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Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы

Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы - 21.02.2025 Украина.ру

Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы

Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал новую обложку британского журнала Economist с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом

2025-02-21T11:19

2025-02-21T11:19

2025-02-21T11:19

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"Путин и Трамп доверительно беседуют за столом, где нет других участников переговоров. "Самый страшный кошмар Европы" - с такой обложкой, выдержанной в мрачно-тревожных красно-черных тонах, вышел британский журнал "The Economist", - написал сенатор.Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.Подробнее о положении Европы - в материале Виктории Титовой Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу на сайте Украина.ру.

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новости, европа, россия, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин