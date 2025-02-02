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Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"
Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха" - 02.02.2025 Украина.ру
Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"
Оператор БПЛА с позывным Малыха в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказала о том, почему женщины идут в эту профессию, чем это их... Украина.ру, 02.02.2025
2025-02-02T10:54
2025-02-02T10:54
2025-02-02T10:54
видео
россия
донецкая народная республика
донбасс
александр чаленко
впк
сво
бпла
рэб
беспилотники
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Оператор БПЛА с позывным Малыха в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказала о том, почему женщины идут в эту профессию, чем это их привлекает, а также о том, что входит в обязанности оператора беспилотной авиации в России. 00:48 - Об обучении операторов дронов в новых регионах; 01:32 - Какая мотивация у девушек становиться военными? 03:41 - О жестокости в профессии; 04:43 - О херсонском направлении фронта; 05:58 - Подготовка и обучение; 08:45 - О производстве дронов; 10:12 - О собственном творчестве.Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
донецкая народная республика
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видео, россия, донецкая народная республика, донбасс, александр чаленко, впк, сво, бпла, рэб, беспилотники, днр, лнр, херсонское направление, видео
Видео, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Александр Чаленко, ВПК, СВО, БПЛА, РЭБ, беспилотники, ДНР, ЛНР, Херсонское направление
Оператор БПЛА с позывным Малыха в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказала о том, почему женщины идут в эту профессию, чем это их привлекает, а также о том, что входит в обязанности оператора беспилотной авиации в России.
00:48 - Об обучении операторов дронов в новых регионах;
01:32 - Какая мотивация у девушек становиться военными?
03:41 - О жестокости в профессии;
04:43 - О херсонском направлении фронта;
05:58 - Подготовка и обучение;
08:45 - О производстве дронов;
10:12 - О собственном творчестве.
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