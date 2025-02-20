В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР - 20.02.2025 Украина.ру
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В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР
В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР - 20.02.2025 Украина.ру
В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР
Безработный житель Харькова продавал должность следователя в центральном аппарате Государственного бюро расследований Украины и был задержан с поличным. Об этом 20 февраля сообщило ГБР.
2025-02-20T15:30
2025-02-20T15:30
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"В Харькове задержан мошенник, который за 20 тысяч долларов "продавал" должность следователя ГБР", - сказано в официальном сообщении.Задержанным оказался гражданин, который последние шесть лет официально нигде не работал. Через знакомых он нашёл гражданина, который стремился получить должность в ГБР. Ему мошенник и предложил трудоустроиться в центральный аппарат ведомства за круглую сумму в национальной валюте США.19 февраля злоумышленник назначил встречу в спальном районе Харькова, где потребовал передать $10 тыс в качестве первой части оплаты своих услуг."Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он прибыл на встречу в военной форме с самодельными шевронами. Злоумышленника задержали при передаче средств. У него также изъяли устройство для стрельбы резиновыми пулями", - уточнили в ведомстве.Там также отметили, что при официальном статусе безработного фигурант пользовался несколькими элитными автомобилями. Следователи сообщили ему о своих "подозрениях" и решают вопрос о мере пресечения.Тем временем Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики"Актуальное интервью на эту тему: Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться
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новости, харьков, украина, сша, гбр, нацполиция, криминал, мошенники, мобилизация
Новости, Харьков, Украина, США, ГБР, Нацполиция, криминал, мошенники, мобилизация

В Харькове мошенник за $20 тыс продавал должность следователя в центральном аппарате ГБР

15:30 20.02.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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Безработный житель Харькова продавал должность следователя в центральном аппарате Государственного бюро расследований Украины и был задержан с поличным. Об этом 20 февраля сообщило ГБР.
"В Харькове задержан мошенник, который за 20 тысяч долларов "продавал" должность следователя ГБР", - сказано в официальном сообщении.
Задержанным оказался гражданин, который последние шесть лет официально нигде не работал. Через знакомых он нашёл гражданина, который стремился получить должность в ГБР. Ему мошенник и предложил трудоустроиться в центральный аппарат ведомства за круглую сумму в национальной валюте США.
"Он уверял, что имеет необходимые связи, благодаря которым может "решить вопрос" о трудоустройстве. По его словам, он без проблем выиграет конкурс, а во время тестирования нужно будет только создать видимость сдачи экзамена, а положительный результат гарантируют другие люди. Кроме того, он обещал, что на период "договоренностей" мужчина получит статус кандидата на должность следователя, что автоматически обеспечит ему бронирование от мобилизации", - рассказали в ГБР.
19 февраля злоумышленник назначил встречу в спальном районе Харькова, где потребовал передать $10 тыс в качестве первой части оплаты своих услуг.
"Чтобы усилить впечатление о своей "влиятельности", он прибыл на встречу в военной форме с самодельными шевронами. Злоумышленника задержали при передаче средств. У него также изъяли устройство для стрельбы резиновыми пулями", - уточнили в ведомстве.
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Там также отметили, что при официальном статусе безработного фигурант пользовался несколькими элитными автомобилями. Следователи сообщили ему о своих "подозрениях" и решают вопрос о мере пресечения.
Тем временем Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики"
Актуальное интервью на эту тему: Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться
 
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