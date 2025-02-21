Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы - 21.02.2025 Украина.ру
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Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы
Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы - 21.02.2025 Украина.ру
Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы
Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал новую обложку британского журнала Economist с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом
2025-02-21T11:19
2025-02-21T11:19
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алексей пушков
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"Путин и Трамп доверительно беседуют за столом, где нет других участников переговоров. "Самый страшный кошмар Европы" - с такой обложкой, выдержанной в мрачно-тревожных красно-черных тонах, вышел британский журнал "The Economist", - написал сенатор.Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.Подробнее о положении Европы - в материале Виктории Титовой Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин
Новости, Европа, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Владимир Путин

Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы

11:19 21.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал новую обложку британского журнала Economist с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом
"Путин и Трамп доверительно беседуют за столом, где нет других участников переговоров. "Самый страшный кошмар Европы" - с такой обложкой, выдержанной в мрачно-тревожных красно-черных тонах, вышел британский журнал "The Economist", - написал сенатор.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
Подробнее о положении Европы - в материале Виктории Титовой Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу на сайте Украина.ру.
 
НовостиЕвропаРоссияДональд ТрампАлексей ПушковВладимир Путин
 
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