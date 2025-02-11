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Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США

Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США - 11.02.2025 Украина.ру

Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США

Financial Times предупреждает о начале нового витка торговой войны США и Китая в случае, если стороны не урегулируют разногласия до того, как в силу вступят ответные китайские пошлины на американские товары.

2025-02-11T06:45

2025-02-11T06:45

2025-02-11T06:45

эксклюзив

кнр (китай)

китай

сша

financial times

торговая война

экспортные пошлины

дональд трамп

товары

аналитика

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Но даже в том случае, если Пекин и Вашингтон урегулируют часть проблем, торговая война всё равно неизбежна — разногласия между странами носят принципиальный характер.Главная претензия со стороны США и лично Трампа к Китаю состоит в том, что КНР не стала довольствоваться ролью производителя ширпотреба в созданной США модели глобализации, а перехватила управление этой моделью, превратившись в производителя товаров с высокой добавленной стоимостью.Эти товары как раз выпускали США и по ряду направлений американские компании сталкиваются с ожесточённой конкуренцией с китайскими компаниями примерно с 2017 года. В этот момент взошла звезда корпорации Huawei, которая укрепила свои позиции на рынке телекоммуникационного оборудования и стала активно наращивать продажи на рынке смартфонов. Это произошло уже во время президентства Трампа, который в 2016 году критиковал неравноценную торговлю США с Китаем. А в 2018 году США стали вводить санкции против китайских компаний, что продолжили делать и при Байдене, продемонстрировав преемственность между разными администрациями. Санкций с того момента стало только больше, равно как и отраслей, где американцам всё тяжелее в открытом бою — без санкций и пошлин — конкурировать с Китаем.Тем интереснее, в каких отраслях противоречия носят наиболее ожесточённый характер.ЭлектроникаПервым под удар попала Huawei с её базовыми станциями для сетей 5G. Дело было в 2018 году и США тщательно проследили, чтобы базовые станции компании были демонтированы в США, а их союзники запретили устанавливать оборудование от Huawei. Впрочем, это не помогло: аналитики из Dell’Oro Group установили, что доля Huawei на мировом телекоммуникационном рынке в 2023 году составила 30%, увеличившись на 2% по сравнению с 2022 годом. На втором месте — Nokia с долей 15% мирового рынка, на третьем — Ericsson (14%). Далее идут ZTE (11%) и Cisco (6%). Как видно, этот бой американские и европейские корпорации проиграли, а санкции им не помогли.Та же история со смартфонами. Ещё в 2018 году Huawei обошла Apple по поставкам смартфонов, а в 2020-м ненадолго сдвинула с первого места и Samsung. Затем в отношении китайской компании были введены масштабные санкции. В 2022 году санкции ужесточили до предела. Как итог, в последнем квартале 2024 года корпорация вернула себе первое место по продажам на китайском рынке смартфонов. К слову, продажи Apple на китайском рынке упали на 18,2% — её продукция не выдерживает конкуренции с китайскими брендами. Среди американских смартфонов в топе по продажам на мировом рынке держится лишь Apple — Google, "подарившая" миру Andorid своё "железное" направление не вытягивает.Ещё корпорация удерживает мировое лидерство на рынке носимой электроники, освоила выпуск ИИ-ускорителей Ascend 910B и семь лет подряд удерживает лидерство на китайском рынке облачных вычислений.Заодно Huawei вернулась в топы мировых разработчиков процессоров, перезапустив выпуск чипов Kirin, однако её доля на мировом рынке по данному направлению пока не превышает 3%. Ближайший конкурент — Samsung с 7% долей, но у южнокорейского гиганта есть свои фабрики. Однако до лидера мирового рынка — американской Qualcomm, контролирующей 40% рынка, китайскому гиганту очень далеко.Опять же, за мировой рынок смартфонов сражается лишь Apple и то в специфичном сегменте, зато на рынке мобильных процессоров США пока бояться нечего.В сухую проигран мировой рынок камер видеонаблюдения — доля китайской компании Hikvision по итогам 2023 года превысила 38%. Санкции против компании ввели в 2022 году. С дронами ситуация ещё плачевнее для США: к началу "двадцатых" доля DJI на мировом рынке квадрокоптеров превышала 70%, а затем сократилась до 54% — часть рынка заняли её китайские конкуренты. США на этом рынке нет — сооснователь DJI с рынка ушёл примерно в 2016 году.Отдельный фронт технологической войны — производство электромобилей, уже давно превратившихся в смартфоны на колёсах. Это направление было особо важным для администрации Байдена. Теперь это важное направление для Илона Маска, чья Tesla столкнулась с падением продаж. По итогам 2024 года продажи Tesla на мировом рынке сократились на 1%, но в Китае с Германией рухнули на 59,5%, во Франции на 63%, а Калифорнии на 11%. Для понимания: у BYD проблем с продажами нет (в 2024 году она продала 4,27 млн машин, что на 41,3% больше, чем годом ранее), хотя доступ на американский рынок для BYD уже закрыт.ПолупроводникиОтдельная проблема — производство полупроводников и комплектующих для компьютеров.С января по октябрь 2024 года Китай поставил на экспорт интегральных микросхем на общую сумму 130,9 млрд долларов, что на 19,6 % больше показателей аналогичного периода прошлого года. Больше обеспечил только экспорт одежды — 131,2 млрд долларов, но разрыв незначителен.При этом импорт чипов в Китай всё равно значительно превышает экспорт, поскольку за десять месяцев этого года он вырос на 11,3% до 315 млрд долларов, однако производство чипов в КНР активно растёт и за последние 10 лет КНР достигла значимых успехов на отдельных рынках полупроводниковой продукции.США при Байдене стали активно сдерживать китайскую полупроводниковую промышленность, введя против неё санкции. Чипы в КНР производят 44 фабрики, ещё 23 завода строятся. Китай успешно увеличивает свою рыночную долю на рынке зрелых техпроцессов больше 28 нм) и к 2027 году доля КНР на этом рынке вырастет с 29% до 33%, тогда как Тайваня (мировой лидер по тонким техпроцессам) сократится с 49% до 42%, США опустятся с 6% до 5%, а Южная Корея сохранит свои 4%. Для понимания: 70% мирового потребления чипов приходится на зрелые техпроцессы и половину этого рынка будет контролировать Китай.Создание в 2016 году компании YMTC обернулось к 2022 году обвалом цен на SSD-накопители — Китай не только научился производить память нового поколения, но и начал выпускать её в гигантских объёмах, изменив расклад на мировом рынке. Внесение компании в американские санкционные списки не смогло остановить YMTC: в прошлом году она освоила массовое производство 232-слойных чипов памяти с рекордной ёмкостью хранения.Ничуть не лучше для китайских конкурентов и расклад на мировом рынке дисплеев. Многие годы на рынке ЖК-панелей и OLED-дисплеев доминировала Южная Корея — OLED-экраны были конкурентным преимуществом смартфонов от корпорации Samsung. Но затем началось восхождение звезды китайской BOE Technology Group. Сперва она захватила рынок ЖК-панелей, доведя рыночную долю по итогам 2023 года до 26,5%, а теперь штурмует мировой рынок OLED. Сейчас китайская компания контролирует 12% мирового рынка, но BOE строит новые заводы и активно инвестирует в разработку. А в США тем временем обсуждается необходимость её внесения в санкционные списки — под предлогом, разумеется, защиты национальной безопасности.Главный вопрос — удастся ли китайским инженерам импортозаместить используемые для производства чипов литографы нидерландской ASML, которые США запретили поставлять на материковый Китай. Технологию производства 3-нм чипов китайские инженеры уже разработали и запатентовали, но когда начнётся их серийный выпуск — не ясно.Тем не менее, по итогам 2024 года в мировом топ-10 производителей полупроводников на США приходилось 7 компаний, однако большинство из них выпускало чипы в Юго-Восточной Азии, а содержащая собственные фабрики корпорация Intelсвалилась в глубокий кризис.ИИНаделал шуму и китайский ИИ DeepSeek. Сперва он обвалил капитализацию корпорации Nvidia, чьи ускорители используются для обучения нейросетей фактом своего появления, а также заявленной низкой стоимостью обучения модели и нетребовательности к аппаратному обеспечению. Затем западные СМИ стали сообщать, что DeepSeek небезопасен, обучался дольше и на украденных у американской OpenAI данных, да и само обучение обошлось значительно дороже заявленной суммы.Проще говоря, сперва рынки не замечали DeepSeek, затем испугались и рухнули, а после стали убеждать, что ИИ от КНР не так страшен, как его малюют. Однако союзники США один за другими стали вводить у себя запреты на использование китайского ИИ по соображениям госбезопасности.Тема ИИ не просто так всполошила рынки и чиновников: предполагалось, что в этой сфере у США нет конкурентов (Китай в части разработки ИИ предусмотрительно обложили санкциями) и генеративный ИИ к 2032 году позволит США увеличить свой ВВП на 1 трлн долларов, повысив производительность труда на 1,7-3,5% в течение 10 лет. В ИИ верили, как в революционное изобретение, эдакую палочку-выручалочку, а оказалось, что она уже есть у Китая.***Продолжать летопись с "отжимом" китайскими бизнесом рынков у американских компаний можно должно. Но сути это не меняет: Китай стал опасным конкурентом для США в сфере высоких технологий, которые являются залогом благополучия для американских корпораций и поводом для гордости у американских чиновников и обывателей.Хай-тек для США принципиально важен: доля всего информационного сектора в американском ВВП выросла с 2% в 1997 году до 4% и 6% в 2008 и 2016 годах соответственно, а в 2021 году и вовсе превысила 8,5%. И это минимальная оценка — многие IT компании формируют спрос на кадры и инфраструктуру, поэтому вклад отрасли в американскую экономику ещё выше.Хай-тек принципиально важен и для Трампа — его поддержали олигархи Силиконовой доли, уставшие от ограничений демократической администрации.Не менее важна отрасль и для Китая: на неё приходится 10% ВВП и в ней сконцентрирована надежда китайского народа и правительства на светлое будущее.Следовательно, биться на этом фронте Китай и США будут с особым ожесточением до тех пор, пока не поделят мир на изолированные части, куда будет закрыт вход для продукции заклятого врага.Подробнее о том, как действует новая администрация США - в статье Ивана Лизана Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа

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эксклюзив, кнр (китай), китай, сша, financial times, торговая война, экспортные пошлины, дональд трамп, товары