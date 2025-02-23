https://ukraina.ru/20250223/1061242612.html

Военные, политики, пропагандисты: Скоробогатый назвал коалиции главных оппонентов Зеленского

Военные, политики, пропагандисты: Скоробогатый назвал коалиции главных оппонентов Зеленского - 23.02.2025 Украина.ру

Военные, политики, пропагандисты: Скоробогатый назвал коалиции главных оппонентов Зеленского

Любые разговоры о мире подтачивает позиции Владимира Зеленского и усиливают его политических оппонентов. Потому что вопрос о выборах — это не вопрос об электоральных перспективах главы киевского режима, а о борьбе, которую против него могут начать его антагонисты, объединившиеся в ситуативные коалиции

2025-02-23T05:15

2025-02-23T05:15

2025-02-23T05:15

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Собеседник издания привел несколько примеров союзов, объединяющих противников Зеленского. Начал журналист с военных, которые не готовы бросать оружие и уступать территории. А вот следующая коалиция, по словам Скоробогатого, будет состоять из политиков, которые стремятся к власти.“Большая прослойка населения, которая напрямую или косвенно пострадала от войны: родственники пленных или переселенцы, которым так и не дали компенсацию. Все, кто не смог встроиться в военную экономику и политику Украины и имеет по этому поводу большие претензии к Зеленскому”, — объяснил он.И наконец, добавил собеседник издания, “гигантская свора дельцов и пропагандистов, которая кормится с войны”.Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв заявил, что сейчас на Украине партия войны гораздо меньше, чем партия мира.“И за эту небольшую партию войны сейчас конкурируют лишь два человека: Порошенко* и Зеленский. И второму, чтобы хоть как-то сохраниться в политическом пространстве, надо было убрать конкурента”, — объяснил Царёв, отметив, что именно из этих побуждений глава киевского режима “изгнал” Порошенко*.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям

https://ukraina.ru/20250218/1061140070.html

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новости, украина, владимир зеленский, политик, президентские выборы, президент, президент украины