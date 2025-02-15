https://ukraina.ru/20250215/1061068315.html

Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп

Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп - 15.02.2025 Украина.ру

Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп

Президент США Дональд Трамп не только признал правоту российской позиции относительно территориальных приобретений на Украине, но и вычеркнул из повестки дня вопрос членства Киева в НАТО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-02-15T06:00

2025-02-15T06:00

2025-02-15T06:00

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Он напомнил, что о статусе приобретенных территорий России во время предвыборной кампании президента США заявляли и “суррогаты” Трампа. По словам политолога, это люди, которые говорили за него.Американист уточнил, что в Европе этот вопрос пытаются максимально не подчеркивать в медиа.“Сейчас еще серьезная игра начнется вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы”, — добавил собеседник издания.В среду, 12 февраля, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся первый за 4,5 года телефонный разговор. Помимо выше упомянутого, в ходе беседы лидеры государств сошлись во мнении, что к мирному урегулированию конфликта на Украине стоит идти вместе."Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — написал Трамп в своей соцсети, отметив, что российская и американская стороны незамедлительно приступят к действиям по решению этого вопроса.Как уточнил президент США, начать стоит со звонка Владимиру Зеленскому, которого надо уведомить о состоявшемся между лидерами Москвы и Вашингтона разговоре.О подробностях диалога Путина и Трампа, а также о реакции Киева на сложившуюся картину мира — в публикации Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбиваютПолный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры