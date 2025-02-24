ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного - 24.02.2025 Украина.ру
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ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного
ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного - 24.02.2025 Украина.ру
ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного
Поселок Черкасское Поречное находится в низине и простреливается противником. Нельзя сказать, что ВСУ его полностью контролируют, потому что туда все же заходят российские войска. А Малая Локня – наоборот, это высота, дорога для снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-02-24T04:30
2025-02-24T04:30
новости
россия
малая локня
суджа
всу
курская область
наступление
плацдарм
сво
спецоперация
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По мнению волонтера, после освобождения Свердликово следующими целями ВС РФ станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл подразделениям, которые будут их замыкать, надо освободить эти населенные пункты, уточнил он.Если получится перекрыть одну из дорог, которая идет через Малую Локню, то в клещах окажется большая группировка ВСУ. Ее можно будет сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы, подчеркнул Алехин.Он отметил, что обстановка в районе Малой Локни и Черкасского Поречного очень напряженная. ВСУ серьезно упираются, потому что у них было время там закрепиться.А Малая Локня – наоборот, это высота, дорога для снабжения. В свое время ее тоже долго держали ВС РФ, и сейчас ВСУ пользуются там нашими укреплениями, сообщил волонтер."Эти укрепления были выстроены по советским стандартам с очень хорошими бомбоубежищами. ФАБы их не всегда пробивают", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
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россия
малая локня
суджа
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новости, россия, малая локня, суджа, всу, курская область, наступление, плацдарм, сво, спецоперация, окружение, вс рф
Новости, Россия, Малая Локня, Суджа, ВСУ, Курская область, наступление, плацдарм, СВО, Спецоперация, окружение, ВС РФ

ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного

04:30 24.02.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Поселок Черкасское Поречное находится в низине и простреливается противником. Нельзя сказать, что ВСУ его полностью контролируют, потому что туда все же заходят российские войска. А Малая Локня – наоборот, это высота, дорога для снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
По мнению волонтера, после освобождения Свердликово следующими целями ВС РФ станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл подразделениям, которые будут их замыкать, надо освободить эти населенные пункты, уточнил он.
Если получится перекрыть одну из дорог, которая идет через Малую Локню, то в клещах окажется большая группировка ВСУ. Ее можно будет сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы, подчеркнул Алехин.
Он отметил, что обстановка в районе Малой Локни и Черкасского Поречного очень напряженная. ВСУ серьезно упираются, потому что у них было время там закрепиться.
"С Черкасским Поречным ситуация такова, что этот поселок находится в низине и простреливается противником. Не сказать, что ВСУ его полностью контролируют, потому что наши туда заходят. Но как только они заходят, по ним сразу наносится огневое поражение, и оставаться там не могут", – указал Алехин.
А Малая Локня – наоборот, это высота, дорога для снабжения. В свое время ее тоже долго держали ВС РФ, и сейчас ВСУ пользуются там нашими укреплениями, сообщил волонтер.
"Эти укрепления были выстроены по советским стандартам с очень хорошими бомбоубежищами. ФАБы их не всегда пробивают", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.
О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
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