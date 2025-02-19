Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
За последние двое суток продвижение на плацдарме в районе Двуречной по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово, там было освобождено порядка 20 квадрантных километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
На днях Минобороны РФ сообщило освобождении поселка Фиголевка в Харьковской области, таким образом еще больше расширив плацдарм на правом (западном) берегу Оскола.
По словам эксперта, наступление на Купянск возможно только по двум берегам. Мощнейший укрепрайон противника выстроен и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам, отметил он.
"Сейчас плацдарм на западном берегу очень быстро расширяется. За последние двое суток продвижение на этом плацдарме по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово, там освобождено порядка 20 квадратных километров", — подчеркнул Онуфриенко.
Столько же освобождено российскими войсками в районе Двуречной. Кроме Фиголевки под контролем ВС РФ уже около полудюжины сел. И севернее плацдарма российские войска переправились чуть южнее села Тополи, отметил обозреватель.
Это отвлекает внимание противника, а в случае успеха позволит ВС РФ занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
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