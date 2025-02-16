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Трамп метит в учебник истории: Шатров рассказал, какие решения “пиарят” главу США и набивают ему кошелек
Трамп метит в учебник истории: Шатров рассказал, какие решения “пиарят” главу США и набивают ему кошелек - 16.02.2025 Украина.ру
Трамп метит в учебник истории: Шатров рассказал, какие решения “пиарят” главу США и набивают ему кошелек
Желание президента США Дональда Трампа купить Сектор Газа само по себе меняет все нормы международного права. А американскому лидеру под лозунгом “Никакой политики, только бизнес” этого и надо. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
2025-02-16T06:45
2025-02-16T06:45
2025-02-16T06:45
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По его словам, во-первых, глава Белого дома хочет выделиться. Собеседник издания добавил, что мыслит Трамп такими категориями: "Я купил конфликтный регион и создал из него рай на земле". Это бы точно вошло в учебники истории, но его желание ничем не обосновано, считает политолог.И в-третьих, подчеркнул Шатров, Трамп вообще не воспринимает Сектор Газа как важный геополитический регион и часть другого государства.“Для него это — огромная территория, на которой дружественные ему компании могут начать строительные работы, а это прибавит ему долларов в копилке. Только бизнес, никакой политики”, — заключил политолог.Ранее Трамп заявил, что он желает приобрести Сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. Он сравнил территорию с "местом под снос"."Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы", — утонил Трамп.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
https://ukraina.ru/20250210/1060950271.html
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новости, сектор газа, газа, сша, дональд трамп, америка, президент сша
Трамп метит в учебник истории: Шатров рассказал, какие решения “пиарят” главу США и набивают ему кошелек
Желание президента США Дональда Трампа купить Сектор Газа само по себе меняет все нормы международного права. А американскому лидеру под лозунгом “Никакой политики, только бизнес” этого и надо. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
По его словам, во-первых, глава Белого дома хочет выделиться. Собеседник издания добавил, что мыслит Трамп такими категориями: "Я купил конфликтный регион и создал из него рай на земле". Это бы точно вошло в учебники истории, но его желание ничем не обосновано, считает политолог.
“Во-вторых, Трамп миролюбив в том смысле, что строители по большей части выступают за мир. Хотя иногда они с удовольствием заключают контракты на восстановление территорий после войны. Ситуация в Секторе Газа в этом смысле не исключение. Там очистилось большое пространство, кому, как не Трампу, девелоперу, все это возводить”, — отметил эксперт.
И в-третьих, подчеркнул Шатров, Трамп вообще не воспринимает Сектор Газа как важный геополитический регион и часть другого государства.
“Для него это — огромная территория, на которой дружественные ему компании могут начать строительные работы, а это прибавит ему долларов в копилке. Только бизнес, никакой политики”, — заключил политолог.
Ранее Трамп заявил, что он желает приобрести Сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. Он сравнил территорию с "местом под снос".
"Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы", — утонил Трамп.