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НАТО недовольна тактикой и расточительностью ВСУ - Telegraph

НАТО недовольна тактикой и расточительностью ВСУ - Telegraph - 17.02.2025 Украина.ру

НАТО недовольна тактикой и расточительностью ВСУ - Telegraph

НАТО конфликтует с Украиной из-за ее тактики на поле боя, британские военные источники обвиняют армию Владимира Зеленского в растрате дорогого вооружения и оборудования, пишет Telegraph

2025-02-17T07:53

2025-02-17T07:53

2025-02-17T07:53

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По данным газеты, западные инструкторы не смогли научить украинских военных тактике ведения общевойскового боя НАТО из-за ограничений во времени.Кроме того, издание указывает, что украинские военные не желают переходить на доктрину НАТО, говоря о ее непригодности для реальных условий конфликта.Газета уточняет, что НАТО придерживается позиции высокоточного применения вооружений от разных сил в комбинированном виде, в то время как украинцы используют советский подход (массированное использование дешевой огневой мощи).Так, собеседник издания, занимавшийся обучением украинских солдат, рассказал, что украинцы применяли поставленные Великобританией противотанковые ракеты NLAW (Киев получил их около пяти тысяч) "как РПГ" (ручные противотанковые гранатометы). Солдаты делали залпы по пять-шесть ракет, при том что одна стоит 20 тысяч фунтов стерлингов (более 2,2 млн рублей). Запуски попали на видео, которое Украина предоставляла для отчетности.Другие источники газеты рассказали, что украинские войска нередко бросают при отступлении свою технику, в то время как принцип НАТО — "ничего не оставлять позади" из-за стоимости вооружений.Споры доходили до того, что британским инструкторам приходилось доставать оружие, чтобы избежать насилия со стороны недовольных представителей украинской армии, пишет газета.О провалах ВСУ - в материале "Мы опять держим ВСУ в клещах": военкор раскрыл, как ВС РФ зачищают "карман" и движутся к Днепропетровску на сайте Украина.ру.

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новости, украина, великобритания, владимир зеленский, киев, нато, вооруженные силы украины