https://ukraina.ru/20250219/1061170747.html

Где тонко, там и рвется: Ермаков о том, зачем Киев отправил в Покровск "птиц" Мадьяра и окопное "мясо"

Где тонко, там и рвется: Ермаков о том, зачем Киев отправил в Покровск "птиц" Мадьяра и окопное "мясо" - 19.02.2025 Украина.ру

Где тонко, там и рвется: Ермаков о том, зачем Киев отправил в Покровск "птиц" Мадьяра и окопное "мясо"

ВСУ хорошо понимают, что у них очень "тонко" с обороной в Красноармейске. Поэтому они будут накидывать туда и "мобилизованное мясо", и боеспособные части вроде спецназа "Скала". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-02-19T03:30

2025-02-19T03:30

2025-02-19T03:30

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Существует мнение, что общий подход Начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заключается в том, что на поле боя самые сильные российские подразделения должны бить самые слабые подразделения ВСУ.По словам Ермакова, это правильная установка, потому что "где тонко, там и рвется". Война — это "путь коварства и обмана". Это не "кровавый спорт", где сражаются самые сильные соперники. И не шахматы, где нужно играть с более опытным соперником, чтобы поднять свой уровень мастерства, добавил он.Но другое дело, что Украина тоже понимает эту логику российского командования, указал журналист.С другой стороны, нацисты из 3-й штурмовой бригады ВСУ почему-то находятся не на самом острие атаки, а торчат возле Сватово, указал он.Он предположил, что украинские военные ждут, когда ВС РФ зайдут в Купянск. После чего они, как в Авдеевке, залетят туда в последний момент, чтобы "посидеть на одном из заводов в окружении, пофоткаться и уехать", иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061169412.html

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