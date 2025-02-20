https://ukraina.ru/20250220/1061221049.html

Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ

Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ - 20.02.2025 Украина.ру

Полковник Киселёв рассказал о ракетных ударах, которые помогут России нащупать дыру в обороне ВСУ

Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, куда дальше будут двигаться вооружённые силы России, объяснил, как... Украина.ру, 20.02.2025

2025-02-20T12:02

2025-02-20T12:02

2025-02-20T12:02

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Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о том, куда дальше будут двигаться вооружённые силы России, объяснил, как справляться с украинскими беспилотниками на фронте и как ослабление энергетики Украины повлияет на ход боевых действий.00:29 – О ситуации на Луганском направлении;07:51 – Куда дальше будут двигаться ВС РФ;10:48 – Об эффективности уничтожения российскими войсками вражеской артиллерии и дронов;14:46 – Об украинских БПЛА на фронте;18:01 – Как Россия будет разминировать территории для ускорения наступления;21:25 – О влиянии СВО на экономику России;25:29 – Об ударах по Николаевской ТЭЦ и ослаблении энергетики Украины#Киселёв #ЛНР #Луганск #Терны #Оскол #Северский_Донец #оператор #БПЛА #дрон #беспилотник #FPV #артиллерия #Кременная #Херсон #Херсонская_область #Донбасс #Донецк #ДНР #уголь #ископаемые #Зеленский #президент #Лисичанск #Сватово #Польша #Турция #Путин #Европа #ЕС #Евросоюз #Часов_Яр #Константиновка #Краматорск #Макеевка #танк #БМП #запад #Красный_Лиман #Славянск #теракт #Дружковка #ВКС #Северск #разведка #Народный_фронт #ПВО #РЭБ #спутники #НАТО #Запад #космос #история #ВОВ #Великая_Отечественная #автоматизация #СССР #Советский_Союз #артиллерия #мины #переговоры #экономика #ВВП #Днепр #сапёры #наступление #Град #РСЗО #ТЦК #Дальний_Восток #Кавказ #Закавказье #МЧС #МВД #Закарпатье #ТЭЦ #Польша #Венгрия #Румыния #заводы #энергетика #Николаев #добровольцы #Одесса #Киев #Львов #мобилизация #техника #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФТГ- канал Виталия Киселёва: t.me/kommunistНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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