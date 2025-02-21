Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы
Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал новую обложку британского журнала Economist с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом
"Путин и Трамп доверительно беседуют за столом, где нет других участников переговоров. "Самый страшный кошмар Европы" - с такой обложкой, выдержанной в мрачно-тревожных красно-черных тонах, вышел британский журнал "The Economist", - написал сенатор.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
Подробнее о положении Европы - в материале Виктории Титовой Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу на сайте Украина.ру.