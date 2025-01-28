https://ukraina.ru/20250128/1060632515.html

Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января

Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января - 28.01.2025 Украина.ру

Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января

Украина.ру, 28.01.2025

2025-01-28T18:03

2025-01-28T18:03

2025-01-28T18:13

эксклюзив

украина

владимир путин

покушение

энтони блинкен

такер карлсон

сша

россия

джо байден

польша

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что команда экс-президента США готовила покушение на российского лидера Владимира Путина. Президент Польши Анджей Дуда потребовал демонтировать "Северные потоки", чтобы у Германии "не было соблазна" зарабатывать. Словацкая оппозиция снова провалила импичмент премьера Роберта Фицо, а массовые протесты в Сербии привели к отставкам. Увольнения в Минобороны Украины. ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области.Команда Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина - Такер КарлсонВо вторник, 28 января, в интервью репортеру Мэтту Таибби американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера Владимира Путина.В Москве инсайду Карлсона не удивились, ведь сообщения о том, что на Путина готовится покушение появлялись и раньше. Более того, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* открыто угрожал российскому лидеру. В Кремле отвечали, что даже не сомневались: подобные преступления планировались, причем при непосредственном участии "англосаксонских хозяев киевского режима".В этот раз пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Карлсона, добавил, что "российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства".Вокруг "Газовых потоков" стало жарко, или Дуда хочет погорячееПричем во всех смыслах этого слова. Теракт на газопроводе "разогрел" окружающую среду, что в итоге вылилось в аномально теплую зиму. Такое умозаключение сделал во вторник климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок в беседе с агентством "Москва".Он пояснил, что газ, вырвавшийся наружу в результате подрывов "Северных потоков", "дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта", чем это мог бы сделать углекислый. Терешонок оговорился, что для такого глобального климатического изменения нужно было время, и оно как раз прошло.Однако президента Польши Анджея Дуду такой результат не удовлетворил. В интервью британской вещательной корпорации ВВС он заявил, что трубопроводы создают серьезную угрозу для его страны, а также Украины, Словакии и других государств Центральной Европы, а значит - должны быть полностью демонтированы, чтобы Германия ни в коем случае не могла получать российский газ.Очевидно, что слова польского лидера - ответ на недавние сообщения о намерении Берлина перезапустить газопровод, а также высказывание президента Сербии Александра Вучича о возможной продаже уцелевшей нитки американцам.Не прошел мимо "горячей темы" и Такер Карлсон. В том же интервью, где он обнародовал информацию о готовившемся покушение на Путина, журналист сказал и о том, что взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" приведут к разрушению НАТО и ЕС.Политолог Марат Баширов, комментируя газовую тему для издания Украина.ру, не согласился с формулировкой американского журналиста, отметив, что в основе европейского кризиса лежит целый комплекс причин, и судьба "Северных потоков", не главная из них.В то же время, он подчеркнул, что в Евросоюзе по сути происходит смена газового хаба, и если раньше дешевые энергоресурсы были в руках у Берлина, который фактически кредитовал всю Европу, то теперь экономика Германии стала стагнировать."Это, соответственно, приводит к тому, что кредитование других стран заканчивается. И вот какое-нибудь государство, например, Венгрия, перестает получать кредиты из Германии, тогда зачем они должны смотреть в рот евробюрократам и германскому правительству? Это же касается и НАТО, требующего исполнять требования Соединенных Штатов о повышении до 5% ВВП вклада в бюджет альянса. Но это же фактически покупка американского оружия. И каждое государство сидит и думает, зачем мне это оружие, что мне угрожает? В сказки про то, что русские нападут на несчастных европейцев, уже никто не верит. Итальянцы не верят, испанцы не верят, венгры не верят. Поэтому возникает вопрос, а для чего нам это оружие? Для чего траты?" - отметил Баширов.А вот Дуде, уверен эксперт, наоборот, выгодно, чтобы дешевого газа у соседей-европейцев не было. Ведь тогда Варшава сможет сама претендовать на роль газового хаба и хорошо заработать, приторговывая американским СПГ.Согласился с этой версией и депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Он отметил, что президент Польши так активно старается очернить "Северные потоки", "так как, наверное, в "доле" с американскими поставщиками сжиженного газа. Других причин старательно отказываться от российских энергоносителей нет".Однако, резюмировал Белик, и без польских нападок газопровод останется в замороженном состоянии, и так будет продолжаться до тех пор, пока в Европе к власти не придут здоровые политические силы, "способные думать о стране, а не угождать американцам".В Словакии пока без перемен, а в Сербии - первые отставкиСтала газовая тема камнем преткновения и в Словакии. На вторник, 28 января, местная оппозиция планировала очередное заседание парламента с целью отправить правительство Словакии во главе с Робертом Фицо в отставку. Однако в назначенное время мероприятие не началось из-за прогула ряда депутатов.Инициаторы импичмента премьера попытались решить проблему с помощью перерыва, однако после него в зале собралось еще меньше парламентариев. В итоге заседание перенесли на 29 января. Для кворума понадобится присутствие минимум 76-ти из 150-ти депутатов.Если коротко, суть конфликта сводится к тому, что Фицо "дружит" с Москвой, куда он съездил в декабре, чтобы попросить о поставках газа, а оппозиция считает это предательством национальных интересов, ведь это противоречит "европейскому будущему Словакии".Ранее Фицо сообщил, что в его стране готовится Майдан, а несколько дней назад в Братиславе уже начались первые массовые акции. Пока без погромов и фортепиано. Примерно 40 тысяч человек светили в ночное небо фонариками своих мобильных, выставив в качестве своего главного лозунга плакат с надписью "Словакия - это Европа".Автор издания Александр Савко обратил внимание на то, что выглядело это довольно странно, ведь Словакия давно является членом ЕС, и никто, в том числе, и Фицо, не подвергал этот факт сомнению."Но все объясняется просто. Организаторы митинга работают по привычному шаблону, используя те же самые технологии, которые ранее применялись в Киеве, Кишиневе, Минске, Тбилиси, или Белграде", - уверен Савко.Параллельно в Сербии премьер-министр Милош Вучевич и мэр города Нови-Сад Милан Джурич подали в отставку. Причиной послужили массовые протесты населения, которые начались еще в начале ноября, когда на людей обрушилась бетонная конструкция на местном железнодорожном вокзале. 15 человек погибли, состояние еще двоих до сих пор на грани жизни и смерти.Однако на самом деле причины волнений куда глубже, отметила сербская журналистка и автор издания Украина.ру Татьяна Стоноявич.Эксперт заострила внимание на том, что сам Вучич, хоть и сказал, что чувствует ответственность за случившееся на вокзале, сам в отставку не подал. И скорее всего, сделает все возможное, чтобы остаться у власти и вести страну в сторону ЕС. Вот только граждане туда не собираются.Очередная ласточка или первый коршун? Увольнения в Минобороны УкраиныВо вторник, 28 января, кабинет министров Украины уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны. Также ведомство аннулировало пролонгированное несколько дней назад продление контракта с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. Формулировка - "из-за провала в обеспечении ВСУ". К слову, первый работал с октября 2023 года, а вторая - ровно год. Американское издание Bloomberg оперативно отреагировало на случившееся, отметив, что отстранение от работы Безруковой может поставить под угрозу будущие оружейные контракты.При этом накануне общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что на Украине в отношении самого главы Минобороны страны Рустема Умерова заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что коррупция на Украине - "это общая среда обитания, и "борьба" с ней ведется пока бархатно", однако ситуация меняется, и "дело Умерова может стать первой ласточкой, обернувшейся коршуном".Плацдарм для продвижения в сторону Волчанского районаРоссийская войсковая группировка "Запад" освободила населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Это даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района, отметил глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев."Потери противника составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - уточнили в Минобороны РФ.Другие события дня: Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров.* Внесен в список террористов и экстремистов.

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Марина Полякова

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