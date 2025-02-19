https://ukraina.ru/20250219/1061165070.html
Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны
Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны - 19.02.2025 Украина.ру
Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны
Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Поэтому он будет тянуть время, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-02-19T19:30
2025-02-19T19:30
2025-02-19T19:30
интервью
суджа
курская область
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
вдв
дроны
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Роман, Минобороны РФ наконец-то подтвердило освобождение Свердликово. Вы неоднократно говорили, что после его взятия следующими нашими целями станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Сохраняется ли это ваш прогноз в силе?- Да, сохраняется.Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл нашим подразделениям, которые будут замыкать эти клещи, нам надо освободить эти два главных населенных пункта.Если мы закроем одну из дорог, которая идет через Малую Локню, мы у нас в клещах окажется большая группировка ВСУ. Мы сможем ее сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы.Дело в том, что от Свердликово до Заолешенки (это уже пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая как раз пересекается с трассой "Сумы-Курск" - главной логистической артерии ВСУ в Курской области. Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному.Напомню, что у врага в Судже находится главный центр работы БПЛА: фпвшники и операторы "Бабы-Яги".То есть Свердликово – это важное наше завоевание.Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ и их 51-й полк. Ребята добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно.Я имею в виду, что наши войска от Свердликово можем пойти не только на Заолешенку по прямой дороге, но и на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области. Это даже будет проще сделать, потому что в Сумской области нет наших же мощных подземных укрепрайонов.- Судя по карте, от Свердликово до Басовки нет нормальных дорог. Как быть с этим?- А в ближайшие полторы-две недели нам дороги не нужны, потому что у нас мороз и мороз крепкий. Техника спокойно пройдет по полям. Так что шансы на такой успех у нас есть.- И какая же обстановка сейчас в районе Малой Локни и Черкасского Поречного?- Напряженная. ВСУ серьезно упираются, потому что у них было время там закрепиться.С Черкасским Поречным ситуация такова, что этот поселок находится в низине и простреливается противником. Не сказать, что ВСУ его полностью контролируют, потому что наши туда заходят. Но как только они заходят, по ним сразу наносится огневое поражение, и оставаться там не могут.- А Малая Локня – наоборот, на высоте?- Да. Высота, дорога для снабжения. Мы в свое время ее тоже долго держали. И ВСУ, опять же, пользуются нашими же укреплениями.- Мы бросаем ФАБы по этим укреплениям?- Эти укрепления были выстроены по советским стандартам с очень хорошими бомбоубежищами. ФАБы их не всегда пробивают.- В целом по Курской области есть тревожная оценка, что поскольку ВСУ там сократили линию фронта, нам будет труднее их раздергивать, поэтому нам придется накапливать ресурсы для ее пробития в лоб. Так ли это?- Это отчасти так. Но сокращение линии фронта приведет к большей концентрации всушников. А поскольку мы воюем на нашей территории с коротким логистическим плечом, нам проще маневрировать и доставлять до противника наши средства поражения. Так что я бы не сказал, что у киевского режима есть какие-то большие возможности удержаться. Он держится только потому, что в большом количестве укладывает личный состав. Видимо, Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта. Но я уверен, что к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Владимир Владимирович просто-напросто будет тянуть время.- Еще уточню на счет Свердликово. Военкор Поддубный пишет, контроль над селом позволяет взять под огневой контроль вот эту главную дорогу "Сумы-Курск". Мы разве по ней не наносили удары до этого?- Били. Но раньше эта дорога была далеко. На территории за Свердликово взять ее под огневой контроль было гораздо сложнее. То же самое касается Дарьино. Да, мы могли оттуда работать fpv-дронами, но это тоже далеко для того, чтобы полностью простреливать эту трассу. А из самого Свердликово мы можем не просто установить над ней плотный огневой контроль, но и попытаться физически ее перерезать.- А наша fpv-шная мощь не ослабевает?- Получается интересная ситуация.Как бы нам ни было, fpvу нас есть. Мы применяем дроны на оптоволокне и умеем двигать частоты (противник глушит, мы переходим на другие). Наши операторы умеют подстраиваться под бой. Уже нет ситуации, как это было еще летом и ранее, когда мы говорили о тотальном преимуществе ВСУ в воздухе.Правда, у противника все еще остается преимущество в виде "Бабы-Яги". Нам нужно немедленно купировать эту угрозу, потому что "Баба-Яга" дает преимущество и fpv. Во-первых, это ретранслятор. Во-вторых, это "дрон-матка". Она несет на себе fpv. Пока она несет на себе fpv, у него не разряжается батарея. А потом с нее слетают полностью заряженные fpv, у которых прилично увеличивается дальность действия.Я не видел, чтобы на фронте у нас были аналогичные БПЛА. Я только видел перехваченные и переделанные "Бабки-ежки". Но дронов с "матками" не видел вообще.- Вы сказали, что Путин не будет говорить с Трампом по существу до тех пор, пока мы полностью не освободим Курскую область. Насколько наши политико-дипломатические инструменты позволят нам затянуть время?- Пару месяцев у нас точно есть.Мы уже неоднократно говорили, что если ВС РФ продвигаются по 500 метров в сутки, это не значит, что они будут продвигаться с такой же скоростью каждый день, поэтому можно рассчитать срок освобождения территорий. Фронт так не работает. Сегодня мы продвинемся на 500 метров, а завтра может рухнуть этот аппендикс "Малая Локня- Черкасское Поречное" и мы сразу освободим огромный участок.А как будут вести себя всушники в самой Судже, когда они будут читать новости о переговорном процессе? Они уже к марту будут рассуждать так:"Я почти в полном окружении. В плен я могу сдаться только до боя во время боя меня уже в плен не возьмут. А говорят, что на пасху 20 апреля может наступить какое-то перемирие. Так зачем же мне погибать?".То есть когда мы сожмем клещи, перережем дорогу, а по полям из-за распутицы проехать будет невозможно, они могут сдаться. Не дураки же они. Умереть в конце войны с их стороны было бы очень глупо.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
https://ukraina.ru/20250217/1061090399.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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интервью, суджа, курская область, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вдв, дроны, бпла, переговоры, украина
Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны
Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Поэтому он будет тянуть время, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Роман, Минобороны РФ наконец-то подтвердило освобождение Свердликово. Вы неоднократно говорили, что после его взятия следующими нашими целями станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Сохраняется ли это ваш прогноз в силе?
Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл нашим подразделениям, которые будут замыкать эти клещи, нам надо освободить эти два главных населенных пункта.
Если мы закроем одну из дорог, которая идет через Малую Локню, мы у нас в клещах окажется большая группировка ВСУ. Мы сможем ее сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы.
Дело в том, что от Свердликово до Заолешенки (это уже пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая как раз пересекается с трассой "Сумы-Курск" - главной логистической артерии ВСУ в Курской области. Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному.
Напомню, что у врага в Судже находится главный центр работы БПЛА: фпвшники и операторы "Бабы-Яги".
То есть Свердликово – это важное наше завоевание.
Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ
и их 51-й полк. Ребята добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно.
Я имею в виду, что наши войска от Свердликово можем пойти не только на Заолешенку по прямой дороге, но и на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области
. Это даже будет проще сделать, потому что в Сумской области нет наших же мощных подземных укрепрайонов.
- Судя по карте, от Свердликово до Басовки нет нормальных дорог. Как быть с этим?
- А в ближайшие полторы-две недели нам дороги не нужны, потому что у нас мороз и мороз крепкий. Техника спокойно пройдет по полям. Так что шансы на такой успех у нас есть.
- И какая же обстановка сейчас в районе Малой Локни и Черкасского Поречного?
- Напряженная. ВСУ серьезно упираются, потому что у них было время там закрепиться.
С Черкасским Поречным ситуация такова, что этот поселок находится в низине и простреливается противником. Не сказать, что ВСУ его полностью контролируют, потому что наши туда заходят. Но как только они заходят, по ним сразу наносится огневое поражение, и оставаться там не могут.
- А Малая Локня – наоборот, на высоте?
- Да. Высота, дорога для снабжения. Мы в свое время ее тоже долго держали. И ВСУ, опять же, пользуются нашими же укреплениями.
- Мы бросаем ФАБы по этим укреплениям?
- Эти укрепления были выстроены по советским стандартам с очень хорошими бомбоубежищами. ФАБы их не всегда пробивают.
- В целом по Курской области есть тревожная оценка, что поскольку ВСУ там сократили линию фронта, нам будет труднее их раздергивать, поэтому нам придется накапливать ресурсы для ее пробития в лоб. Так ли это?
- Это отчасти так. Но сокращение линии фронта приведет к большей концентрации всушников. А поскольку мы воюем на нашей территории с коротким логистическим плечом, нам проще маневрировать и доставлять до противника наши средства поражения. Так что я бы не сказал, что у киевского режима есть какие-то большие возможности удержаться. Он держится только потому, что в большом количестве укладывает личный состав. Видимо, Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта. Но я уверен, что к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Владимир Владимирович просто-напросто будет тянуть время.
- Еще уточню на счет Свердликово. Военкор Поддубный пишет, контроль над селом позволяет взять под огневой контроль вот эту главную дорогу "Сумы-Курск". Мы разве по ней не наносили удары до этого?
- Били. Но раньше эта дорога была далеко. На территории за Свердликово взять ее под огневой контроль было гораздо сложнее. То же самое касается Дарьино. Да, мы могли оттуда работать fpv-дронами, но это тоже далеко для того, чтобы полностью простреливать эту трассу. А из самого Свердликово мы можем не просто установить над ней плотный огневой контроль, но и попытаться физически ее перерезать.
- А наша fpv-шная мощь не ослабевает?
- Получается интересная ситуация.
Как бы нам ни было, fpvу нас есть. Мы применяем дроны на оптоволокне и умеем двигать частоты (противник глушит, мы переходим на другие). Наши операторы умеют подстраиваться под бой. Уже нет ситуации, как это было еще летом и ранее, когда мы говорили о тотальном преимуществе ВСУ в воздухе.
Правда, у противника все еще остается преимущество в виде "Бабы-Яги". Нам нужно немедленно купировать эту угрозу, потому что "Баба-Яга" дает преимущество и fpv. Во-первых, это ретранслятор. Во-вторых, это "дрон-матка". Она несет на себе fpv. Пока она несет на себе fpv, у него не разряжается батарея. А потом с нее слетают полностью заряженные fpv, у которых прилично увеличивается дальность действия.
Я не видел, чтобы на фронте у нас были аналогичные БПЛА. Я только видел перехваченные и переделанные "Бабки-ежки". Но дронов с "матками" не видел вообще.
- Вы сказали, что Путин не будет говорить с Трампом по существу до тех пор, пока мы полностью не освободим Курскую область. Насколько наши политико-дипломатические инструменты позволят нам затянуть время?
- Пару месяцев у нас точно есть.
Мы уже неоднократно говорили, что если ВС РФ продвигаются по 500 метров в сутки, это не значит, что они будут продвигаться с такой же скоростью каждый день, поэтому можно рассчитать срок освобождения территорий. Фронт так не работает. Сегодня мы продвинемся на 500 метров, а завтра может рухнуть этот аппендикс "Малая Локня- Черкасское Поречное" и мы сразу освободим огромный участок.
А как будут вести себя всушники в самой Судже, когда они будут читать новости о переговорном процессе? Они уже к марту будут рассуждать так:
"Я почти в полном окружении. В плен я могу сдаться только до боя во время боя меня уже в плен не возьмут. А говорят, что на пасху 20 апреля может наступить какое-то перемирие. Так зачем же мне погибать?".
То есть когда мы сожмем клещи, перережем дорогу, а по полям из-за распутицы проехать будет невозможно, они могут сдаться. Не дураки же они. Умереть в конце войны с их стороны было бы очень глупо.