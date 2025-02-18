https://ukraina.ru/20250218/1043570801.html

Бессарабский Ганнибал: 130 лет маршалу Семёну Тимошенко

Бессарабский Ганнибал: 130 лет маршалу Семёну Тимошенко - 18.02.2025 Украина.ру

Бессарабский Ганнибал: 130 лет маршалу Семёну Тимошенко

После Сталинграда, когда советская разведка просчиталась с оценкой численности окружённой группировки и её разгром оказался сложнее образования самого кольца,... Украина.ру, 18.02.2025

2025-02-18T07:59

2025-02-18T07:59

2025-02-18T07:59

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После Сталинграда, когда советская разведка просчиталась с оценкой численности окружённой группировки и её разгром оказался сложнее образования самого кольца, Ставка Верховного главнокомандования старалась "классических" операций на окружение избегать, предпочитая мелко шинковать окружённые войска.И всё же одна операция "по классике" была проведена. Она была столь красива, что у зарубежных историков получила название "Ясско-Кишинёвские Канны". Oberkommando der Wehrmacht после этого недосчиталось группы армий "Южная Украина". Не, ну правда – только что тут была…К Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной операции прямое отношение имел уроженец Бессарабии, маршал Семён Константинович Тимошенко – представитель ставки, осуществлявший координацию действий 2-го украинского фронта Родиона Малиновского и 3-го Украинского фронта Фёдора Толбухина.Семён Тимошенко родился 18 февраля 1895 года в Аккерманском уезде Бессарабской губернии родился. Он был 17-м (!) отпрыском крестьянской семьи в глухом селе. Со временем ему довелось дважды освобождать малую родину от иноземного ига.Наивысшего взлёта карьера Семёна Константиновича Тимошенко достигла в мае 1940 года, когда он был назначен народным комиссаром обороны СССР. Одной из первых задач, которой ему пришлось решать в этом качестве, стала организация операции по воссоединению с советским государством Бессарабии, аннексированной в 1918 года Румынией.9 июня 1940 года директивной наркома обороны было образовано управление Южного фронта во главе с генералом армии Георгием Жуковым. План операции, которую впоследствии часто называли Прутским походом, разработал начальник штаба Южного фронта, генерал-лейтенант Николай Ватутин.Операция предусматривала нанесение охватывающих ударов силами 12-й армии из района севернее Черновцов вдоль реки Прут на Яссы и 9-й армии из района Тирасполя южнее Кишинева на Хуши с целью окружения румынских войск в районе Бельцы-Яссы. Планировалась высадка советского десанта города Тыргу-Фрумос, а также действия Черноморского флота у морского побережья Румынии.Однако в связи с согласием Румынии выполнить советский ультиматум и очистить территорию Пруто-Днестровского междуречья, в действие был введён запасной вариант этого плана.Ограниченный контингент войск Южного фронта 28 июня вошёл на территорию спорного региона и, двигаясь за арьергардом отступавших румын, достиг реки Прут. Полный контроль над всей территорией Бессарабии советские власти должны были установить в течение трёх дней. Продвижение частей РККА осложнялось разливом рек, преодолением минных полей, проволочных заграждений, траншей, специально созданных румынами. Между двумя армиями случались и боевые столкновения, которые приводили к человеческим жертвам.Контроль и координацию действий Южного фронта обеспечивал направленный в Бессарабию командующий сухопутными силами Красной армии генерал-полковник И.И. Иванов, группа специалистов наркомата обороны и генерального штаба. Маршал Тимошенко также отслеживал и корректировал осуществление этой операции.В 17:30 28 июня старший генерал-адъютант наркома обороны В.М. Злобин передал в штаб Южного фронта приказ Тимошенко: "1. Переправа 9-й армии запаздывает. Переправа плохо организована и грозит срывом. 2. Командарму приказано выслать разведку истребителей на аэродром в Кишинёв и Аккерман, после чего посадить там истребительные части. 3. Нарком приказал немедленно разведать со своей стороны аэродром Кишинёв и сегодня посадить там авиадесантную бригаду".Для того чтобы ускорить занятие советскими войсками Придунайского края и предотвратить вывоз оттуда в Румынию материальных ценностей, была организована высадка двух военно-воздушных бригад. Высадка первого десанта состоялась 29 июня в районе города Болграда. В течение двух часов из более чем ста самолетов десантировалось более 1370 парашютистов. Они заняли Болград, а в последующие два дня, после небольшого боя, — порт Рени и город Кагул. 30 июня был высажен новый десант, установивший советский контроль над Измаилом. Десантники выставили охрану на новой границе, пресекли грабежи румынскими солдатами местного населения.Столь спешные действия были обусловлены и начавшимися расправами румынских властей над сторонниками возврата региона под власть Москвы. В Измаиле в последние часы румынской администрации без суда и следствия были расстреляны семь человек. Важно было как можно раньше установить контроль над пограничными переходами, чтобы бессарабцы, желающие вернуться из Румынии, могли сделать это. 30 июня в приграничном Галаце из-за стрельбы, открытой румынскими военными перед вокзалом, погибли 600 и ранены более 1000 выходцев из Бессарабии, стремившихся попасть на родину.Проведённая десантная операция вошла в историю как самое крупное применение советской "крылатой пехоты" в довоенный период. Она подверглась детальному анализу, по итогам которого (в марте 1941 года) началось формирование пяти воздушно-десантных корпусов. Каждый из них был усилен артиллерийским полком и отдельным танковым батальоном.30 июня Семён Тимошенко вместе с секретарём ЦК КП(б)У Никитой Хрущёвым посетил Бессарабию. Маршал побывал в Бендерах, Кишинёве, Килие, сёлах Южной Бессарабии. В приднестровском городе маршал осмотрел знаменитую крепость, памятник войнам 55-го подольского пехотного полка царской армии.Н.С. Хрущёв рассказывал, что в родной Фурмановке маршал удостоился восторженной встречи, устроенной односельчанами. Ему пришлось выступить на импровизированном митинге прямо с крестьянской телеги. Остаток дня и всю ночь Тимошенко провёл в общении с многочисленными родственниками.В следующий раз на родине Семён Тимошенко побывал только через 4 года, в ходе Ясско-Кишинёвской операции. Маршал был одним из основных её разработчиков и организаторов.Летом 1944 года С.К. Тимошенко в качестве представителя ставки Верховного Главнокомандования координировал действия войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, Черноморского флота и Дунайской военной флотилии.По воспоминаниям Георгия Жукова, представители Ставки назначались из числа наиболее подготовленных военачальников. Они во всех тонкостях знали обстановку и, как правило, являлись участниками разработки замысла и плана предстоящих операций. Представители ставки направлялись лишь на те участки фронта, где решались стратегические военные задачи. Несмотря на то что представители Ставки не командовали фронтами, они могли влиять на ход сражений, корректируя действия фронтового или армейского командования, оказывали весомую помощь командующим в получении материально-технических средств. "Я не помню случая невыполнения рекомендаций представителя Ставки", — говорил Жуков."Вы, товарищ Тимошенко, уроженец Бессарабии. Вам, как говорится, и карты в руки", — произнес Иосиф Сталин, напутствуя Тимошенко перед выездом того в войска. Главнокомандующий особо отметил необходимость разработки наступательной операции на юге с учётом политической ситуации в Румынии.Германо-румынская группировка "Южная Украина" существенно уступала войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов в численности живой силы и техническом оснащении. Однако немецкое командование планировало сохранить контроль над Румынией за счёт мощной глубоко эшелонированной обороны, состоявшей из 3-4 оборонительных полос, увязанных с водными преградами и холмистой местностью.На первом же совещании с руководителями курируемых соединений Тимошенко ориентировал командный состав на подготовку войск к действиям по прорыву хорошо подготовленной вражеской обороны. Для всего личного состава устанавливался четырнадцатичасовой учебный день, особое внимание уделялось командно-штабным и войсковым учениям. Не менее трети учебного времени отводилось на отработку действий в условиях ограниченной видимости.В ходе разработки Ясско-Кишинёвской операции, как и в 1940 году, было принято решение действовать на окружение основных сил противника (6-й и 8-й немецких полевых армий) в Молдавии, а также оттеснение 3-й румынской армии к морю. Направлением главного удара (в полосе 2-го Украинского фронта) вновь был выбран румынский город Хуши. Это позволяло отсечь и окружить основные силы немецкой группы армий "Южная Украина", стремительно наступать подвижным силам фронта на Бухарест. Третьему Украинскому фронту предстояло наступать с так называемого Кицканского плацдарма, захваченного на правом берегу Днестра (южнее Тирасполя).Важнейшим практическим вопросом планирования операции стало обеспечение высоких темпов наступления. Войска 2-го и 3-го Украинского фронтов должны были выйти на соединение в районе Хуши раньше, чем противник начнет организованный отвод войск из кишиневского выступа.Расчеты показывали, что эту задачу можно решить при темпах наступления не ниже 25 километров в сутки. Для решения этой задачи Тимошенко выдвинул предложение не передавать танки непосредственной поддержки пехоты в полки и батальоны. Эту технику надлежало использовать для атаки наиболее важных опорных пунктов врага по решению командиров дивизий.Советское наступление в Бессарабии и Румынии началось 20 августа 1944 года, а через четыре дня было завершено оперативное окружение Кишиневской группировки немцев и румын. В ночь на 24 августа 1944 года, когда в Бухаресте было низложено прогерманское правительство Йона Антонеску, Румыния перестала быть союзницей Германии.После освобождения Кишинева 25 августа маршал телеграфировал И.В. Сталину: "первая основная задача, поставленная Вами 2-му и 3-му Украинским фронтам, выполнена. Немецко-румынские войска разбиты, их остатки в беспорядке бегут за реку Сирет. Главная немецкая кишиневская группировка окружена и уничтожается. Наблюдая искусное руководство войсками в широком масштабе со стороны Малиновского и Толбухина, считаю своим долгом просить… о присвоении воинского звания "Маршал Советского Союза" генералам армии Малиновскому и Толбухину". В скором времени эта просьба Тимошенко была удовлетворена.Для развития успеха советского наступления необходимо было ускорить темпы продвижения вглубь Румынии, чтобы Германия не успела перебросить дополнительные войска из Венгрии. Тогда, по решению Тимошенко, согласованному со Ставкой ВГК, для уничтожения окружённой под Кишинёвом группировки было оставлено тридцать четыре дивизии, а более пятидесяти дивизий устремились вглубь дунайского королевства. К исходу 27 августа окруженная в Бессарабии группировка немцев перестала существовать, а 29 августа завершилась ликвидация войск противника западнее реки Прут.Ясско-Кишинёвскую операцию принято рассматривать как пример успешных действий советских войск во время Великой Отечественной войны. Потери Красной Армии в ходе неё убитыми, ранеными и пропавшими без вести были в 2 раза ниже, чем у противника. В плен попали свыше 200 тысяч румынских и германских солдат и офицеров.Сохранились воспоминания очевидцев о Тимошенко в последние дни Ясско-Кишиневской операции.В общении с генералами и офицерами он очень охотно и радостно говорил об освобождении родного края, чувствовалось, что он гордился причастностью к этой победе. Маршал много рассказывал об истории малой родины, о причудливом переплетении культур народов, проживающих здесь.Пребывать в родных краях Тимошенко довелось не долго, так как уже в ночь на 16 сентября он получил распоряжение Ставки ВГК приступить к координации действий 2-го и 4-го Украинских фронтов в ходе боев за Венгрию.Имя Семена Константиновича Тимошенко после окончания Отечественной войны было увековечено в названиях улиц ряда населённых пунктов Бессарабии: Кишинёва, Измаила, Килии, Рени и, конечно же, родной для него Фурмановки.

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Игорь Иваненко

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, тимошенко, маршал жуков, иосиф сталин, ватутин, бессарабия