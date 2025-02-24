https://ukraina.ru/20250224/1061301602.html

"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области

"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области - 24.02.2025 Украина.ру

"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области

В Курской области противник держится только потому, что в большом количестве укладывает личный состав. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока ВС РФ не выбьют врага со своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-02-24T04:45

2025-02-24T04:45

2025-02-24T04:45

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наступление

плацдарм

переговоры

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По Курской области в экспертном сообществе есть тревожная оценка, что поскольку ВСУ сжали линию фронта, ВС РФ будет труднее их раздергивать, и поэтому придется накапливать ресурсы и пробивать оборону в лоб.По мнению Алехина, отчасти это так. Но сокращение линии фронта приведет к большей концентрации ВСУ. А поскольку мы воюем на своей территории с коротким логистическим плечом, ВС РФ проще маневрировать и поражать противника, указал волонтер.Возможно, Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта, предположил технолог."Но я уверен, что к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин. – Ред.) просто-напросто будет тянуть время. (...) Пара месяцев у нас точно есть", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250221/1061264909.html

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новости, россия, курская область, курск, геннадий алехин, владимир путин, вс рф, наступление, плацдарм, переговоры, сша, киевский режим, сво, спецоперация