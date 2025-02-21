Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину - 21.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250221/1061247980.html
Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину
Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину - 21.02.2025 Украина.ру
Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину
Европейский Союз ни в военном, ни в политическом отношении не способен направить миротворческий контингент на Украину без участия США. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад, передает РИА Новости
2025-02-21T07:16
2025-02-21T07:27
новости
украина
ростислав ищенко
сша
россия
ес
служба внешней разведки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102601/66/1026016681_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_468b6630af91117c2063170b19728bc2.jpg.webp
"ЕС ни в политическом, ни в военном отношении не в состоянии направить европейские миротворческие силы без значительного участия США. Это чисто политическая риторика и символическая политика, что недавно и происходило на встрече глав европейских правительств в Париже", - сказал Вад.Он подчеркнул, что, кроме того, подобный европейский контингент не был бы принят и Россией.По мнению Вада, США, судя по всему, ожидают от ЕС финансовую поддержку в восстановлении Украины.Недавно пресс-бюро Службы внешней разведки РФ информировало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102601/66/1026016681_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7d788d5eb7599853998263657194b5ee.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ростислав ищенко, сша, россия, ес, служба внешней разведки
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, США, Россия, ЕС, Служба внешней разведки

Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину

07:16 21.02.2025 (обновлено: 07:27 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейский Союз ни в военном, ни в политическом отношении не способен направить миротворческий контингент на Украину без участия США. Об этом заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад, передает РИА Новости
"ЕС ни в политическом, ни в военном отношении не в состоянии направить европейские миротворческие силы без значительного участия США. Это чисто политическая риторика и символическая политика, что недавно и происходило на встрече глав европейских правительств в Париже", - сказал Вад.
Он подчеркнул, что, кроме того, подобный европейский контингент не был бы принят и Россией.
По мнению Вада, США, судя по всему, ожидают от ЕС финансовую поддержку в восстановлении Украины.
Недавно пресс-бюро Службы внешней разведки РФ информировало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРостислав ИщенкоСШАРоссияЕССлужба внешней разведки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ
08:50Украинская диаспора помайданит, распил под жёлто-синим предлогом, Главное на Украине на утро 21 февраля
08:29Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
08:19Завидное постоянство наших врагов
08:10Главное за ночь 21 февраля
08:02Викентий Хвойка: чешский коммерсант, выторговавший у истории два тысячелетия
07:54Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным
07:31Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск
07:21Шок и трепет. Как Европа приспосабливается к Трампу
07:16Экс-советник Меркель объяснил, почему ЕС не способен направить миротворческие силы на Украину
07:00Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан
06:45Американская парадигма: Трамп разорвал шаблоны и выпустил "дипломатическую ракету" в Зеленского
06:30Там их будут хотя бы кормить: Киселев о том, когда украинцы начнут "целыми деревнями" вступать в ВСУ
06:27Релоканты в ауте. Одни, пораженные происходящим, онемели, другие признаются, что "недооценили Путина"
06:20Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины
06:10"Кто-то уже погиб, кого-то вывезли родители": Ищенко рассказал, сколько молодежи осталось на Украине
06:00Мастер ложных прогнозов. Штрихи к портрету потенциального кандидата в президенты Кирилла Буданова
05:50"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже
05:40Премьера "Ополченческого романса" и подготовка "концерта мира". События культуры
05:25"Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
Лента новостейМолния