
россия
белгородская область
приднестровье
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новости, брянская область, белоруссия, россия, алексей анпилогов, всу, белгородская область, приднестровье, нападение, сво, война, спецоперация, граница, украина
Новости, Брянская область, Белоруссия, Россия, Алексей Анпилогов, ВСУ, Белгородская область, Приднестровье, нападение, СВО, война, Спецоперация, граница, Украина

Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области

06:00 25.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье. Такая авантюра чревата потерей управляемости внутри ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Ранее представитель Минобороны опроверг информацию о том, что ВСУ готовят попытку прорыва в Брянскую область, чтобы сорвать российско-американские переговоры.
По мнению эксперта, баланс сил уже давно не в пользу ВСУ. С точки зрения военной целесообразности такое наступление выглядит как авантюра. Удлинять линию боевого соприкосновения армии, которая проигрывает войну на истощение – смерти подобно, добавил он.
"Тем более, что с приходом Трампа запасы вооружения становятся небеспредельными. Военная логика подсказывает другое решение. Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта", – подчеркнул Анпилогов.
Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье, указал эксперт.
Любая из таких авантюр чревата потерей управляемости и катастрофическими процессами внутри украинской армии, считает он.
"Нападение на Брянскую область – абсолютно безумный сценарий. Но если бы ВСУ попробовали его реализовать, то его целями было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии от России", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 17:14
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под КурскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиБрянская областьБелоруссияРоссияАлексей АнпилоговВСУБелгородская областьПриднестровьенападениеСВОвойнаСпецоперацияграницаУкраина
 
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