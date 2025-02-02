Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха" - 02.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250202/1060748459.html
Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"
Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха" - 02.02.2025 Украина.ру
Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"
Оператор БПЛА с позывным Малыха в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказала о том, почему женщины идут в эту профессию, чем это их... Украина.ру, 02.02.2025
2025-02-02T10:54
2025-02-02T10:54
видео
россия
донецкая народная республика
донбасс
александр чаленко
впк
сво
бпла
рэб
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060748337_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a551a906fd3cf49d1c113a752ccf9c7.jpg.webp
Оператор БПЛА с позывным Малыха в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказала о том, почему женщины идут в эту профессию, чем это их привлекает, а также о том, что входит в обязанности оператора беспилотной авиации в России. 00:48 - Об обучении операторов дронов в новых регионах; 01:32 - Какая мотивация у девушек становиться военными? 03:41 - О жестокости в профессии; 04:43 - О херсонском направлении фронта; 05:58 - Подготовка и обучение; 08:45 - О производстве дронов; 10:12 - О собственном творчестве.Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
донецкая народная республика
донбасс
днр
лнр
херсонское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060748337_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e977cc77966738338ecc0d196a01a54a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, донецкая народная республика, донбасс, александр чаленко, впк, сво, бпла, рэб, беспилотники, днр, лнр, херсонское направление, видео
Видео, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Александр Чаленко, ВПК, СВО, БПЛА, РЭБ, беспилотники, ДНР, ЛНР, Херсонское направление

Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"

10:54 02.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Оператор БПЛА с позывным Малыха в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказала о том, почему женщины идут в эту профессию, чем это их привлекает, а также о том, что входит в обязанности оператора беспилотной авиации в России.
00:48 - Об обучении операторов дронов в новых регионах;
01:32 - Какая мотивация у девушек становиться военными?
03:41 - О жестокости в профессии;
04:43 - О херсонском направлении фронта;
05:58 - Подготовка и обучение;
08:45 - О производстве дронов;
10:12 - О собственном творчестве.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассАлександр ЧаленкоВПКСВОБПЛАРЭБбеспилотникиДНРЛНРХерсонское направление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"
10:49"Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение Трампа
10:04ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже
10:02Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля
09:54ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА
09:38КНР пожалуется в ВТО на повышение пошлин США
08:10Патриотичные сутенеры и водный кризис. Что происходит во Львове
08:00Украинская миссия командарма Фрунзе
07:50Зачем Цукерберг платит Трампу, зарплаты генералов и отчего завыли журналисты Украины? Цифры недели
07:40Информационные “игрушки” привлекают Трампа больше, чем военные: Лошкарев об оздоровлении экономики США
07:30В НАТО испугались российского меча, который может наказать любого противника — Кнутов
07:20Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способом
07:10Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время
07:00Не надо драматизировать: Тавровский о “притирках” России и Китая во время мировых колебаний
06:50Кадровая чехарда: Драпатый не спасет Зеленского, как генерал Модель не спас Гитлера — Кнутов
06:40Дмитрий Стефанович: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной
06:30Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа
06:10Текущей численности армии России недостаточно: Рожин назвал цифру, к которой ВС РФ надо стремиться
06:00Мечется от Байдена к Трампу: Селезнев ответил, на чьей шеи в итоге повиснет Зеленский
05:50Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего
Лента новостейМолния