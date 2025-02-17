Главное за ночь 17 февраля - 17.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 17 февраля
Главное за ночь 17 февраля - 17.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 17 февраля
ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались: в Киеве и пригородах, Харькове, Черкассах, а также в... Украина.ру, 17.02.2025
2025-02-17T08:12
2025-02-17T08:12
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вооруженные силы украины
минобороны
нато
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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались: в Киеве и пригородах, Харькове, Черкассах, а также в оккупированной Запорожской области, в Киевской, Одесской и Полтавской областях.Российская ПВО уничтожила 90 украинских дронов за прошедшую ночь, — Минобороны РФ. Над Азовским морем уничтожено 38 БПЛА и управляемая ракета "Нептун-МД", 24 БПЛА сбито над Краснодарским краем, 15 - над Крымом, семь - над Черным морем. Еще по два дрона было сбито над Курской и Ростовской областями, по одному - над Брянской и Белгородской.Женщина пострадала в Краснодарском крае при массированной атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор. Также при падении обломков повреждено 12 домов в поселке Ильском Северского района, в основном выбиты окна.Дональд Трамп заявил, что "не согласен даже самую малость" с заявлениями про угрозу нападения на НАТО со стороны России.Трамп заявил, что не станет запрещать европейским союзникам Украины покупать для Киева сделанное в Штатах оружие, разрешит такие сделки.США хотят провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, и только затем совместные, сообщает NBC.Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, — Стармер.Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Хабек на предвыборных дебатах заявил, что администрация Трампа "атакует" западные ценности.Движение ХАМАС готово передать Палестинской национальной администрации контроль над сектором Газа, — Sky News Arabia.О зверствах ВСУ - в материале Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, нато
Новости, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАТО

Главное за ночь 17 февраля

08:12 17.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались: в Киеве и пригородах, Харькове, Черкассах, а также в оккупированной Запорожской области, в Киевской, Одесской и Полтавской областях.
Российская ПВО уничтожила 90 украинских дронов за прошедшую ночь, — Минобороны РФ. Над Азовским морем уничтожено 38 БПЛА и управляемая ракета "Нептун-МД", 24 БПЛА сбито над Краснодарским краем, 15 - над Крымом, семь - над Черным морем. Еще по два дрона было сбито над Курской и Ростовской областями, по одному - над Брянской и Белгородской.
Женщина пострадала в Краснодарском крае при массированной атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор. Также при падении обломков повреждено 12 домов в поселке Ильском Северского района, в основном выбиты окна.
Дональд Трамп заявил, что "не согласен даже самую малость" с заявлениями про угрозу нападения на НАТО со стороны России.
Трамп заявил, что не станет запрещать европейским союзникам Украины покупать для Киева сделанное в Штатах оружие, разрешит такие сделки.
США хотят провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, и только затем совместные, сообщает NBC.
Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, — Стармер.
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Хабек на предвыборных дебатах заявил, что администрация Трампа "атакует" западные ценности.
Движение ХАМАС готово передать Палестинской национальной администрации контроль над сектором Газа, — Sky News Arabia.
О зверствах ВСУ - в материале Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМинобороныНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
08:30Стармер заявил о готовности Британии ввести войска на Украину
08:12Главное за ночь 17 февраля
08:00Владимир Щербицкий: лучший руководитель советской Украины
07:53НАТО недовольна тактикой и расточительностью ВСУ - Telegraph
07:32Киевский режим готовит провокации к 23 февраля — Рогов
07:16Зеленский не планирует участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии - Washington Post
07:00Ростислав Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины
06:45Ничего. Прорвемся
06:15Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях
06:00Украина за неделю. Мир через силу
05:30Капитуляции будет недостаточно: политолог о том, почему для победы в СВО нужно ликвидировать Украину
05:24Уполномоченный по правам человека в Херсонской области: Формальный подход здесь не работает
05:00"Мы опять держим ВСУ в клещах": военкор раскрыл, как ВС РФ зачищают "карман" и движутся к Днепропетровску
04:30"Я буду самым послушным". Подлесный о том, как "змеи" украинского режима пытаются понравиться Трампу
04:00"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию
03:30План победы: Подлесный рассказал, почему России необходимо добиться полной капитуляции Украины
20:45"Путин - самый влиятельный в НАТО", "трусливые кролики ЕС", Украина как колония и другие цитаты недели
20:39Дмитрий Бавырин: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
19:51Мачей Вишнёвский: В новом, многополярном мире прежних Соединенных Штатов уже не будет
19:32Саудовский узел. Почему переговоры США и России могут стартовать именно в Эр-Рияде
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