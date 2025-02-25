https://ukraina.ru/20250225/1061332108.html

Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области

Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области - 25.02.2025 Украина.ру

Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области

Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье. Такая авантюра чревата потерей управляемости внутри ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-02-25T06:00

2025-02-25T06:00

2025-02-25T06:00

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Ранее представитель Минобороны опроверг информацию о том, что ВСУ готовят попытку прорыва в Брянскую область, чтобы сорвать российско-американские переговоры.По мнению эксперта, баланс сил уже давно не в пользу ВСУ. С точки зрения военной целесообразности такое наступление выглядит как авантюра. Удлинять линию боевого соприкосновения армии, которая проигрывает войну на истощение – смерти подобно, добавил он.Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье, указал эксперт.Любая из таких авантюр чревата потерей управляемости и катастрофическими процессами внутри украинской армии, считает он."Нападение на Брянскую область – абсолютно безумный сценарий. Но если бы ВСУ попробовали его реализовать, то его целями было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии от России", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061324614.html

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