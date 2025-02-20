Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Освобождение Часова Яра даст большие перспективы, потому что это самая высокая точка Донбасса. Линия "Константиновка – Дружковка – Славянск" – это направление, где будет развиваться наступление ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
В плане дальнейшего наступления наиболее перспективным выглядит район Часова Яра. Взятие этого города открывает ВС РФ выход к Славянску и Краматорску, сообщил эксперт.
И вот между ними будет "окно", через которое ВС РФ смогут проламывать оборону ВСУ. Таким "окном" является село Дружковка, уточнил он.
"Линия "Константиновка – Дружковка – Славянск" – это направление, где наше наступление будет и дальше развиваться. Но понятно, что эти города мы будем обходить. А освобождение Часова Яра даст нам большие перспективы, потому что это самая высокая точка во всем Донбассе", – подчеркнул Киселев.
Все эти города лежат в низине, а из Часова Яра над ними можно вести визуальный контроль, корректировать огонь и проводить рекогносцировку для дальнейшего продвижения подразделений, отметил полковник запаса.
Несколько дней подряд по ночам по этим городам отрабатывали российские ВКС: Константиновка, Краматорск, Северск, Красный Лиман. Это тоже облегчает продвижение в Часовом Яре, уточнил полковник запаса.
"Если ВСУ пытаются откуда-то подтащить поближе к городу две-три "коробочки", то по ним сразу же наносится поражение. Выявили БПЛА – ударили", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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