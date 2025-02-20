Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ - 20.02.2025 Украина.ру
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Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ
Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ - 20.02.2025 Украина.ру
Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ
Освобождение Часова Яра даст большие перспективы, потому что это самая высокая точка Донбасса. Линия "Константиновка – Дружковка – Славянск" – это направление, где будет развиваться наступление ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-02-20T04:15
2025-02-20T04:15
россия
константиновка
донбасс
киселев
часов яр
краматорск
славянско-краматорская агломерация
славянск
северск
красный лиман
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В плане дальнейшего наступления наиболее перспективным выглядит район Часова Яра. Взятие этого города открывает ВС РФ выход к Славянску и Краматорску, сообщил эксперт. И вот между ними будет "окно", через которое ВС РФ смогут проламывать оборону ВСУ. Таким "окном" является село Дружковка, уточнил он.Все эти города лежат в низине, а из Часова Яра над ними можно вести визуальный контроль, корректировать огонь и проводить рекогносцировку для дальнейшего продвижения подразделений, отметил полковник запаса.Несколько дней подряд по ночам по этим городам отрабатывали российские ВКС: Константиновка, Краматорск, Северск, Красный Лиман. Это тоже облегчает продвижение в Часовом Яре, уточнил полковник запаса."Если ВСУ пытаются откуда-то подтащить поближе к городу две-три "коробочки", то по ним сразу же наносится поражение. Выявили БПЛА – ударили", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250219/1061179610.html
россия
константиновка
донбасс
часов яр
краматорск
славянско-краматорская агломерация
славянск
северск
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россия, константиновка, донбасс, киселев, часов яр, краматорск, славянско-краматорская агломерация, славянск, северск, красный лиман, сво, наступление, спецоперация
Россия, Константиновка, Донбасс, Киселев, Часов Яр, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, Славянск, Северск, Красный Лиман, СВО, наступление, Спецоперация

Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ

04:15 20.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождение Часова Яра даст большие перспективы, потому что это самая высокая точка Донбасса. Линия "Константиновка – Дружковка – Славянск" – это направление, где будет развиваться наступление ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
В плане дальнейшего наступления наиболее перспективным выглядит район Часова Яра. Взятие этого города открывает ВС РФ выход к Славянску и Краматорску, сообщил эксперт.
И вот между ними будет "окно", через которое ВС РФ смогут проламывать оборону ВСУ. Таким "окном" является село Дружковка, уточнил он.

"Линия "Константиновка – Дружковка – Славянск" – это направление, где наше наступление будет и дальше развиваться. Но понятно, что эти города мы будем обходить. А освобождение Часова Яра даст нам большие перспективы, потому что это самая высокая точка во всем Донбассе", – подчеркнул Киселев.

Все эти города лежат в низине, а из Часова Яра над ними можно вести визуальный контроль, корректировать огонь и проводить рекогносцировку для дальнейшего продвижения подразделений, отметил полковник запаса.
Несколько дней подряд по ночам по этим городам отрабатывали российские ВКС: Константиновка, Краматорск, Северск, Красный Лиман. Это тоже облегчает продвижение в Часовом Яре, уточнил полковник запаса.
"Если ВСУ пытаются откуда-то подтащить поближе к городу две-три "коробочки", то по ним сразу же наносится поражение. Выявили БПЛА – ударили", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Захар Прилепин интервью - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 06:00
Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску"Мы вырастили обезьяну Запада. Надо уметь жить без Америки!" — заявил известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру, обсуждая перспективы переговоров США и России.
 
РоссияКонстантиновкаДонбассКиселевЧасов ЯрКраматорскСлавянско-Краматорская агломерацияСлавянскСеверскКрасный ЛиманСВОнаступлениеСпецоперация
 
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