Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики" - 20.02.2025 Украина.ру
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Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики"
Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики" - 20.02.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики"
Украинские киберполицейские задержали мошенников из Ровенской области, похищавших деньги со счетов у доверчивых граждан. Об этом 20 февраля сообщила Нацполиция Украины.
2025-02-20T15:00
2025-02-20T15:00
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Фигурантам дела об интернет-мошенничестве грозит до восьми лет лишения свободы. Пока известно о 38 потерпевших.В дальнейшем злоумышленники удаленно оформляли кредитные карты или увеличивали кредитные лимиты на существующих счетах потерпевших, завладевали этими средствами и перечисляли на свои банковские счета. Для конспирации фигуранты периодически меняли арендованные квартиры, а также проживали в гостинично-развлекательных комплексах области Западной Украины.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок
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новости, украина, ровенская область, западная украина, нацполиция, интернет, мошенники, мошенничество, криминал
Новости, Украина, Ровенская область, Западная Украина, Нацполиция, интернет, мошенники, мошенничество, криминал

Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики"

15:00 20.02.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Украинские киберполицейские задержали мошенников из Ровенской области, похищавших деньги со счетов у доверчивых граждан. Об этом 20 февраля сообщила Нацполиция Украины.
Фигурантам дела об интернет-мошенничестве грозит до восьми лет лишения свободы. Пока известно о 38 потерпевших.
"Установлено, что фигуранты подыскивали жертв через известные онлайн-майданчики для знакомств. Используя методы социальной инженерии, мошенники при переписке разведывали данные, необходимые для входа в онлайн-банкинг собеседников", - сообщили в Нацполиции.
В дальнейшем злоумышленники удаленно оформляли кредитные карты или увеличивали кредитные лимиты на существующих счетах потерпевших, завладевали этими средствами и перечисляли на свои банковские счета. Для конспирации фигуранты периодически меняли арендованные квартиры, а также проживали в гостинично-развлекательных комплексах области Западной Украины.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок
 
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