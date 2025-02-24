ВСУ серьезно упираются: волонтер рассказал про обстановку в районе Малой Локни и Черкасского Поречного
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Поселок Черкасское Поречное находится в низине и простреливается противником. Нельзя сказать, что ВСУ его полностью контролируют, потому что туда все же заходят российские войска. А Малая Локня – наоборот, это высота, дорога для снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
По мнению волонтера, после освобождения Свердликово следующими целями ВС РФ станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл подразделениям, которые будут их замыкать, надо освободить эти населенные пункты, уточнил он.
Если получится перекрыть одну из дорог, которая идет через Малую Локню, то в клещах окажется большая группировка ВСУ. Ее можно будет сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы, подчеркнул Алехин.
Он отметил, что обстановка в районе Малой Локни и Черкасского Поречного очень напряженная. ВСУ серьезно упираются, потому что у них было время там закрепиться.
"С Черкасским Поречным ситуация такова, что этот поселок находится в низине и простреливается противником. Не сказать, что ВСУ его полностью контролируют, потому что наши туда заходят. Но как только они заходят, по ним сразу наносится огневое поражение, и оставаться там не могут", – указал Алехин.
А Малая Локня – наоборот, это высота, дорога для снабжения. В свое время ее тоже долго держали ВС РФ, и сейчас ВСУ пользуются там нашими укреплениями, сообщил волонтер.
"Эти укрепления были выстроены по советским стандартам с очень хорошими бомбоубежищами. ФАБы их не всегда пробивают", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны на сайте Украина.ру.
О том, пойдут ли ВСУ на эвакуацию своего плацдарма в Курской области — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.