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Главное за ночь 21 февраля

Главное за ночь 21 февраля - 21.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 21 февраля

ВС РФ начали бои за освобождение Мирного в ДНР, сообщил военный эксперт Марочко. Украина.ру, 21.02.2025

2025-02-21T08:10

2025-02-21T08:10

2025-02-21T08:10

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ВС РФ начали бои за освобождение Мирного в ДНР, сообщил военный эксперт Марочко.Российские войска заняли половину села Пятихатки в Запорожской области, сообщил Владимир Рогов.ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан России из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных. Эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет.В 2024 году Google был оштрафован в России четыре раза, общая сумма штрафов составила 15,1 млн рублей, сообщили в Роскомнадзоре.Зеленский соврал, что отказался от предложенной США сделки по украинским минералам, заявил госсекретарь Рубио. Он также добавил, что Россия остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах мира, нравится это США или нет.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, алексей марочко, фсб, роскомнадзор