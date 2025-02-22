https://ukraina.ru/20250222/1061243149.html

Скоробогатый объяснил, как украинские выборы пройдут на “новых” территориях России

Скоробогатый объяснил, как украинские выборы пройдут на “новых” территориях России - 22.02.2025 Украина.ру

Скоробогатый объяснил, как украинские выборы пройдут на “новых” территориях России

Технически выборы президента Украины должны пройти на всей международно признанной территории страны, куда Россия киевских властей явно не пустит. Но это довольно гибкая история, в которой можно попробовать договориться

2025-02-22T07:45

2025-02-22T07:45

2025-02-22T07:45

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он рассказал, что раньше у ООН были специальные правила для проведения выборов на территории, где идут боевые действия. По словам журналиста, сначала голосование может носить предварительный характер, а потом — закрепляющий.“Выборы — это вторичная история. Хотя Путин, который принципиально смотрит на все юридические вопросы, будет настаивать на том, чтобы у этих выборов был максимально высокий уровень законности и легитимности”, — отметил собеседник издания.По его мнению, в таком случае Украина должна утвердить финальное соглашение по итогам войны, чтобы следующее поколение не могло подкопаться к его правовой стороне и опротестовать.При этом, уточнил он, право на голосование будут иметь все обладатели украинских паспортов вне зависимости от того, где они находятся. А между тем Илон Маск заявил, что Зеленский не может представлять народ Украины до выборов.Ранее президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением. Он подчеркнул, что в стране не было выборов, а рейтинг главы киевского режима опустился до четырех процентов.Он также отметил, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям

https://ukraina.ru/20250220/1061224481.html

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