"Пара месяцев у нас точно есть": Алехин раскрыл, почему Зеленский хочет удержать часть Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Курской области противник держится только потому, что в большом количестве укладывает личный состав. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока ВС РФ не выбьют врага со своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
По Курской области в экспертном сообществе есть тревожная оценка, что поскольку ВСУ сжали линию фронта, ВС РФ будет труднее их раздергивать, и поэтому придется накапливать ресурсы и пробивать оборону в лоб.
По мнению Алехина, отчасти это так. Но сокращение линии фронта приведет к большей концентрации ВСУ. А поскольку мы воюем на своей территории с коротким логистическим плечом, ВС РФ проще маневрировать и поражать противника, указал волонтер.
"Так что я бы не сказал, что у киевского режима есть какие-то большие возможности удержаться. Он держится только потому, что в большом количестве укладывает личный состав", – подчеркнул Алехин.
Возможно, Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта, предположил технолог.
"Но я уверен, что к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин. – Ред.) просто-напросто будет тянуть время. (...) Пара месяцев у нас точно есть", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.
О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
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