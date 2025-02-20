https://ukraina.ru/20250220/1061231215.html
В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР
В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР - 20.02.2025 Украина.ру
В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР
Безработный житель Харькова продавал должность следователя в центральном аппарате Государственного бюро расследований Украины и был задержан с поличным. Об этом 20 февраля сообщило ГБР.
2025-02-20T15:30
2025-02-20T15:30
2025-02-20T15:30
новости
харьков
украина
сша
гбр
нацполиция
криминал
мошенники
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061229601_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_8b7beff09ebf07c4c95c21bce9791720.jpg.webp
"В Харькове задержан мошенник, который за 20 тысяч долларов "продавал" должность следователя ГБР", - сказано в официальном сообщении.Задержанным оказался гражданин, который последние шесть лет официально нигде не работал. Через знакомых он нашёл гражданина, который стремился получить должность в ГБР. Ему мошенник и предложил трудоустроиться в центральный аппарат ведомства за круглую сумму в национальной валюте США.19 февраля злоумышленник назначил встречу в спальном районе Харькова, где потребовал передать $10 тыс в качестве первой части оплаты своих услуг."Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он прибыл на встречу в военной форме с самодельными шевронами. Злоумышленника задержали при передаче средств. У него также изъяли устройство для стрельбы резиновыми пулями", - уточнили в ведомстве.Там также отметили, что при официальном статусе безработного фигурант пользовался несколькими элитными автомобилями. Следователи сообщили ему о своих "подозрениях" и решают вопрос о мере пресечения.Тем временем Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики"Актуальное интервью на эту тему: Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться
https://ukraina.ru/20250116/1060312812.html
харьков
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061229601_29:0:960:698_1920x0_80_0_0_40d55e09800e98db5d0f693b4c696d3a.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, украина, сша, гбр, нацполиция, криминал, мошенники, мобилизация
Новости, Харьков, Украина, США, ГБР, Нацполиция, криминал, мошенники, мобилизация
В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР
Безработный житель Харькова продавал должность следователя в центральном аппарате Государственного бюро расследований Украины и был задержан с поличным. Об этом 20 февраля сообщило ГБР.
"В Харькове задержан мошенник, который за 20 тысяч долларов "продавал" должность следователя ГБР", - сказано в официальном сообщении.
Задержанным оказался гражданин, который последние шесть лет официально нигде не работал. Через знакомых он нашёл гражданина, который стремился получить должность в ГБР. Ему мошенник и предложил трудоустроиться в центральный аппарат ведомства за круглую сумму в национальной валюте США
.
"Он уверял, что имеет необходимые связи, благодаря которым может "решить вопрос" о трудоустройстве. По его словам, он без проблем выиграет конкурс, а во время тестирования нужно будет только создать видимость сдачи экзамена, а положительный результат гарантируют другие люди. Кроме того, он обещал, что на период "договоренностей" мужчина получит статус кандидата на должность следователя, что автоматически обеспечит ему бронирование от мобилизации", - рассказали в ГБР.
19 февраля злоумышленник назначил встречу в спальном районе Харькова, где потребовал передать $10 тыс в качестве первой части оплаты своих услуг.
"Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он прибыл на встречу в военной форме с самодельными шевронами. Злоумышленника задержали при передаче средств. У него также изъяли устройство для стрельбы резиновыми пулями", - уточнили в ведомстве.
Там также отметили, что при официальном статусе безработного фигурант пользовался несколькими элитными автомобилями. Следователи сообщили ему о своих "подозрениях" и решают вопрос о мере пресечения.