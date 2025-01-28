"Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев - 28.01.2025 Украина.ру
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"Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев
"Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев - 28.01.2025 Украина.ру
"Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев
Недобор в британскую армию превышает 15%, пока этой армии нечем воевать. Потому что даже то, что у неё было, частично передано Киеву. Никакие английские миротворцы в массовом порядке на Украине сейчас не появятся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-28T03:45
2025-01-28T03:45
новости
украина
франция
россия
владимир зеленский
всу
иностранные наемники
миротворец
детали
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Зеленский требует миротворцев от Франции, от Британии, от Соединенных Штатов, от кого угодно. Ему могут даже казармы построить, хотя я сомневаюсь, но никакие англичане в массовом порядке на Украине не появятся, отметил эксперт.На Украине колумбийцев воюет больше, чем европейцев. Наёмниками дело всё равно не решишь. Наёмники могут только поддержать войну такого масштаба, могут составить боевой костяк боевой для отдельных подразделений, указал политолог.Но воевать вместо ВСУ наемники не могут. Они могут воевать вместо армии Буркина-Фасо. А с Россией может воевать только регулярная армия, сказал обозреватель."Даже Украина, которая имела огромные запасы советской техники, и то не смогла воевать с Россией без западной помощи. И как только в начале 2024 года помощь приостановилась, там сразу же началась катастрофа", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, россия, владимир зеленский, всу, иностранные наемники, миротворец, детали, сво, спецоперация, великобритания, иностранный легион
Новости, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, ВСУ, иностранные наемники, Миротворец, детали, СВО, Спецоперация, Великобритания, иностранный легион

"Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев

03:45 28.01.2025
 
© Фото: Gettyimages.ruнаемник, Франция
наемник, Франция
© Фото: Gettyimages.ru
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Недобор в британскую армию превышает 15%, пока этой армии нечем воевать. Потому что даже то, что у неё было, частично передано Киеву. Никакие английские миротворцы в массовом порядке на Украине сейчас не появятся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Зеленский требует миротворцев от Франции, от Британии, от Соединенных Штатов, от кого угодно. Ему могут даже казармы построить, хотя я сомневаюсь, но никакие англичане в массовом порядке на Украине не появятся, отметил эксперт.
"У них просто некого посылать. У них в армию недобор превышает 15%. Этой армии нечем воевать пока что. Потому что даже то, что у неё было, частично передано Украине. Иностранного легиона, как у Франции, у них нет. Но когда французы посчитали, сколько они могут человек послать, у них получилось 5-7 тысяч. А надо 200 тысяч, как говорит Зеленский", — подчеркнул Ищенко.
На Украине колумбийцев воюет больше, чем европейцев. Наёмниками дело всё равно не решишь. Наёмники могут только поддержать войну такого масштаба, могут составить боевой костяк боевой для отдельных подразделений, указал политолог.
Но воевать вместо ВСУ наемники не могут. Они могут воевать вместо армии Буркина-Фасо. А с Россией может воевать только регулярная армия, сказал обозреватель.
"Даже Украина, которая имела огромные запасы советской техники, и то не смогла воевать с Россией без западной помощи. И как только в начале 2024 года помощь приостановилась, там сразу же началась катастрофа", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаФранцияРоссияВладимир ЗеленскийВСУиностранные наемникиМиротворецдеталиСВОСпецоперацияВеликобританияиностранный легион
 
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