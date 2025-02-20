Трамп оставит Украину без денег - Пушков - 20.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250220/1061229192.html
Трамп оставит Украину без денег - Пушков
Трамп оставит Украину без денег - Пушков - 20.02.2025 Украина.ру
Трамп оставит Украину без денег - Пушков
Президент США Дональд Трамп готовит полное прекращение финансирования Украины. Таким мнением поделился 20 февраля российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2025-02-20T14:57
2025-02-20T14:57
новости
украина
алексей пушков
сша
киев
дональд трамп
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_0:149:2839:1746_1920x0_80_0_0_939da4473435174c503e9b0aad1ac1c7.jpg
"Насколько можно понять, Трамп готовит полное прекращение всего финансирования Украины. Возникла и коррупционная составляющая: по словам Илона Маска, ряд американских политиков получали откаты (kickbacks) от Киева за финансирование Украины. Департамент Маска, уже ставший грозой бюрократического Вашингтона, готовит разоблачения", - написал Пушков.Накануне американский предприниматель Илон Маск согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности должен провести аудит средств, направленных Украине США.Ранее президент США Дональд Трамп посетовал, что США потратили на поддержку Украины 350 миллиардов долларов и призвал ее к ответственности за расходование этих средств, указывая на отсутствие должной отчетности.В том, какая судьба ждет Зеленского разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_158:0:2682:1893_1920x0_80_0_0_4e6565d3151a9296f29a6b93653a037b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, алексей пушков, сша, киев, дональд трамп, илон маск
Новости, Украина, Алексей Пушков, США, Киев, Дональд Трамп, Илон Маск

Трамп оставит Украину без денег - Пушков

14:57 20.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп готовит полное прекращение финансирования Украины. Таким мнением поделился 20 февраля российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"Насколько можно понять, Трамп готовит полное прекращение всего финансирования Украины. Возникла и коррупционная составляющая: по словам Илона Маска, ряд американских политиков получали откаты (kickbacks) от Киева за финансирование Украины. Департамент Маска, уже ставший грозой бюрократического Вашингтона, готовит разоблачения", - написал Пушков.
Накануне американский предприниматель Илон Маск согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности должен провести аудит средств, направленных Украине США.
Ранее президент США Дональд Трамп посетовал, что США потратили на поддержку Украины 350 миллиардов долларов и призвал ее к ответственности за расходование этих средств, указывая на отсутствие должной отчетности.
В том, какая судьба ждет Зеленского разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.
 
НовостиУкраинаАлексей ПушковСШАКиевДональд ТрампИлон Маск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:08Трамп заявил, что миру придется считаться с успехами России на СВО
15:00Нацполиция Украины изобличила мошенников, действовавших через "онлайн-майданчики"
14:57Трамп оставит Украину без денег - Пушков
14:43Эстония поможет раскрыть управленческий потенциал полиции Украины во время СВО
14:38"Польша изменится до неузнаваемости". Как нашествие мигрантов может сменить польскую власть
14:37США добавит в мирный план включение Украины в НАТО - NBC
14:26"Дипломатическая ракета" выпущена. Зеленский "сводит на нет" возможность урегулирования конфликта - CNN
14:24И чтобы доплатили титаном: SHOT сообщил о намерении Boeing вернуться в Россию
14:20"Трамп назвал Зеленского диктатором. Это еще мягко сказано!" Карлсон взял интервью у адвоката УПЦ
14:19После СВО. О перспективах "мягкой силы" РФ на Украине в новых условиях
13:55Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину
13:51Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп
13:29Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов
13:28Кремль фиксирует разногласия между США и Украиной
13:25Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны
13:00Утром – ресурсы, вечером - мир, соня Зеленский, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 февраля
12:08Правительство Австрии рассказало, как обеспечить прочный мир на Украине
12:02Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ
12:00Дмитрий Краснов: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция
11:56Два доллара: Трамп высмеял "вмешательство" Москвы в выборы в США и нашел "бревно" "в глазу" у Байдена
Лента новостейМолния