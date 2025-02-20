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Зеленский сможет воевать, если пополнит ВСУ 18-25-летними - чиновник США

Зеленский сможет воевать, если пополнит ВСУ 18-25-летними - чиновник США - 20.02.2025 Украина.ру

Зеленский сможет воевать, если пополнит ВСУ 18-25-летними - чиновник США

В интересах Владимира Зеленского пойти на заключение мира, если он не сможет пополнить украинскую армию молодёжью 18-25 лет. Об этом заявил на условиях анонимности изданию The Economist высокопоставленный чиновник США.

2025-02-20T11:28

2025-02-20T11:28

2025-02-20T11:28

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Украинская армия испытывает дефицит в личном составе по качественным и количественным показателям, сказано в публикации. Там также приводится мнение высокопоставленного чиновника США о ситуации и путях выхода из неё."Если Зеленский может мобилизовать 18-летних и 20-летних мужчин, возможно, стоит воевать. Если он не может, ему следует пойти на самую выгодную сделку, на какую он способен", - заявил чиновник.С начала СВО на Украине был запрещён выезд за границу мужчин в возрасте 18-60 лет. С весны 2024 года мобилизации подлежат мужчины, достигшие возраста 25 лет (до этого – 27 лет).Снижение мобилизационного возраста до 18 лет было условием администрации Джо Байдена для продолжения военной и иной помои нынешнему руководству Украины. При администрации Дональда Трампа требованием к Киеву стало заключение "сделки", позволяющей остановить боевые действия на Украине и компенсировать США многомиллиардные расходы на поддержку украинского правительства в условиях СВО.Также в новостях: Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО - американский Associated Press

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, the economist, всу, мобилизация, демография