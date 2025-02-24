"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области - 24.02.2025 Украина.ру
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"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области
"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области - 24.02.2025 Украина.ру
"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области
В Курской области противник держится только потому, что в большом количестве укладывает личный состав. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока ВС РФ не выбьют врага со своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-02-24T04:45
2025-02-24T04:45
новости
россия
курская область
курск
геннадий алехин
владимир путин
вс рф
наступление
плацдарм
переговоры
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По Курской области в экспертном сообществе есть тревожная оценка, что поскольку ВСУ сжали линию фронта, ВС РФ будет труднее их раздергивать, и поэтому придется накапливать ресурсы и пробивать оборону в лоб.По мнению Алехина, отчасти это так. Но сокращение линии фронта приведет к большей концентрации ВСУ. А поскольку мы воюем на своей территории с коротким логистическим плечом, ВС РФ проще маневрировать и поражать противника, указал волонтер.Возможно, Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта, предположил технолог."Но я уверен, что к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин. – Ред.) просто-напросто будет тянуть время. (...) Пара месяцев у нас точно есть", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, курск, геннадий алехин, владимир путин, вс рф, наступление, плацдарм, переговоры, сша, киевский режим, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Курск, Геннадий Алехин, Владимир Путин, ВС РФ, наступление, плацдарм, переговоры, США, киевский режим, СВО, Спецоперация

"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области

04:45 24.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В Курской области противник держится только потому, что в большом количестве укладывает личный состав. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока ВС РФ не выбьют врага со своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
По Курской области в экспертном сообществе есть тревожная оценка, что поскольку ВСУ сжали линию фронта, ВС РФ будет труднее их раздергивать, и поэтому придется накапливать ресурсы и пробивать оборону в лоб.
По мнению Алехина, отчасти это так. Но сокращение линии фронта приведет к большей концентрации ВСУ. А поскольку мы воюем на своей территории с коротким логистическим плечом, ВС РФ проще маневрировать и поражать противника, указал волонтер.
"Так что я бы не сказал, что у киевского режима есть какие-то большие возможности удержаться. Он держится только потому, что в большом количестве укладывает личный состав", – подчеркнул Алехин.
Возможно, Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта, предположил технолог.
"Но я уверен, что к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин. – Ред.) просто-напросто будет тянуть время. (...) Пара месяцев у нас точно есть", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.
О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
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