Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, куда дальше будут двигаться вооружённые силы России, объяснил, как справляться с украинскими беспилотниками на фронте и как ослабление энергетики Украины повлияет на ход боевых действий.
00:29 – О ситуации на Луганском направлении;
07:51 – Куда дальше будут двигаться ВС РФ;
10:48 – Об эффективности уничтожения российскими войсками вражеской артиллерии и дронов;
14:46 – Об украинских БПЛА на фронте;
18:01 – Как Россия будет разминировать территории для ускорения наступления;
21:25 – О влиянии СВО на экономику России;
25:29 – Об ударах по Николаевской ТЭЦ и ослаблении энергетики Украины
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00:29 – О ситуации на Луганском направлении;
07:51 – Куда дальше будут двигаться ВС РФ;
10:48 – Об эффективности уничтожения российскими войсками вражеской артиллерии и дронов;
14:46 – Об украинских БПЛА на фронте;
18:01 – Как Россия будет разминировать территории для ускорения наступления;
21:25 – О влиянии СВО на экономику России;
25:29 – Об ударах по Николаевской ТЭЦ и ослаблении энергетики Украины
#Киселёв #ЛНР #Луганск #Терны #Оскол #Северский_Донец #оператор #БПЛА #дрон #беспилотник #FPV #артиллерия #Кременная #Херсон #Херсонская_область #Донбасс #Донецк #ДНР #уголь #ископаемые #Зеленский #президент #Лисичанск #Сватово #Польша #Турция #Путин #Европа #ЕС #Евросоюз #Часов_Яр #Константиновка #Краматорск #Макеевка #танк #БМП #запад #Красный_Лиман #Славянск #теракт #Дружковка #ВКС #Северск #разведка #Народный_фронт #ПВО #РЭБ #спутники #НАТО #Запад #космос #история #ВОВ #Великая_Отечественная #автоматизация #СССР #Советский_Союз #артиллерия #мины #переговоры #экономика #ВВП #Днепр #сапёры #наступление #Град #РСЗО #ТЦК #Дальний_Восток #Кавказ #Закавказье #МЧС #МВД #Закарпатье #ТЭЦ #Польша #Венгрия #Румыния #заводы #энергетика #Николаев #добровольцы #Одесса #Киев #Львов #мобилизация #техника #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ
ТГ- канал Виталия Киселёва: t.me/kommunist
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
10:44Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated PressВ качестве одной из целей СВО российским руководством было заявлено недопущение членства Украины в НАТО. И прошедшие в Эр-Рияде переговоры продемонстрировали, что лидер РФ Владимир Путин как никогда близок к выполнению этой задачи. Об этом написало американское издание Associated Press (AP)