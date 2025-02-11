Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США - 11.02.2025 Украина.ру
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Аналитика
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Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США
Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США - 11.02.2025 Украина.ру
Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США
Financial Times предупреждает о начале нового витка торговой войны США и Китая в случае, если стороны не урегулируют разногласия до того, как в силу вступят ответные китайские пошлины на американские товары.
2025-02-11T06:45
2025-02-11T06:45
эксклюзив
кнр (китай)
китай
сша
financial times
торговая война
экспортные пошлины
дональд трамп
товары
аналитика
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Но даже в том случае, если Пекин и Вашингтон урегулируют часть проблем, торговая война всё равно неизбежна — разногласия между странами носят принципиальный характер.Главная претензия со стороны США и лично Трампа к Китаю состоит в том, что КНР не стала довольствоваться ролью производителя ширпотреба в созданной США модели глобализации, а перехватила управление этой моделью, превратившись в производителя товаров с высокой добавленной стоимостью.Эти товары как раз выпускали США и по ряду направлений американские компании сталкиваются с ожесточённой конкуренцией с китайскими компаниями примерно с 2017 года. В этот момент взошла звезда корпорации Huawei, которая укрепила свои позиции на рынке телекоммуникационного оборудования и стала активно наращивать продажи на рынке смартфонов. Это произошло уже во время президентства Трампа, который в 2016 году критиковал неравноценную торговлю США с Китаем. А в 2018 году США стали вводить санкции против китайских компаний, что продолжили делать и при Байдене, продемонстрировав преемственность между разными администрациями. Санкций с того момента стало только больше, равно как и отраслей, где американцам всё тяжелее в открытом бою — без санкций и пошлин — конкурировать с Китаем.Тем интереснее, в каких отраслях противоречия носят наиболее ожесточённый характер.ЭлектроникаПервым под удар попала Huawei с её базовыми станциями для сетей 5G. Дело было в 2018 году и США тщательно проследили, чтобы базовые станции компании были демонтированы в США, а их союзники запретили устанавливать оборудование от Huawei. Впрочем, это не помогло: аналитики из Dell’Oro Group установили, что доля Huawei на мировом телекоммуникационном рынке в 2023 году составила 30%, увеличившись на 2% по сравнению с 2022 годом. На втором месте — Nokia с долей 15% мирового рынка, на третьем — Ericsson (14%). Далее идут ZTE (11%) и Cisco (6%). Как видно, этот бой американские и европейские корпорации проиграли, а санкции им не помогли.Та же история со смартфонами. Ещё в 2018 году Huawei обошла Apple по поставкам смартфонов, а в 2020-м ненадолго сдвинула с первого места и Samsung. Затем в отношении китайской компании были введены масштабные санкции. В 2022 году санкции ужесточили до предела. Как итог, в последнем квартале 2024 года корпорация вернула себе первое место по продажам на китайском рынке смартфонов. К слову, продажи Apple на китайском рынке упали на 18,2% — её продукция не выдерживает конкуренции с китайскими брендами. Среди американских смартфонов в топе по продажам на мировом рынке держится лишь Apple — Google, "подарившая" миру Andorid своё "железное" направление не вытягивает.Ещё корпорация удерживает мировое лидерство на рынке носимой электроники, освоила выпуск ИИ-ускорителей Ascend 910B и семь лет подряд удерживает лидерство на китайском рынке облачных вычислений.Заодно Huawei вернулась в топы мировых разработчиков процессоров, перезапустив выпуск чипов Kirin, однако её доля на мировом рынке по данному направлению пока не превышает 3%. Ближайший конкурент — Samsung с 7% долей, но у южнокорейского гиганта есть свои фабрики. Однако до лидера мирового рынка — американской Qualcomm, контролирующей 40% рынка, китайскому гиганту очень далеко.Опять же, за мировой рынок смартфонов сражается лишь Apple и то в специфичном сегменте, зато на рынке мобильных процессоров США пока бояться нечего.В сухую проигран мировой рынок камер видеонаблюдения — доля китайской компании Hikvision по итогам 2023 года превысила 38%. Санкции против компании ввели в 2022 году. С дронами ситуация ещё плачевнее для США: к началу "двадцатых" доля DJI на мировом рынке квадрокоптеров превышала 70%, а затем сократилась до 54% — часть рынка заняли её китайские конкуренты. США на этом рынке нет — сооснователь DJI с рынка ушёл примерно в 2016 году.Отдельный фронт технологической войны — производство электромобилей, уже давно превратившихся в смартфоны на колёсах. Это направление было особо важным для администрации Байдена. Теперь это важное направление для Илона Маска, чья Tesla столкнулась с падением продаж. По итогам 2024 года продажи Tesla на мировом рынке сократились на 1%, но в Китае с Германией рухнули на 59,5%, во Франции на 63%, а Калифорнии на 11%. Для понимания: у BYD проблем с продажами нет (в 2024 году она продала 4,27 млн машин, что на 41,3% больше, чем годом ранее), хотя доступ на американский рынок для BYD уже закрыт.ПолупроводникиОтдельная проблема — производство полупроводников и комплектующих для компьютеров.С января по октябрь 2024 года Китай поставил на экспорт интегральных микросхем на общую сумму 130,9 млрд долларов, что на 19,6 % больше показателей аналогичного периода прошлого года. Больше обеспечил только экспорт одежды — 131,2 млрд долларов, но разрыв незначителен.При этом импорт чипов в Китай всё равно значительно превышает экспорт, поскольку за десять месяцев этого года он вырос на 11,3% до 315 млрд долларов, однако производство чипов в КНР активно растёт и за последние 10 лет КНР достигла значимых успехов на отдельных рынках полупроводниковой продукции.США при Байдене стали активно сдерживать китайскую полупроводниковую промышленность, введя против неё санкции. Чипы в КНР производят 44 фабрики, ещё 23 завода строятся. Китай успешно увеличивает свою рыночную долю на рынке зрелых техпроцессов больше 28 нм) и к 2027 году доля КНР на этом рынке вырастет с 29% до 33%, тогда как Тайваня (мировой лидер по тонким техпроцессам) сократится с 49% до 42%, США опустятся с 6% до 5%, а Южная Корея сохранит свои 4%. Для понимания: 70% мирового потребления чипов приходится на зрелые техпроцессы и половину этого рынка будет контролировать Китай.Создание в 2016 году компании YMTC обернулось к 2022 году обвалом цен на SSD-накопители — Китай не только научился производить память нового поколения, но и начал выпускать её в гигантских объёмах, изменив расклад на мировом рынке. Внесение компании в американские санкционные списки не смогло остановить YMTC: в прошлом году она освоила массовое производство 232-слойных чипов памяти с рекордной ёмкостью хранения.Ничуть не лучше для китайских конкурентов и расклад на мировом рынке дисплеев. Многие годы на рынке ЖК-панелей и OLED-дисплеев доминировала Южная Корея — OLED-экраны были конкурентным преимуществом смартфонов от корпорации Samsung. Но затем началось восхождение звезды китайской BOE Technology Group. Сперва она захватила рынок ЖК-панелей, доведя рыночную долю по итогам 2023 года до 26,5%, а теперь штурмует мировой рынок OLED. Сейчас китайская компания контролирует 12% мирового рынка, но BOE строит новые заводы и активно инвестирует в разработку. А в США тем временем обсуждается необходимость её внесения в санкционные списки — под предлогом, разумеется, защиты национальной безопасности.Главный вопрос — удастся ли китайским инженерам импортозаместить используемые для производства чипов литографы нидерландской ASML, которые США запретили поставлять на материковый Китай. Технологию производства 3-нм чипов китайские инженеры уже разработали и запатентовали, но когда начнётся их серийный выпуск — не ясно.Тем не менее, по итогам 2024 года в мировом топ-10 производителей полупроводников на США приходилось 7 компаний, однако большинство из них выпускало чипы в Юго-Восточной Азии, а содержащая собственные фабрики корпорация Intelсвалилась в глубокий кризис.ИИНаделал шуму и китайский ИИ DeepSeek. Сперва он обвалил капитализацию корпорации Nvidia, чьи ускорители используются для обучения нейросетей фактом своего появления, а также заявленной низкой стоимостью обучения модели и нетребовательности к аппаратному обеспечению. Затем западные СМИ стали сообщать, что DeepSeek небезопасен, обучался дольше и на украденных у американской OpenAI данных, да и само обучение обошлось значительно дороже заявленной суммы.Проще говоря, сперва рынки не замечали DeepSeek, затем испугались и рухнули, а после стали убеждать, что ИИ от КНР не так страшен, как его малюют. Однако союзники США один за другими стали вводить у себя запреты на использование китайского ИИ по соображениям госбезопасности.Тема ИИ не просто так всполошила рынки и чиновников: предполагалось, что в этой сфере у США нет конкурентов (Китай в части разработки ИИ предусмотрительно обложили санкциями) и генеративный ИИ к 2032 году позволит США увеличить свой ВВП на 1 трлн долларов, повысив производительность труда на 1,7-3,5% в течение 10 лет. В ИИ верили, как в революционное изобретение, эдакую палочку-выручалочку, а оказалось, что она уже есть у Китая.***Продолжать летопись с "отжимом" китайскими бизнесом рынков у американских компаний можно должно. Но сути это не меняет: Китай стал опасным конкурентом для США в сфере высоких технологий, которые являются залогом благополучия для американских корпораций и поводом для гордости у американских чиновников и обывателей.Хай-тек для США принципиально важен: доля всего информационного сектора в американском ВВП выросла с 2% в 1997 году до 4% и 6% в 2008 и 2016 годах соответственно, а в 2021 году и вовсе превысила 8,5%. И это минимальная оценка — многие IT компании формируют спрос на кадры и инфраструктуру, поэтому вклад отрасли в американскую экономику ещё выше.Хай-тек принципиально важен и для Трампа — его поддержали олигархи Силиконовой доли, уставшие от ограничений демократической администрации.Не менее важна отрасль и для Китая: на неё приходится 10% ВВП и в ней сконцентрирована надежда китайского народа и правительства на светлое будущее.Следовательно, биться на этом фронте Китай и США будут с особым ожесточением до тех пор, пока не поделят мир на изолированные части, куда будет закрыт вход для продукции заклятого врага.Подробнее о том, как действует новая администрация США - в статье Ивана Лизана Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
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Иван Лизан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, кнр (китай), китай, сша, financial times, торговая война, экспортные пошлины, дональд трамп, товары
Эксклюзив, КНР (Китай), Китай, США, Financial Times, торговая война, экспортные пошлины, Дональд Трамп, товары, Аналитика

Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США

06:45 11.02.2025
 
© Getty Images / Prasit photo
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Prasit photo
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Financial Times предупреждает о начале нового витка торговой войны США и Китая в случае, если стороны не урегулируют разногласия до того, как в силу вступят ответные китайские пошлины на американские товары.
Но даже в том случае, если Пекин и Вашингтон урегулируют часть проблем, торговая война всё равно неизбежна — разногласия между странами носят принципиальный характер.
Главная претензия со стороны США и лично Трампа к Китаю состоит в том, что КНР не стала довольствоваться ролью производителя ширпотреба в созданной США модели глобализации, а перехватила управление этой моделью, превратившись в производителя товаров с высокой добавленной стоимостью.
Эти товары как раз выпускали США и по ряду направлений американские компании сталкиваются с ожесточённой конкуренцией с китайскими компаниями примерно с 2017 года. В этот момент взошла звезда корпорации Huawei, которая укрепила свои позиции на рынке телекоммуникационного оборудования и стала активно наращивать продажи на рынке смартфонов. Это произошло уже во время президентства Трампа, который в 2016 году критиковал неравноценную торговлю США с Китаем. А в 2018 году США стали вводить санкции против китайских компаний, что продолжили делать и при Байдене, продемонстрировав преемственность между разными администрациями. Санкций с того момента стало только больше, равно как и отраслей, где американцам всё тяжелее в открытом бою — без санкций и пошлин — конкурировать с Китаем.
Тем интереснее, в каких отраслях противоречия носят наиболее ожесточённый характер.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Электроника
Первым под удар попала Huawei с её базовыми станциями для сетей 5G. Дело было в 2018 году и США тщательно проследили, чтобы базовые станции компании были демонтированы в США, а их союзники запретили устанавливать оборудование от Huawei. Впрочем, это не помогло: аналитики из Dell’Oro Group установили, что доля Huawei на мировом телекоммуникационном рынке в 2023 году составила 30%, увеличившись на 2% по сравнению с 2022 годом. На втором месте — Nokia с долей 15% мирового рынка, на третьем — Ericsson (14%). Далее идут ZTE (11%) и Cisco (6%). Как видно, этот бой американские и европейские корпорации проиграли, а санкции им не помогли.
Та же история со смартфонами. Ещё в 2018 году Huawei обошла Apple по поставкам смартфонов, а в 2020-м ненадолго сдвинула с первого места и Samsung. Затем в отношении китайской компании были введены масштабные санкции. В 2022 году санкции ужесточили до предела. Как итог, в последнем квартале 2024 года корпорация вернула себе первое место по продажам на китайском рынке смартфонов. К слову, продажи Apple на китайском рынке упали на 18,2% — её продукция не выдерживает конкуренции с китайскими брендами. Среди американских смартфонов в топе по продажам на мировом рынке держится лишь Apple — Google, "подарившая" миру Andorid своё "железное" направление не вытягивает.
Ещё корпорация удерживает мировое лидерство на рынке носимой электроники, освоила выпуск ИИ-ускорителей Ascend 910B и семь лет подряд удерживает лидерство на китайском рынке облачных вычислений.
Заодно Huawei вернулась в топы мировых разработчиков процессоров, перезапустив выпуск чипов Kirin, однако её доля на мировом рынке по данному направлению пока не превышает 3%. Ближайший конкурент — Samsung с 7% долей, но у южнокорейского гиганта есть свои фабрики. Однако до лидера мирового рынка — американской Qualcomm, контролирующей 40% рынка, китайскому гиганту очень далеко.
Опять же, за мировой рынок смартфонов сражается лишь Apple и то в специфичном сегменте, зато на рынке мобильных процессоров США пока бояться нечего.
В сухую проигран мировой рынок камер видеонаблюдения — доля китайской компании Hikvision по итогам 2023 года превысила 38%. Санкции против компании ввели в 2022 году. С дронами ситуация ещё плачевнее для США: к началу "двадцатых" доля DJI на мировом рынке квадрокоптеров превышала 70%, а затем сократилась до 54% — часть рынка заняли её китайские конкуренты. США на этом рынке нет — сооснователь DJI с рынка ушёл примерно в 2016 году.
Отдельный фронт технологической войны — производство электромобилей, уже давно превратившихся в смартфоны на колёсах. Это направление было особо важным для администрации Байдена. Теперь это важное направление для Илона Маска, чья Tesla столкнулась с падением продаж. По итогам 2024 года продажи Tesla на мировом рынке сократились на 1%, но в Китае с Германией рухнули на 59,5%, во Франции на 63%, а Калифорнии на 11%. Для понимания: у BYD проблем с продажами нет (в 2024 году она продала 4,27 млн машин, что на 41,3% больше, чем годом ранее), хотя доступ на американский рынок для BYD уже закрыт.
Полупроводники
Отдельная проблема — производство полупроводников и комплектующих для компьютеров.
С января по октябрь 2024 года Китай поставил на экспорт интегральных микросхем на общую сумму 130,9 млрд долларов, что на 19,6 % больше показателей аналогичного периода прошлого года. Больше обеспечил только экспорт одежды — 131,2 млрд долларов, но разрыв незначителен.
При этом импорт чипов в Китай всё равно значительно превышает экспорт, поскольку за десять месяцев этого года он вырос на 11,3% до 315 млрд долларов, однако производство чипов в КНР активно растёт и за последние 10 лет КНР достигла значимых успехов на отдельных рынках полупроводниковой продукции.
США при Байдене стали активно сдерживать китайскую полупроводниковую промышленность, введя против неё санкции. Чипы в КНР производят 44 фабрики, ещё 23 завода строятся. Китай успешно увеличивает свою рыночную долю на рынке зрелых техпроцессов больше 28 нм) и к 2027 году доля КНР на этом рынке вырастет с 29% до 33%, тогда как Тайваня (мировой лидер по тонким техпроцессам) сократится с 49% до 42%, США опустятся с 6% до 5%, а Южная Корея сохранит свои 4%. Для понимания: 70% мирового потребления чипов приходится на зрелые техпроцессы и половину этого рынка будет контролировать Китай.
Создание в 2016 году компании YMTC обернулось к 2022 году обвалом цен на SSD-накопители — Китай не только научился производить память нового поколения, но и начал выпускать её в гигантских объёмах, изменив расклад на мировом рынке. Внесение компании в американские санкционные списки не смогло остановить YMTC: в прошлом году она освоила массовое производство 232-слойных чипов памяти с рекордной ёмкостью хранения.
Ничуть не лучше для китайских конкурентов и расклад на мировом рынке дисплеев. Многие годы на рынке ЖК-панелей и OLED-дисплеев доминировала Южная Корея — OLED-экраны были конкурентным преимуществом смартфонов от корпорации Samsung. Но затем началось восхождение звезды китайской BOE Technology Group. Сперва она захватила рынок ЖК-панелей, доведя рыночную долю по итогам 2023 года до 26,5%, а теперь штурмует мировой рынок OLED. Сейчас китайская компания контролирует 12% мирового рынка, но BOE строит новые заводы и активно инвестирует в разработку. А в США тем временем обсуждается необходимость её внесения в санкционные списки — под предлогом, разумеется, защиты национальной безопасности.
Главный вопрос — удастся ли китайским инженерам импортозаместить используемые для производства чипов литографы нидерландской ASML, которые США запретили поставлять на материковый Китай. Технологию производства 3-нм чипов китайские инженеры уже разработали и запатентовали, но когда начнётся их серийный выпуск — не ясно.
Тем не менее, по итогам 2024 года в мировом топ-10 производителей полупроводников на США приходилось 7 компаний, однако большинство из них выпускало чипы в Юго-Восточной Азии, а содержащая собственные фабрики корпорация Intelсвалилась в глубокий кризис.
ИИ
Наделал шуму и китайский ИИ DeepSeek. Сперва он обвалил капитализацию корпорации Nvidia, чьи ускорители используются для обучения нейросетей фактом своего появления, а также заявленной низкой стоимостью обучения модели и нетребовательности к аппаратному обеспечению. Затем западные СМИ стали сообщать, что DeepSeek небезопасен, обучался дольше и на украденных у американской OpenAI данных, да и само обучение обошлось значительно дороже заявленной суммы.
Проще говоря, сперва рынки не замечали DeepSeek, затем испугались и рухнули, а после стали убеждать, что ИИ от КНР не так страшен, как его малюют. Однако союзники США один за другими стали вводить у себя запреты на использование китайского ИИ по соображениям госбезопасности.
Тема ИИ не просто так всполошила рынки и чиновников: предполагалось, что в этой сфере у США нет конкурентов (Китай в части разработки ИИ предусмотрительно обложили санкциями) и генеративный ИИ к 2032 году позволит США увеличить свой ВВП на 1 трлн долларов, повысив производительность труда на 1,7-3,5% в течение 10 лет. В ИИ верили, как в революционное изобретение, эдакую палочку-выручалочку, а оказалось, что она уже есть у Китая.
***
Продолжать летопись с "отжимом" китайскими бизнесом рынков у американских компаний можно должно. Но сути это не меняет: Китай стал опасным конкурентом для США в сфере высоких технологий, которые являются залогом благополучия для американских корпораций и поводом для гордости у американских чиновников и обывателей.
Хай-тек для США принципиально важен: доля всего информационного сектора в американском ВВП выросла с 2% в 1997 году до 4% и 6% в 2008 и 2016 годах соответственно, а в 2021 году и вовсе превысила 8,5%. И это минимальная оценка — многие IT компании формируют спрос на кадры и инфраструктуру, поэтому вклад отрасли в американскую экономику ещё выше.
Хай-тек принципиально важен и для Трампа — его поддержали олигархи Силиконовой доли, уставшие от ограничений демократической администрации.
Не менее важна отрасль и для Китая: на неё приходится 10% ВВП и в ней сконцентрирована надежда китайского народа и правительства на светлое будущее.
Следовательно, биться на этом фронте Китай и США будут с особым ожесточением до тех пор, пока не поделят мир на изолированные части, куда будет закрыт вход для продукции заклятого врага.
Подробнее о том, как действует новая администрация США - в статье Ивана Лизана Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа
 
АналитикаЭксклюзивКНР (Китай)КитайСШАFinancial Timesторговая войнаэкспортные пошлиныДональд Трамптовары
 
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