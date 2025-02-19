https://ukraina.ru/20250219/1061182511.html

Купянск и Волчанск: Онуфриенко объяснил, чем отличаются эти укрепрайоны и какие у них особенности

Купянск и Волчанск: Онуфриенко объяснил, чем отличаются эти укрепрайоны и какие у них особенности - 19.02.2025 Украина.ру

Купянск и Волчанск: Онуфриенко объяснил, чем отличаются эти укрепрайоны и какие у них особенности

Наступление на Купянск возможно только одновременно по двум берегам. Мощнейший укрепрайон ВСУ, расположенный в Купянске, создан и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-02-19T03:15

2025-02-19T03:15

2025-02-19T03:15

новости

купянск

оскол

россия

михаил онуфриенко

всу

вс рф

волчанск

купянское направление

плацдарм

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На днях Минобороны РФ сообщило освобождении поселка Фиголевка в Харьковской области, таким образом еще больше расширив плацдарм на правом (западном) берегу Оскола.Севернее плацдарма в Двуречной российские войска также переправились чуть южнее села Тополи, сообщил эксперт. Это отвлекает внимание ВСУ, а в случае успеха позволит занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск, объяснил он.Что касается приоритетности целей, то, по сравнению с Купянском, Волчанск расположен намного дальше. Там создан серьезный укрепрайон, к нему привлечено основное внимание противника, отметил обозреватель.Но эта операция пока не тех масштабов, которые проводятся российским командованием. Она требует значительно больших сил. В Волчанске бои идут с весны 2024 года в центре города без существенного продвижения, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061177163.html

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