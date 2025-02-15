https://ukraina.ru/20250215/1061068315.html
Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп
Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп - 15.02.2025 Украина.ру
Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп
Президент США Дональд Трамп не только признал правоту российской позиции относительно территориальных приобретений на Украине, но и вычеркнул из повестки дня вопрос членства Киева в НАТО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-02-15T06:00
2025-02-15T06:00
2025-02-15T06:00
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102408/70/1024087021_0:259:2720:1789_1920x0_80_0_0_02fdf2d18e1806442dea3f47985a8902.jpg
Он напомнил, что о статусе приобретенных территорий России во время предвыборной кампании президента США заявляли и “суррогаты” Трампа. По словам политолога, это люди, которые говорили за него.Американист уточнил, что в Европе этот вопрос пытаются максимально не подчеркивать в медиа.“Сейчас еще серьезная игра начнется вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы”, — добавил собеседник издания.В среду, 12 февраля, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся первый за 4,5 года телефонный разговор. Помимо выше упомянутого, в ходе беседы лидеры государств сошлись во мнении, что к мирному урегулированию конфликта на Украине стоит идти вместе."Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — написал Трамп в своей соцсети, отметив, что российская и американская стороны незамедлительно приступят к действиям по решению этого вопроса.Как уточнил президент США, начать стоит со звонка Владимиру Зеленскому, которого надо уведомить о состоявшемся между лидерами Москвы и Вашингтона разговоре.О подробностях диалога Путина и Трампа, а также о реакции Киева на сложившуюся картину мира — в публикации Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбиваютПолный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
https://ukraina.ru/20250213/1061051725.html
сша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102408/70/1024087021_0:4:2720:2044_1920x0_80_0_0_a0e9ba4f3e150f6f52f3c2e474dcd165.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Это навсегда вычеркнуто из повестки дня: политолог рассказал, к каким истинам пришли Путин и Трамп
Президент США Дональд Трамп не только признал правоту российской позиции относительно территориальных приобретений на Украине, но и вычеркнул из повестки дня вопрос членства Киева в НАТО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Он напомнил, что о статусе приобретенных территорий России во время предвыборной кампании президента США заявляли и “суррогаты” Трампа. По словам политолога, это люди, которые говорили за него.
“Но ведь Россия не за территории воюет. Вопрос стоит о конфигурации будущего мира и о безопасности России в нем. Если бы со стороны США прозвучало условие отойти на границы 2021 года, то переговоры завершились бы сразу. И то, что никакого НАТО не будет для Украины, это вычеркнуто из повестки дня навсегда”, — отметил Дробницкий.
Американист уточнил, что в Европе
этот вопрос пытаются максимально не подчеркивать в медиа.
“Сейчас еще серьезная игра начнется вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы”, — добавил собеседник издания.
В среду, 12 февраля, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся первый за 4,5 года телефонный разговор. Помимо выше упомянутого, в ходе беседы лидеры государств сошлись во мнении, что к мирному урегулированию конфликта на Украине стоит идти вместе.
"Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — написал Трамп в своей соцсети, отметив, что российская и американская стороны незамедлительно приступят к действиям по решению этого вопроса.
Как уточнил президент США, начать стоит со звонка Владимиру Зеленскому
, которого надо уведомить о состоявшемся между лидерами Москвы
и Вашингтона
разговоре.
О подробностях диалога Путина и Трампа, а также о реакции Киева на сложившуюся картину мира — в публикации Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают