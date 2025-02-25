Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье. Такая авантюра чревата потерей управляемости внутри ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Ранее представитель Минобороны опроверг информацию о том, что ВСУ готовят попытку прорыва в Брянскую область, чтобы сорвать российско-американские переговоры.
По мнению эксперта, баланс сил уже давно не в пользу ВСУ. С точки зрения военной целесообразности такое наступление выглядит как авантюра. Удлинять линию боевого соприкосновения армии, которая проигрывает войну на истощение – смерти подобно, добавил он.
"Тем более, что с приходом Трампа запасы вооружения становятся небеспредельными. Военная логика подсказывает другое решение. Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта", – подчеркнул Анпилогов.
Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской или Белгородской областях или нападение на Белоруссию и Приднестровье, указал эксперт.
Любая из таких авантюр чревата потерей управляемости и катастрофическими процессами внутри украинской армии, считает он.
"Нападение на Брянскую область – абсолютно безумный сценарий. Но если бы ВСУ попробовали его реализовать, то его целями было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии от России", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
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