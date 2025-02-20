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"Дипломатическая ракета" выпущена. Зеленский "сводит на нет" возможность урегулирования конфликта - CNN
"Дипломатическая ракета" выпущена. Зеленский "сводит на нет" возможность урегулирования конфликта - CNN - 20.02.2025 Украина.ру
"Дипломатическая ракета" выпущена. Зеленский "сводит на нет" возможность урегулирования конфликта - CNN
Публичные заявления Владимира Зеленского с критикой в адрес президента США Дональда Трампа сводят на нет возможность урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников
2025-02-20T14:26
2025-02-20T14:26
2025-02-20T14:26
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По данным телеканала, в последнее время помощники Трампа внимательно и с растущим беспокойством следят за публичными заявлениями Зеленского, в частности, за его критикой исключения Украины из переговоров РФ и США в Саудовской Аравии"Их разочарование росло до среды... Но оно выплеснулось наружу после того, как Зеленский сообщил журналистам в своем офисе в Киеве, что Трамп живет в дезинформационном пространстве", - говорится в материале.Как сообщил один из чиновников, Трамп в частном порядке сказал помощникам, которые были с ним во Флориде, что он хочет ответить напрямую, что привело к публикации его поста с критикой в соцсетях.По данным CNN, Трамп выпустил "дипломатическую ракету" по пути в свой гольф-клуб в Майами.Накануне Зеленский отреагировал на заявление Трампа о снижении его рейтинга до четырех процентов: он сказал, что американский президент живет в дезинформационном пространстве.После этого Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Подробнее о критике американского лидера в отношении Зеленского - в материале Егора Леева "Комик и диктатор": у Зеленского проблемы, ВСУ - приготовиться. Главное на Украине на утро 20 февраля на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Дипломатическая ракета" выпущена. Зеленский "сводит на нет" возможность урегулирования конфликта - CNN
Публичные заявления Владимира Зеленского с критикой в адрес президента США Дональда Трампа сводят на нет возможность урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников
По данным телеканала, в последнее время помощники Трампа внимательно и с растущим беспокойством следят за публичными заявлениями Зеленского, в частности, за его критикой исключения Украины из переговоров РФ и США в Саудовской Аравии
"Их разочарование росло до среды... Но оно выплеснулось наружу после того, как Зеленский сообщил журналистам в своем офисе в Киеве
, что Трамп живет в дезинформационном пространстве", - говорится в материале.
Как сообщил один из чиновников, Трамп в частном порядке сказал помощникам, которые были с ним во Флориде
, что он хочет ответить напрямую, что привело к публикации его поста с критикой в соцсетях.
По данным CNN, Трамп выпустил "дипломатическую ракету" по пути в свой гольф-клуб в Майами.
"Это разочарование. Существует сильное и обоснованное ощущение, что эта жестокая война должна прекратиться и что этот путь сводится на нет публичным заявлением Зеленского", - заявил неназванный представитель Белого дома.
Накануне Зеленский отреагировал на заявление Трампа о снижении его рейтинга до четырех процентов: он сказал, что американский президент живет в дезинформационном пространстве.
После этого Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине.