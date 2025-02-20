Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ - 20.02.2025 Украина.ру
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Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ
Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ - 20.02.2025 Украина.ру
Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, куда дальше будут двигаться вооружённые силы России, объяснил, как... Украина.ру, 20.02.2025
2025-02-20T12:02
2025-02-20T12:02
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Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, куда дальше будут двигаться вооружённые силы России, объяснил, как справляться с украинскими беспилотниками на фронте и как ослабление энергетики Украины повлияет на ход боевых действий.00:29 – О ситуации на Луганском направлении;07:51 – Куда дальше будут двигаться ВС РФ;10:48 – Об эффективности уничтожения российскими войсками вражеской артиллерии и дронов;14:46 – Об украинских БПЛА на фронте;18:01 – Как Россия будет разминировать территории для ускорения наступления;21:25 – О влиянии СВО на экономику России;25:29 – Об ударах по Николаевской ТЭЦ и ослаблении энергетики Украины#Киселёв #ЛНР #Луганск #Терны #Оскол #Северский_Донец #оператор #БПЛА #дрон #беспилотник #FPV #артиллерия #Кременная #Херсон #Херсонская_область #Донбасс #Донецк #ДНР #уголь #ископаемые #Зеленский #президент #Лисичанск #Сватово #Польша #Турция #Путин #Европа #ЕС #Евросоюз #Часов_Яр #Константиновка #Краматорск #Макеевка #танк #БМП #запад #Красный_Лиман #Славянск #теракт #Дружковка #ВКС #Северск #разведка #Народный_фронт #ПВО #РЭБ #спутники #НАТО #Запад #космос #история #ВОВ #Великая_Отечественная #автоматизация #СССР #Советский_Союз #артиллерия #мины #переговоры #экономика #ВВП #Днепр #сапёры #наступление #Град #РСЗО #ТЦК #Дальний_Восток #Кавказ #Закавказье #МЧС #МВД #Закарпатье #ТЭЦ #Польша #Венгрия #Румыния #заводы #энергетика #Николаев #добровольцы #Одесса #Киев #Львов #мобилизация #техника #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФТГ- канал Виталия Киселёва: t.me/kommunistНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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новости, россия, лнр, украина, киселев, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, видео, всу, вс рф, бпла, сво, экономика, тэц
Новости, Россия, ЛНР, Украина, Киселев, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, Видео, ВСУ, ВС РФ, БПЛА, СВО, экономика, ТЭЦ

Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ

12:02 20.02.2025
 
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Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, куда дальше будут двигаться вооружённые силы России, объяснил, как справляться с украинскими беспилотниками на фронте и как ослабление энергетики Украины повлияет на ход боевых действий.

00:29 – О ситуации на Луганском направлении;
07:51 – Куда дальше будут двигаться ВС РФ;
10:48 – Об эффективности уничтожения российскими войсками вражеской артиллерии и дронов;
14:46 – Об украинских БПЛА на фронте;
18:01 – Как Россия будет разминировать территории для ускорения наступления;
21:25 – О влиянии СВО на экономику России;
25:29 – Об ударах по Николаевской ТЭЦ и ослаблении энергетики Украины

#Киселёв #ЛНР #Луганск #Терны #Оскол #Северский_Донец #оператор #БПЛА #дрон #беспилотник #FPV #артиллерия #Кременная #Херсон #Херсонская_область #Донбасс #Донецк #ДНР #уголь #ископаемые #Зеленский #президент #Лисичанск #Сватово #Польша #Турция #Путин #Европа #ЕС #Евросоюз #Часов_Яр #Константиновка #Краматорск #Макеевка #танк #БМП #запад #Красный_Лиман #Славянск #теракт #Дружковка #ВКС #Северск #разведка #Народный_фронт #ПВО #РЭБ #спутники #НАТО #Запад #космос #история #ВОВ #Великая_Отечественная #автоматизация #СССР #Советский_Союз #артиллерия #мины #переговоры #экономика #ВВП #Днепр #сапёры #наступление #Град #РСЗО #ТЦК #Дальний_Восток #Кавказ #Закавказье #МЧС #МВД #Закарпатье #ТЭЦ #Польша #Венгрия #Румыния #заводы #энергетика #Николаев #добровольцы #Одесса #Киев #Львов #мобилизация #техника #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ

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