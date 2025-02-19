Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск - 19.02.2025 Украина.ру
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Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск - 19.02.2025 Украина.ру
Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
За последние двое суток продвижение на плацдарме в районе Двуречной по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово, там было освобождено порядка 20 квадрантных километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-02-19T05:45
2025-02-19T05:45
новости
россия
оскол
курахово
вс рф
всу
плацдарм
наступление
сво
купянск
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На днях Минобороны РФ сообщило освобождении поселка Фиголевка в Харьковской области, таким образом еще больше расширив плацдарм на правом (западном) берегу Оскола.По словам эксперта, наступление на Купянск возможно только по двум берегам. Мощнейший укрепрайон противника выстроен и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам, отметил он.Столько же освобождено российскими войсками в районе Двуречной. Кроме Фиголевки под контролем ВС РФ уже около полудюжины сел. И севернее плацдарма российские войска переправились чуть южнее села Тополи, отметил обозреватель.Это отвлекает внимание противника, а в случае успеха позволит ВС РФ занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250218/1061171125.html
россия
оскол
курахово
купянск
купянское направление
харьковская область
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Новости
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новости, россия, оскол, курахово, вс рф, всу, плацдарм, наступление, сво, купянск, купянское направление, харьковская область, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Курахово, ВС РФ, ВСУ, плацдарм, наступление, СВО, Купянск, Купянское направление, Харьковская область, Спецоперация

Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск

05:45 19.02.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" в Южном секторе СВО
Боевая работа САУ Мста-С в Южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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За последние двое суток продвижение на плацдарме в районе Двуречной по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово, там было освобождено порядка 20 квадрантных километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
На днях Минобороны РФ сообщило освобождении поселка Фиголевка в Харьковской области, таким образом еще больше расширив плацдарм на правом (западном) берегу Оскола.
По словам эксперта, наступление на Купянск возможно только по двум берегам. Мощнейший укрепрайон противника выстроен и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам, отметил он.

"Сейчас плацдарм на западном берегу очень быстро расширяется. За последние двое суток продвижение на этом плацдарме по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово, там освобождено порядка 20 квадратных километров", — подчеркнул Онуфриенко.

Столько же освобождено российскими войсками в районе Двуречной. Кроме Фиголевки под контролем ВС РФ уже около полудюжины сел. И севернее плацдарма российские войска переправились чуть южнее села Тополи, отметил обозреватель.
Это отвлекает внимание противника, а в случае успеха позволит ВС РФ занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияОсколКураховоВС РФВСУплацдармнаступлениеСВОКупянскКупянское направлениеХарьковская областьСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску
05:45Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
05:42Failed state: жизни на Украине не будет и после мира
05:30"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"
05:17Экономика Украины и война: отключения света, реакторный скандал и минеральный рэкет
05:15"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску
05:00Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ
04:45"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть
04:30"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны
04:15"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО
04:00Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ
03:45Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола
03:30Где тонко, там и рвется: Ермаков о том, зачем Киев отправил в Покровск "птиц" Мадьяра и окопное "мясо"
03:15Купянск и Волчанск: Онуфриенко объяснил, чем отличаются эти укрепрайоны и какие у них особенности
03:00"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область
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