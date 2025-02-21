https://ukraina.ru/20250221/1061263026.html

Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам

Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам - 21.02.2025 Украина.ру

Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам

Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Мариуполе. Вместе с сербским добровольцем Александром Йокичем (позывной "Корнет")... Украина.ру, 21.02.2025

2025-02-21T14:03

2025-02-21T14:03

2025-02-21T14:03

видео

россия

мариуполь

"азов"

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днр

донбасс

вооруженные силы украины

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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Мариуполе. Вместе с сербским добровольцем Александром Йокичем (позывной "Корнет") они прошли по металлургическому комбинату "Азовсталь", где во время освобождения города прятались боевики ВСУ. Также боец объяснил, в чём западная подготовка уступает советской военной школе и вспомнил бои за ключевые высоты. Военкор Андрей Гулютин провёл журналиста внутрь здания местного Дома Культуры и показал хрустальную люстру, уцелевшую, несмотря на ожесточённые бои. Сейчас её разбирают на сувениры. Алексей "Сократ" Живов, начальник военно-политического управления бригады "Эспаньола", рассказал о том, как российские солдаты взяли склад с оружием и припасами в ста метрах от врага и как азовцы* издевались над мирными жителями Мариуполя. Подробности — на видео. * В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России #Мариуполь #Азовсталь #Азов #морпехи #Каскад #Восток #Донецк #ДНР #Донбасс #Эспаньола #ВОВ #история #Великая_Отечественная #Румыния #Венгрия #Европа #ЕС #Евросоюз #Палий #Черное_море #флот #Струна #преступления #трибунал #НАТО #трофеи #разминирование #мины #ФАБ #танк #Дом_культуры #завод #авиация #ВКС #разведка #корабль #террикон #артиллерия #Сербия #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, мариуполь, "азов", азовсталь, донецк, днр, донбасс, вооруженные силы украины