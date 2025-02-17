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Главное за ночь 17 февраля

Главное за ночь 17 февраля - 17.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 17 февраля

ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались: в Киеве и пригородах, Харькове, Черкассах, а также в... Украина.ру, 17.02.2025

2025-02-17T08:12

2025-02-17T08:12

2025-02-17T08:12

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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на территории Украины. Этой ночью взрывы раздавались: в Киеве и пригородах, Харькове, Черкассах, а также в оккупированной Запорожской области, в Киевской, Одесской и Полтавской областях.Российская ПВО уничтожила 90 украинских дронов за прошедшую ночь, — Минобороны РФ. Над Азовским морем уничтожено 38 БПЛА и управляемая ракета "Нептун-МД", 24 БПЛА сбито над Краснодарским краем, 15 - над Крымом, семь - над Черным морем. Еще по два дрона было сбито над Курской и Ростовской областями, по одному - над Брянской и Белгородской.Женщина пострадала в Краснодарском крае при массированной атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор. Также при падении обломков повреждено 12 домов в поселке Ильском Северского района, в основном выбиты окна.Дональд Трамп заявил, что "не согласен даже самую малость" с заявлениями про угрозу нападения на НАТО со стороны России.Трамп заявил, что не станет запрещать европейским союзникам Украины покупать для Киева сделанное в Штатах оружие, разрешит такие сделки.США хотят провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, и только затем совместные, сообщает NBC.Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, — Стармер.Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зелёные" Хабек на предвыборных дебатах заявил, что администрация Трампа "атакует" западные ценности.Движение ХАМАС готово передать Палестинской национальной администрации контроль над сектором Газа, — Sky News Arabia.О зверствах ВСУ - в материале Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, нато