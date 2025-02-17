Главное за ночь 17 февраля
ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались: в Киеве и пригородах, Харькове, Черкассах, а также в оккупированной Запорожской области, в Киевской, Одесской и Полтавской областях.
Российская ПВО уничтожила 90 украинских дронов за прошедшую ночь, — Минобороны РФ. Над Азовским морем уничтожено 38 БПЛА и управляемая ракета "Нептун-МД", 24 БПЛА сбито над Краснодарским краем, 15 - над Крымом, семь - над Черным морем. Еще по два дрона было сбито над Курской и Ростовской областями, по одному - над Брянской и Белгородской.
Женщина пострадала в Краснодарском крае при массированной атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор. Также при падении обломков повреждено 12 домов в поселке Ильском Северского района, в основном выбиты окна.
Дональд Трамп заявил, что "не согласен даже самую малость" с заявлениями про угрозу нападения на НАТО со стороны России.
Трамп заявил, что не станет запрещать европейским союзникам Украины покупать для Киева сделанное в Штатах оружие, разрешит такие сделки.
США хотят провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, и только затем совместные, сообщает NBC.
Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, — Стармер.
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Хабек на предвыборных дебатах заявил, что администрация Трампа "атакует" западные ценности.
О зверствах ВСУ - в материале Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино на сайте Украина.ру.