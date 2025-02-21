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Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину

Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину - 21.02.2025 Украина.ру

Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину

Европейский Союз ни в военном, ни в политическом отношении не способен направить миротворческий контингент на Украину без участия США. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад, передает РИА Новости

2025-02-21T07:16

2025-02-21T07:16

2025-02-21T07:27

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"ЕС ни в политическом, ни в военном отношении не в состоянии направить европейские миротворческие силы без значительного участия США. Это чисто политическая риторика и символическая политика, что недавно и происходило на встрече глав европейских правительств в Париже", - сказал Вад.Он подчеркнул, что, кроме того, подобный европейский контингент не был бы принят и Россией.По мнению Вада, США, судя по всему, ожидают от ЕС финансовую поддержку в восстановлении Украины.Недавно пресс-бюро Службы внешней разведки РФ информировало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ростислав ищенко, сша, россия, ес, служба внешней разведки