https://ukraina.ru/20250219/1061165070.html

Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны

Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны - 19.02.2025 Украина.ру

Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны

Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Поэтому он будет тянуть время, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-02-19T19:30

2025-02-19T19:30

2025-02-19T19:30

интервью

суджа

курская область

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

вдв

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048404404_99:13:867:445_1920x0_80_0_0_fd3ca11c323a0f46a55dae5dfe6ca639.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Роман, Минобороны РФ наконец-то подтвердило освобождение Свердликово. Вы неоднократно говорили, что после его взятия следующими нашими целями станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Сохраняется ли это ваш прогноз в силе?- Да, сохраняется.Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл нашим подразделениям, которые будут замыкать эти клещи, нам надо освободить эти два главных населенных пункта.Если мы закроем одну из дорог, которая идет через Малую Локню, мы у нас в клещах окажется большая группировка ВСУ. Мы сможем ее сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы.Дело в том, что от Свердликово до Заолешенки (это уже пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая как раз пересекается с трассой "Сумы-Курск" - главной логистической артерии ВСУ в Курской области. Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному.Напомню, что у врага в Судже находится главный центр работы БПЛА: фпвшники и операторы "Бабы-Яги".То есть Свердликово – это важное наше завоевание.Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ и их 51-й полк. Ребята добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно.Я имею в виду, что наши войска от Свердликово можем пойти не только на Заолешенку по прямой дороге, но и на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области. Это даже будет проще сделать, потому что в Сумской области нет наших же мощных подземных укрепрайонов.- Судя по карте, от Свердликово до Басовки нет нормальных дорог. Как быть с этим?- А в ближайшие полторы-две недели нам дороги не нужны, потому что у нас мороз и мороз крепкий. Техника спокойно пройдет по полям. Так что шансы на такой успех у нас есть.- И какая же обстановка сейчас в районе Малой Локни и Черкасского Поречного?- Напряженная. ВСУ серьезно упираются, потому что у них было время там закрепиться.С Черкасским Поречным ситуация такова, что этот поселок находится в низине и простреливается противником. Не сказать, что ВСУ его полностью контролируют, потому что наши туда заходят. Но как только они заходят, по ним сразу наносится огневое поражение, и оставаться там не могут.- А Малая Локня – наоборот, на высоте?- Да. Высота, дорога для снабжения. Мы в свое время ее тоже долго держали. И ВСУ, опять же, пользуются нашими же укреплениями.- Мы бросаем ФАБы по этим укреплениям?- Эти укрепления были выстроены по советским стандартам с очень хорошими бомбоубежищами. ФАБы их не всегда пробивают.- В целом по Курской области есть тревожная оценка, что поскольку ВСУ там сократили линию фронта, нам будет труднее их раздергивать, поэтому нам придется накапливать ресурсы для ее пробития в лоб. Так ли это?- Это отчасти так. Но сокращение линии фронта приведет к большей концентрации всушников. А поскольку мы воюем на нашей территории с коротким логистическим плечом, нам проще маневрировать и доставлять до противника наши средства поражения. Так что я бы не сказал, что у киевского режима есть какие-то большие возможности удержаться. Он держится только потому, что в большом количестве укладывает личный состав. Видимо, Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта. Но я уверен, что к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Владимир Владимирович просто-напросто будет тянуть время.- Еще уточню на счет Свердликово. Военкор Поддубный пишет, контроль над селом позволяет взять под огневой контроль вот эту главную дорогу "Сумы-Курск". Мы разве по ней не наносили удары до этого?- Били. Но раньше эта дорога была далеко. На территории за Свердликово взять ее под огневой контроль было гораздо сложнее. То же самое касается Дарьино. Да, мы могли оттуда работать fpv-дронами, но это тоже далеко для того, чтобы полностью простреливать эту трассу. А из самого Свердликово мы можем не просто установить над ней плотный огневой контроль, но и попытаться физически ее перерезать.- А наша fpv-шная мощь не ослабевает?- Получается интересная ситуация.Как бы нам ни было, fpvу нас есть. Мы применяем дроны на оптоволокне и умеем двигать частоты (противник глушит, мы переходим на другие). Наши операторы умеют подстраиваться под бой. Уже нет ситуации, как это было еще летом и ранее, когда мы говорили о тотальном преимуществе ВСУ в воздухе.Правда, у противника все еще остается преимущество в виде "Бабы-Яги". Нам нужно немедленно купировать эту угрозу, потому что "Баба-Яга" дает преимущество и fpv. Во-первых, это ретранслятор. Во-вторых, это "дрон-матка". Она несет на себе fpv. Пока она несет на себе fpv, у него не разряжается батарея. А потом с нее слетают полностью заряженные fpv, у которых прилично увеличивается дальность действия.Я не видел, чтобы на фронте у нас были аналогичные БПЛА. Я только видел перехваченные и переделанные "Бабки-ежки". Но дронов с "матками" не видел вообще.- Вы сказали, что Путин не будет говорить с Трампом по существу до тех пор, пока мы полностью не освободим Курскую область. Насколько наши политико-дипломатические инструменты позволят нам затянуть время?- Пару месяцев у нас точно есть.Мы уже неоднократно говорили, что если ВС РФ продвигаются по 500 метров в сутки, это не значит, что они будут продвигаться с такой же скоростью каждый день, поэтому можно рассчитать срок освобождения территорий. Фронт так не работает. Сегодня мы продвинемся на 500 метров, а завтра может рухнуть этот аппендикс "Малая Локня- Черкасское Поречное" и мы сразу освободим огромный участок.А как будут вести себя всушники в самой Судже, когда они будут читать новости о переговорном процессе? Они уже к марту будут рассуждать так:"Я почти в полном окружении. В плен я могу сдаться только до боя во время боя меня уже в плен не возьмут. А говорят, что на пасху 20 апреля может наступить какое-то перемирие. Так зачем же мне погибать?".То есть когда мы сожмем клещи, перережем дорогу, а по полям из-за распутицы проехать будет невозможно, они могут сдаться. Не дураки же они. Умереть в конце войны с их стороны было бы очень глупо.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20250217/1061090399.html

суджа

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, суджа, курская область, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вдв, дроны, бпла, переговоры, украина