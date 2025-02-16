https://ukraina.ru/20250216/1061002008.html

Трамп метит в учебник истории: Шатров рассказал, какие решения “пиарят” главу США и набивают ему кошелек

Трамп метит в учебник истории: Шатров рассказал, какие решения “пиарят” главу США и набивают ему кошелек - 16.02.2025 Украина.ру

Трамп метит в учебник истории: Шатров рассказал, какие решения “пиарят” главу США и набивают ему кошелек

Желание президента США Дональда Трампа купить Сектор Газа само по себе меняет все нормы международного права. А американскому лидеру под лозунгом “Никакой политики, только бизнес” этого и надо. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров

2025-02-16T06:45

2025-02-16T06:45

2025-02-16T06:45

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По его словам, во-первых, глава Белого дома хочет выделиться. Собеседник издания добавил, что мыслит Трамп такими категориями: "Я купил конфликтный регион и создал из него рай на земле". Это бы точно вошло в учебники истории, но его желание ничем не обосновано, считает политолог.И в-третьих, подчеркнул Шатров, Трамп вообще не воспринимает Сектор Газа как важный геополитический регион и часть другого государства.“Для него это — огромная территория, на которой дружественные ему компании могут начать строительные работы, а это прибавит ему долларов в копилке. Только бизнес, никакой политики”, — заключил политолог.Ранее Трамп заявил, что он желает приобрести Сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. Он сравнил территорию с "местом под снос"."Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы", — утонил Трамп.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию

https://ukraina.ru/20250210/1060950271.html

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новости, сектор газа, газа, сша, дональд трамп, америка, президент сша