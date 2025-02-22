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Главное за ночь 22 февраля
Главное за ночь 22 февраля - 22.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 22 февраля
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в... Украина.ру, 22.02.2025
2025-02-22T09:16
2025-02-22T09:16
2025-02-22T09:16
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Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Министр обороны России Андрей Белоусов на вручении медалей "Золотая Звезда" проявившим героизм военнослужащим заявил, что сегодня наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом:Уход из России обошелся популярным западным брендам почти в 14 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты. Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян - алкогольно-табачной сферы и фастфуда.Служба безопасности и Главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве, сообщили в пророссийском подполье.Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с США соглашение по украинским редкоземельным элементам. Об этом заявил Дональд Трамп."Мы получим свои деньги обратно. Оно (соглашение) должно было быть подписано задолго до того, как мы начали действовать", — добавил президент США.Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано в субботу, пишет Wall Street Journal.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, николаев, дональд трамп, владимир зеленский, андрей белоусов
Новости, Украина, США, Николаев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Белоусов
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Министр обороны России Андрей Белоусов
на вручении медалей "Золотая Звезда" проявившим героизм военнослужащим заявил, что сегодня наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом:
"От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи", - сказал министр обороны РФ.
Уход из России обошелся популярным западным брендам почти в 14 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты. Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян - алкогольно-табачной сферы и фастфуда.
Служба безопасности и Главное управление разведки Украины
прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве
, сообщили в пророссийском подполье.
Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с США
соглашение по украинским редкоземельным элементам. Об этом заявил Дональд Трамп
.
"Мы получим свои деньги обратно. Оно (соглашение) должно было быть подписано задолго до того, как мы начали действовать", — добавил президент США.
Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано в субботу, пишет Wall Street Journal.