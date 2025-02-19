Где тонко, там и рвется: Ермаков о том, зачем Киев отправил в Покровск "птиц" Мадьяра и окопное "мясо"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
ВСУ хорошо понимают, что у них очень "тонко" с обороной в Красноармейске. Поэтому они будут накидывать туда и "мобилизованное мясо", и боеспособные части вроде спецназа "Скала". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Существует мнение, что общий подход Начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заключается в том, что на поле боя самые сильные российские подразделения должны бить самые слабые подразделения ВСУ.
По словам Ермакова, это правильная установка, потому что "где тонко, там и рвется". Война — это "путь коварства и обмана". Это не "кровавый спорт", где сражаются самые сильные соперники. И не шахматы, где нужно играть с более опытным соперником, чтобы поднять свой уровень мастерства, добавил он.
Но другое дело, что Украина тоже понимает эту логику российского командования, указал журналист.
" Уже поступают сообщения, что нацист [Роберт Броуди с позывным] Мадьяр прибыл под Красноармейск со своими "птахами". То есть они понимают, что у них там тонко. Они будут туда накидывать и мобилизованное "мясо", и боеспособные части вроде спецназа "Скала", — подчеркнул Ермаков.
С другой стороны, нацисты из 3-й штурмовой бригады ВСУ почему-то находятся не на самом острие атаки, а торчат возле Сватово, указал он.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
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