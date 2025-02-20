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Зеленский сможет воевать, если пополнит ВСУ 18-25-летними - чиновник США
Зеленский сможет воевать, если пополнит ВСУ 18-25-летними - чиновник США - 20.02.2025 Украина.ру
Зеленский сможет воевать, если пополнит ВСУ 18-25-летними - чиновник США
В интересах Владимира Зеленского пойти на заключение мира, если он не сможет пополнить украинскую армию молодёжью 18-25 лет. Об этом заявил на условиях анонимности изданию The Economist высокопоставленный чиновник США.
2025-02-20T11:28
2025-02-20T11:28
2025-02-20T11:28
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Украинская армия испытывает дефицит в личном составе по качественным и количественным показателям, сказано в публикации. Там также приводится мнение высокопоставленного чиновника США о ситуации и путях выхода из неё."Если Зеленский может мобилизовать 18-летних и 20-летних мужчин, возможно, стоит воевать. Если он не может, ему следует пойти на самую выгодную сделку, на какую он способен", - заявил чиновник.С начала СВО на Украине был запрещён выезд за границу мужчин в возрасте 18-60 лет. С весны 2024 года мобилизации подлежат мужчины, достигшие возраста 25 лет (до этого – 27 лет).Снижение мобилизационного возраста до 18 лет было условием администрации Джо Байдена для продолжения военной и иной помои нынешнему руководству Украины. При администрации Дональда Трампа требованием к Киеву стало заключение "сделки", позволяющей остановить боевые действия на Украине и компенсировать США многомиллиардные расходы на поддержку украинского правительства в условиях СВО.Также в новостях: Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated Press
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, the economist, всу, мобилизация, демография
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, The Economist, ВСУ, мобилизация, демография
Зеленский сможет воевать, если пополнит ВСУ 18-25-летними - чиновник США
В интересах Владимира Зеленского пойти на заключение мира, если он не сможет пополнить украинскую армию молодёжью 18-25 лет. Об этом заявил на условиях анонимности изданию The Economist высокопоставленный чиновник США.