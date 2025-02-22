Главное за ночь 22 февраля - 22.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 22 февраля
Главное за ночь 22 февраля - 22.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 22 февраля
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в... Украина.ру, 22.02.2025
2025-02-22T09:16
2025-02-22T09:16
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Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Министр обороны России Андрей Белоусов на вручении медалей "Золотая Звезда" проявившим героизм военнослужащим заявил, что сегодня наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом:Уход из России обошелся популярным западным брендам почти в 14 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты. Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян - алкогольно-табачной сферы и фастфуда.Служба безопасности и Главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве, сообщили в пророссийском подполье.Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с США соглашение по украинским редкоземельным элементам. Об этом заявил Дональд Трамп."Мы получим свои деньги обратно. Оно (соглашение) должно было быть подписано задолго до того, как мы начали действовать", — добавил президент США.Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано в субботу, пишет Wall Street Journal.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, николаев, дональд трамп, владимир зеленский, андрей белоусов
Новости, Украина, США, Николаев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Белоусов

Главное за ночь 22 февраля

09:16 22.02.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Министр обороны России Андрей Белоусов на вручении медалей "Золотая Звезда" проявившим героизм военнослужащим заявил, что сегодня наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом:
"От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи", - сказал министр обороны РФ.
Уход из России обошелся популярным западным брендам почти в 14 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости, изучив их финансовые отчеты. Самым болезненным с материальной точки зрения уход оказался для компаний, которые обслуживали вредные привычки россиян - алкогольно-табачной сферы и фастфуда.
Служба безопасности и Главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве, сообщили в пророссийском подполье.
Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с США соглашение по украинским редкоземельным элементам. Об этом заявил Дональд Трамп.
"Мы получим свои деньги обратно. Оно (соглашение) должно было быть подписано задолго до того, как мы начали действовать", — добавил президент США.
Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано в субботу, пишет Wall Street Journal.
Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАНиколаевДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей Белоусов
 
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