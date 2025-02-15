Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп - 15.02.2025 Украина.ру
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Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп
Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп - 15.02.2025 Украина.ру
Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп
Президент США Дональд Трамп не только признал правоту российской позиции относительно территориальных приобретений на Украине, но и вычеркнул из повестки дня вопрос членства Киева в НАТО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-02-15T06:00
2025-02-15T06:00
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
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Он напомнил, что о статусе приобретенных территорий России во время предвыборной кампании президента США заявляли и “суррогаты” Трампа. По словам политолога, это люди, которые говорили за него.Американист уточнил, что в Европе этот вопрос пытаются максимально не подчеркивать в медиа.“Сейчас еще серьезная игра начнется вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы”, — добавил собеседник издания.В среду, 12 февраля, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся первый за 4,5 года телефонный разговор. Помимо выше упомянутого, в ходе беседы лидеры государств сошлись во мнении, что к мирному урегулированию конфликта на Украине стоит идти вместе."Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — написал Трамп в своей соцсети, отметив, что российская и американская стороны незамедлительно приступят к действиям по решению этого вопроса.Как уточнил президент США, начать стоит со звонка Владимиру Зеленскому, которого надо уведомить о состоявшемся между лидерами Москвы и Вашингтона разговоре.О подробностях диалога Путина и Трампа, а также о реакции Киева на сложившуюся картину мира — в публикации Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбиваютПолный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры

Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп

06:00 15.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент США Дональд Трамп не только признал правоту российской позиции относительно территориальных приобретений на Украине, но и вычеркнул из повестки дня вопрос членства Киева в НАТО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Он напомнил, что о статусе приобретенных территорий России во время предвыборной кампании президента США заявляли и “суррогаты” Трампа. По словам политолога, это люди, которые говорили за него.
“Но ведь Россия не за территории воюет. Вопрос стоит о конфигурации будущего мира и о безопасности России в нем. Если бы со стороны США прозвучало условие отойти на границы 2021 года, то переговоры завершились бы сразу. И то, что никакого НАТО не будет для Украины, это вычеркнуто из повестки дня навсегда”, — отметил Дробницкий.
Американист уточнил, что в Европе этот вопрос пытаются максимально не подчеркивать в медиа.
“Сейчас еще серьезная игра начнется вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы”, — добавил собеседник издания.
В среду, 12 февраля, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся первый за 4,5 года телефонный разговор. Помимо выше упомянутого, в ходе беседы лидеры государств сошлись во мнении, что к мирному урегулированию конфликта на Украине стоит идти вместе.
"Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — написал Трамп в своей соцсети, отметив, что российская и американская стороны незамедлительно приступят к действиям по решению этого вопроса.
Как уточнил президент США, начать стоит со звонка Владимиру Зеленскому, которого надо уведомить о состоявшемся между лидерами Москвы и Вашингтона разговоре.
О подробностях диалога Путина и Трампа, а также о реакции Киева на сложившуюся картину мира — в публикации Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 14:22
Лаврова удивила реакция мира на разговор Путина и ТрампаГлава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил, что удивлен реакцией мира на разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа
Полный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
 
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Заголовок открываемого материала
06:15России не стоит верить тому, что “американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом” — Краснов
06:00Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп
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