https://ukraina.ru/20250202/1060748459.html

Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"

Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха" - 02.02.2025 Украина.ру

Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"

Оператор БПЛА с позывным Малыха в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказала о том, почему женщины идут в эту профессию, чем это их... Украина.ру, 02.02.2025

2025-02-02T10:54

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2025-02-02T10:54

видео

россия

донецкая народная республика

донбасс

александр чаленко

впк

сво

бпла

рэб

беспилотники

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Оператор БПЛА с позывным Малыха в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказала о том, почему женщины идут в эту профессию, чем это их привлекает, а также о том, что входит в обязанности оператора беспилотной авиации в России. 00:48 - Об обучении операторов дронов в новых регионах; 01:32 - Какая мотивация у девушек становиться военными? 03:41 - О жестокости в профессии; 04:43 - О херсонском направлении фронта; 05:58 - Подготовка и обучение; 08:45 - О производстве дронов; 10:12 - О собственном творчестве.Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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видео, россия, донецкая народная республика, донбасс, александр чаленко, впк, сво, бпла, рэб, беспилотники, днр, лнр, херсонское направление, видео