"Игра в хорошего и плохого полицейского": Камкин раскрыл, какой будет политика ЕС по отношению к Украине - 21.02.2025 Украина.ру
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"Игра в хорошего и плохого полицейского": Камкин раскрыл, какой будет политика ЕС по отношению к Украине
"Игра в хорошего и плохого полицейского": Камкин раскрыл, какой будет политика ЕС по отношению к Украине - 21.02.2025 Украина.ру
"Игра в хорошего и плохого полицейского": Камкин раскрыл, какой будет политика ЕС по отношению к Украине
Европа продолжит поддержку Украины, Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что нужно сформировать новый пакет военной помощи для Киева. Со стороны это выглядит как игра в хорошего и плохого полицейского, если брать конспирологический фактор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
2025-02-21T04:30
2025-02-21T10:51
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На последних дебатах нынешний канцлер Германии Олаф Шольц обвинил главу христианских демократов Фридриха Мерца в том, что тот называет украинских мигрантов "социальными туристами" и что он безрассудно обещает Киеву дальнобойные ракеты "Таурус".По мнению политолога, сейчас европейцы судорожно пытаются согласовать общую позицию по поддержке Украины. При этом Владимир Зеленский пытается препятствовать российско-американскому сближению, добавил он.На днях он встречался с президентом Турции и снова завел разговор о гарантиях безопасности. Нельзя исключать, что логика европейцев будет противоречить логике Трампа, считает эксперт.Поэтому Европа продолжит поддержку Украины, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что нужно сформировать новый пакет военной помощи, а также ввести новые антироссийские санкции по энергетике, указал политолог."Таким образом со стороны это выглядит как игра в хорошего и плохого полицейского, если брать конспирологический фактор. Но, по сути, здесь есть глубинный конфликт интересов европейского политического олигархата и правительства народного трибуна Трампа", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Александра Камкина: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, владимир зеленский, турция, нато, военная помощь, фридрих мерц, санкции, ес, евросоюз
Новости, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Турция, НАТО, военная помощь, Фридрих Мерц, санкции, ЕС, Евросоюз

"Игра в хорошего и плохого полицейского": Камкин раскрыл, какой будет политика ЕС по отношению к Украине

04:30 21.02.2025 (обновлено: 10:51 21.02.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Европа продолжит поддержку Украины, Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что нужно сформировать новый пакет военной помощи для Киева. Со стороны это выглядит как игра в хорошего и плохого полицейского, если брать конспирологический фактор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
На последних дебатах нынешний канцлер Германии Олаф Шольц обвинил главу христианских демократов Фридриха Мерца в том, что тот называет украинских мигрантов "социальными туристами" и что он безрассудно обещает Киеву дальнобойные ракеты "Таурус".
По мнению политолога, сейчас европейцы судорожно пытаются согласовать общую позицию по поддержке Украины. При этом Владимир Зеленский пытается препятствовать российско-американскому сближению, добавил он.
На днях он встречался с президентом Турции и снова завел разговор о гарантиях безопасности. Нельзя исключать, что логика европейцев будет противоречить логике Трампа, считает эксперт.
"Но [президент США Дональд] Трамп своими требованиями перекрывает ей путь в НАТО и ЕС, делая ее колонией США. Таким образом европейцы лишаются украинских активов и влияния на данный внешнеполитический трек", — констатировал Камкин.
Поэтому Европа продолжит поддержку Украины, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что нужно сформировать новый пакет военной помощи, а также ввести новые антироссийские санкции по энергетике, указал политолог.
"Таким образом со стороны это выглядит как игра в хорошего и плохого полицейского, если брать конспирологический фактор. Но, по сути, здесь есть глубинный конфликт интересов европейского политического олигархата и правительства народного трибуна Трампа", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Александра Камкина: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
17 февраля, 12:32
Фридрих Мерц: Германия без альтернативыСогласно большинству прогнозов, которые, впрочем, не всегда сбываются в германской политике, наибольшие шансы занять пост канцлера по итогам грядущих выборов имеет Фридрих Мерц, кандидат от ХДС/ХСС (традиционный избирательный блок консервативных партий: Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии)
 
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