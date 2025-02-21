"Игра в хорошего и плохого полицейского": Камкин раскрыл, какой будет политика ЕС по отношению к Украине
04:30 21.02.2025 (обновлено: 10:51 21.02.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Европа продолжит поддержку Украины, Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что нужно сформировать новый пакет военной помощи для Киева. Со стороны это выглядит как игра в хорошего и плохого полицейского, если брать конспирологический фактор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
На последних дебатах нынешний канцлер Германии Олаф Шольц обвинил главу христианских демократов Фридриха Мерца в том, что тот называет украинских мигрантов "социальными туристами" и что он безрассудно обещает Киеву дальнобойные ракеты "Таурус".
По мнению политолога, сейчас европейцы судорожно пытаются согласовать общую позицию по поддержке Украины. При этом Владимир Зеленский пытается препятствовать российско-американскому сближению, добавил он.
Поэтому Европа продолжит поддержку Украины, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что нужно сформировать новый пакет военной помощи, а также ввести новые антироссийские санкции по энергетике, указал политолог.
"Таким образом со стороны это выглядит как игра в хорошего и плохого полицейского, если брать конспирологический фактор. Но, по сути, здесь есть глубинный конфликт интересов европейского политического олигархата и правительства народного трибуна Трампа", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Александра Камкина: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу на сайте Украина.ру.
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