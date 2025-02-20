https://ukraina.ru/20250220/1061214802.html

Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ

Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ - 20.02.2025 Украина.ру

Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ

Освобождение Часова Яра даст большие перспективы, потому что это самая высокая точка Донбасса. Линия "Константиновка – Дружковка – Славянск" – это направление, где будет развиваться наступление ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-02-20T04:15

2025-02-20T04:15

2025-02-20T04:15

россия

константиновка

донбасс

киселев

часов яр

краматорск

славянско-краматорская агломерация

славянск

северск

красный лиман

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В плане дальнейшего наступления наиболее перспективным выглядит район Часова Яра. Взятие этого города открывает ВС РФ выход к Славянску и Краматорску, сообщил эксперт. И вот между ними будет "окно", через которое ВС РФ смогут проламывать оборону ВСУ. Таким "окном" является село Дружковка, уточнил он.Все эти города лежат в низине, а из Часова Яра над ними можно вести визуальный контроль, корректировать огонь и проводить рекогносцировку для дальнейшего продвижения подразделений, отметил полковник запаса.Несколько дней подряд по ночам по этим городам отрабатывали российские ВКС: Константиновка, Краматорск, Северск, Красный Лиман. Это тоже облегчает продвижение в Часовом Яре, уточнил полковник запаса."Если ВСУ пытаются откуда-то подтащить поближе к городу две-три "коробочки", то по ним сразу же наносится поражение. Выявили БПЛА – ударили", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250219/1061179610.html

россия

константиновка

донбасс

часов яр

краматорск

славянско-краматорская агломерация

славянск

северск

красный лиман

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