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Трамп оставит Украину без денег - Пушков

Трамп оставит Украину без денег - Пушков - 20.02.2025 Украина.ру

Трамп оставит Украину без денег - Пушков

Президент США Дональд Трамп готовит полное прекращение финансирования Украины. Таким мнением поделился 20 февраля российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале

2025-02-20T14:57

2025-02-20T14:57

2025-02-20T14:57

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"Насколько можно понять, Трамп готовит полное прекращение всего финансирования Украины. Возникла и коррупционная составляющая: по словам Илона Маска, ряд американских политиков получали откаты (kickbacks) от Киева за финансирование Украины. Департамент Маска, уже ставший грозой бюрократического Вашингтона, готовит разоблачения", - написал Пушков.Накануне американский предприниматель Илон Маск согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности должен провести аудит средств, направленных Украине США.Ранее президент США Дональд Трамп посетовал, что США потратили на поддержку Украины 350 миллиардов долларов и призвал ее к ответственности за расходование этих средств, указывая на отсутствие должной отчетности.В том, какая судьба ждет Зеленского разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.

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новости, украина, алексей пушков, сша, киев, дональд трамп, илон маск