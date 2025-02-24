https://ukraina.ru/20250224/1061301428.html

ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного

ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного - 24.02.2025 Украина.ру

ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного

Поселок Черкасское Поречное находится в низине и простреливается противником. Нельзя сказать, что ВСУ его полностью контролируют, потому что туда все же заходят российские войска. А Малая Локня – наоборот, это высота, дорога для снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-02-24T04:30

2025-02-24T04:30

2025-02-24T04:30

новости

россия

малая локня

суджа

всу

курская область

наступление

плацдарм

сво

спецоперация

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По мнению волонтера, после освобождения Свердликово следующими целями ВС РФ станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл подразделениям, которые будут их замыкать, надо освободить эти населенные пункты, уточнил он.Если получится перекрыть одну из дорог, которая идет через Малую Локню, то в клещах окажется большая группировка ВСУ. Ее можно будет сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы, подчеркнул Алехин.Он отметил, что обстановка в районе Малой Локни и Черкасского Поречного очень напряженная. ВСУ серьезно упираются, потому что у них было время там закрепиться.А Малая Локня – наоборот, это высота, дорога для снабжения. В свое время ее тоже долго держали ВС РФ, и сейчас ВСУ пользуются там нашими укреплениями, сообщил волонтер."Эти укрепления были выстроены по советским стандартам с очень хорошими бомбоубежищами. ФАБы их не всегда пробивают", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250223/1061295323.html

россия

малая локня

суджа

курская область

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новости, россия, малая локня, суджа, всу, курская область, наступление, плацдарм, сво, спецоперация, окружение, вс рф