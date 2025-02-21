Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам - 21.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250221/1061263026.html
Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам
Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам - 21.02.2025 Украина.ру
Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Мариуполе. Вместе с сербским добровольцем Александром Йокичем (позывной "Корнет")... Украина.ру, 21.02.2025
2025-02-21T14:03
2025-02-21T14:03
видео
россия
мариуполь
"азов"
азовсталь
донецк
днр
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061262553_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_21533b8cefd409291d1dba25f1c94903.jpg
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Мариуполе. Вместе с сербским добровольцем Александром Йокичем (позывной "Корнет") они прошли по металлургическому комбинату "Азовсталь", где во время освобождения города прятались боевики ВСУ. Также боец объяснил, в чём западная подготовка уступает советской военной школе и вспомнил бои за ключевые высоты. Военкор Андрей Гулютин провёл журналиста внутрь здания местного Дома Культуры и показал хрустальную люстру, уцелевшую, несмотря на ожесточённые бои. Сейчас её разбирают на сувениры. Алексей "Сократ" Живов, начальник военно-политического управления бригады "Эспаньола", рассказал о том, как российские солдаты взяли склад с оружием и припасами в ста метрах от врага и как азовцы* издевались над мирными жителями Мариуполя. Подробности — на видео. * В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России #Мариуполь #Азовсталь #Азов #морпехи #Каскад #Восток #Донецк #ДНР #Донбасс #Эспаньола #ВОВ #история #Великая_Отечественная #Румыния #Венгрия #Европа #ЕС #Евросоюз #Палий #Черное_море #флот #Струна #преступления #трибунал #НАТО #трофеи #разминирование #мины #ФАБ #танк #Дом_культуры #завод #авиация #ВКС #разведка #корабль #террикон #артиллерия #Сербия #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250221/1061259040.html
россия
мариуполь
донецк
днр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061262553_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_952607f02338677415282635544669b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, мариуполь, "азов", азовсталь, донецк, днр, донбасс, вооруженные силы украины
Видео, Россия, Мариуполь, "Азов", Азовсталь, Донецк, ДНР, Донбасс, Вооруженные силы Украины

Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам

14:03 21.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Мариуполе. Вместе с сербским добровольцем Александром Йокичем (позывной "Корнет") они прошли по металлургическому комбинату "Азовсталь", где во время освобождения города прятались боевики ВСУ. Также боец объяснил, в чём западная подготовка уступает советской военной школе и вспомнил бои за ключевые высоты.
Военкор Андрей Гулютин провёл журналиста внутрь здания местного Дома Культуры и показал хрустальную люстру, уцелевшую, несмотря на ожесточённые бои. Сейчас её разбирают на сувениры.
Алексей "Сократ" Живов, начальник военно-политического управления бригады "Эспаньола", рассказал о том, как российские солдаты взяли склад с оружием и припасами в ста метрах от врага и как азовцы* издевались над мирными жителями Мариуполя.
Подробности — на видео.
* В интервью упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России
#Мариуполь #Азовсталь #Азов #морпехи #Каскад #Восток #Донецк #ДНР #Донбасс #Эспаньола #ВОВ #история #Великая_Отечественная #Румыния #Венгрия #Европа #ЕС #Евросоюз #Палий #Черное_море #флот #Струна #преступления #трибунал #НАТО #трофеи #разминирование #мины #ФАБ #танк #Дом_культуры #завод #авиация #ВКС #разведка #корабль #террикон #артиллерия #Сербия #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
12:42
Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронтаРоссийские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
 
ВидеоРоссияМариуполь"Азов"АзовстальДонецкДНРДонбассВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях
14:32"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту
14:03Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам
14:03Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется
13:51Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа
13:00Украину лишили оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 февраля
12:59Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима
12:54Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву
12:42Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта
12:34"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР
12:26Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин
12:11Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
11:47Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на Трампа
11:28ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек"
11:19Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы
11:10Ты голос можешь не иметь, но финансировать обязан: сенаторы Трампа предложили ему попрощаться с ООН
10:46"С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеуху
10:41В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
10:38Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью
09:55Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи
Лента новостейМолния