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“Кастрюлька русофобии” в США раскалилась докрасна, поэтому Трампу пришлось снижать ее градус — Краснов
“Кастрюлька русофобии” в США раскалилась докрасна, поэтому Трампу пришлось снижать ее градус — Краснов - 16.02.2025 Украина.ру
“Кастрюлька русофобии” в США раскалилась докрасна, поэтому Трампу пришлось снижать ее градус — Краснов
Обмен двумя заключенными между Россией и США — это и подготовка личной встречи лидеров государств Владимира Путина и Дональда Трампа, и внутренняя американская история. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-02-16T06:15
2025-02-16T06:15
2025-02-16T06:15
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Ранее Вашингтон в обмен на вернувшегося в США американца Марка Фогеля освободил российского предпринимателя Александра Винника.По словам Краснова, это реверанс в сторону американского общественного мнения. Он заявил, что “кастрюльку обывательских представлений” американцев так долго держали “на огне русофобии, что она раскалилась докрасна”.Он отметил, что люди в США воспринимают эту историю достаточно односложно: “в России за наркотики посадили американца. И вдруг Путин его помиловал и отпустил — значит, Путин не такой уж и злодей, как нам рассказывали”.“Таким образом, это и подготовка личной встречи — не может же американский президент пожимать руку объявленного злодеем, и подготовка дальнейших контактов. Но это еще и исключительно внутренняя американская история. И она тоже говорит о наличии команды профессионалов в команде Трампа”, — резюмировал Краснов.Полный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
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новости, сша, россия, вашингтон, москва, русофобия, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, США, Россия, Вашингтон, Москва, Русофобия, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры
“Кастрюлька русофобии” в США раскалилась докрасна, поэтому Трампу пришлось снижать ее градус — Краснов
Обмен двумя заключенными между Россией и США — это и подготовка личной встречи лидеров государств Владимира Путина и Дональда Трампа, и внутренняя американская история. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Ранее Вашингтон в обмен на вернувшегося в США американца Марка Фогеля освободил российского предпринимателя Александра Винника.
По словам Краснова, это реверанс в сторону американского общественного мнения. Он заявил, что “кастрюльку обывательских представлений” американцев так долго держали “на огне русофобии, что она раскалилась докрасна”.
“Чтобы снизить градус, адекватные социальные архитекторы избрали верный ход: нужна ничего не значащая в глобальном смысле, но личная, близкая каждому и потому понятная история. Для американского простоватого реднека (насмешливое прозвище жителей американской глубинки - Ред.) самое то”, — объяснил собеседник издания.
Он отметил, что люди в США воспринимают эту историю достаточно односложно: “в России за наркотики посадили американца. И вдруг Путин его помиловал и отпустил — значит, Путин не такой уж и злодей, как нам рассказывали”.
“Таким образом, это и подготовка личной встречи — не может же американский президент пожимать руку объявленного злодеем, и подготовка дальнейших контактов. Но это еще и исключительно внутренняя американская история. И она тоже говорит о наличии команды профессионалов в команде Трампа”, — резюмировал Краснов.