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Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину
Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину - 21.02.2025 Украина.ру
Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину
Европейский Союз ни в военном, ни в политическом отношении не способен направить миротворческий контингент на Украину без участия США. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад, передает РИА Новости
2025-02-21T07:16
2025-02-21T07:16
2025-02-21T07:27
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"ЕС ни в политическом, ни в военном отношении не в состоянии направить европейские миротворческие силы без значительного участия США. Это чисто политическая риторика и символическая политика, что недавно и происходило на встрече глав европейских правительств в Париже", - сказал Вад.Он подчеркнул, что, кроме того, подобный европейский контингент не был бы принят и Россией.По мнению Вада, США, судя по всему, ожидают от ЕС финансовую поддержку в восстановлении Украины.Недавно пресс-бюро Службы внешней разведки РФ информировало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ростислав ищенко, сша, россия, ес, служба внешней разведки
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, США, Россия, ЕС, Служба внешней разведки
Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину
07:16 21.02.2025 (обновлено: 07:27 21.02.2025)
Европейский Союз ни в военном, ни в политическом отношении не способен направить миротворческий контингент на Украину без участия США. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад, передает РИА Новости