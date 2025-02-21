Главное за ночь 21 февраля - 21.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 21 февраля
Главное за ночь 21 февраля - 21.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 21 февраля
ВС РФ начали бои за освобождение Мирного в ДНР, сообщил военный эксперт Марочко. Украина.ру, 21.02.2025
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2025-02-21T08:10
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фсб
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ВС РФ начали бои за освобождение Мирного в ДНР, сообщил военный эксперт Марочко.Российские войска заняли половину села Пятихатки в Запорожской области, сообщил Владимир Рогов.ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан России из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных. Эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет.В 2024 году Google был оштрафован в России четыре раза, общая сумма штрафов составила 15,1 млн рублей, сообщили в Роскомнадзоре.Зеленский соврал, что отказался от предложенной США сделки по украинским минералам, заявил госсекретарь Рубио. Он также добавил, что Россия остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах мира, нравится это США или нет.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, алексей марочко, фсб, роскомнадзор
Новости, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Марочко, ФСБ, Роскомнадзор

Главное за ночь 21 февраля

08:10 21.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВС РФ начали бои за освобождение Мирного в ДНР, сообщил военный эксперт Марочко.
Российские войска заняли половину села Пятихатки в Запорожской области, сообщил Владимир Рогов.
ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан России из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных. Эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет.
В 2024 году Google был оштрафован в России четыре раза, общая сумма штрафов составила 15,1 млн рублей, сообщили в Роскомнадзоре.
Зеленский соврал, что отказался от предложенной США сделки по украинским минералам, заявил госсекретарь Рубио. Он также добавил, что Россия остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах мира, нравится это США или нет.
Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлексей МарочкоФСБРоскомнадзор
 
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Заголовок открываемого материала
09:00ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ
08:50Украинская диаспора помайданит, распил под жёлто-синим предлогом, Главное на Украине на утро 21 февраля
08:29Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
08:19Завидное постоянство наших врагов
08:10Главное за ночь 21 февраля
08:02Викентий Хвойка: чешский коммерсант, выторговавший у истории два тысячелетия
07:54Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным
07:31Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск
07:21Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу
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