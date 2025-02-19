Купянск и Волчанск: Онуфриенко объяснил, чем отличаются эти укрепрайоны и какие у них особенности
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Наступление на Купянск возможно только одновременно по двум берегам. Мощнейший укрепрайон ВСУ, расположенный в Купянске, создан и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
На днях Минобороны РФ сообщило освобождении поселка Фиголевка в Харьковской области, таким образом еще больше расширив плацдарм на правом (западном) берегу Оскола.
Севернее плацдарма в Двуречной российские войска также переправились чуть южнее села Тополи, сообщил эксперт. Это отвлекает внимание ВСУ, а в случае успеха позволит занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск, объяснил он.
"Наступление на Купянск возможно только по двум берегам. Мощнейший укрепрайон, расположенный в Купянске, создан и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам. Сейчас плацдарм на западном берегу очень быстро расширяется", — подчеркнул Онуфриенко.
Что касается приоритетности целей, то, по сравнению с Купянском, Волчанск расположен намного дальше. Там создан серьезный укрепрайон, к нему привлечено основное внимание противника, отметил обозреватель.
Но эта операция пока не тех масштабов, которые проводятся российским командованием. Она требует значительно больших сил. В Волчанске бои идут с весны 2024 года в центре города без существенного продвижения, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:46Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами